வெளிநாட்டு திரைப்படங்களை பார்த்தால் மரண தண்டனை! அதிர வைக்கும் உத்தரவு..

North Korea : உலக மக்கள் அனைவரையும் இணைக்கும் ஒரே ஆயுதமாக இருக்கிறது, சினிமா. கொரிய படங்களுக்கும் தொடர்களுக்கும் இந்திய மக்கள் பலர் ரசிகர்களாக இருக்கின்றனர். ஆனால், அதே நிலை கொரியாவிற்கு இருக்கிறதா என்று கேட்டால் அது மிகப்பெறிய கேள்விக்குறிதான். காரணம், வட கொரியாவில் மக்கள் வெளிநாட்டு படங்களை பார்க்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாம். மீறினால், மரண தண்டனையாம்!
ஐநா அறிக்கை!
வட கொரிய அரசாங்கம், தொட்டதெற்கெல்லாம் மரண தண்டனையை விதித்து வருகிறது. பிற உலக நாடுகளுடன், பெரிதும் தொடர்பில் இல்லாமல் இருக்கும் வட கொரியாவில் சர்வாதிகார ஆட்சி நடப்பது பலருக்கும் தெரிந்த விஷயமாகும். இங்கு, மக்கள் தனியாக செயல்பட, பல தடைகள் இருக்கின்றன. சமீபத்தில் ஜெனீவாவில் நடைபெற்ற ஐநா மனித உரிமை கவுன்சிலில், அதிர்ச்சிகரமான அறிக்கை ஒன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதாவது, வெளிநாட்டு படங்கள் மற்றும் தொலைக்காட்சி தொடர்களை பார்க்கும் வடகொரிய குடிமக்களுக்கு தண்டனை விதிக்கப்படுவதாக ஐநா அதிர்ச்சிகரமான அறிக்கையை வெஇயிட்டிருக்கிறது. இது தொடர்பான 14 பக்க அறிக்கையையும் வெளியிட்டுள்ளது.
இந்த அறிக்கையானது, கடந்த 10 ஆண்டுகளில் வடகொரியாவில் இருந்து தப்பிய 300 பேரிடம் இருந்து எடுக்கப்பட்ட நேர்காணலை வைத்து வெளியிடப்பட்டதாகும். கிம் ஜோங் உன் தலைவர் பதவியை ஏற்ற போது, வாழ்க்கை தரம் அதிகரிக்கும் என்ற நம்பிக்கை பலரிடம் இருந்ததாக தப்பியவர்களுள் ஒருவர் பேசியிருக்கிறார். இவர்களின் நேர்காணலில் இருந்து,
மரண தண்டனை!
மரண தண்டனையானது வழக்கத்திற்கு மாறாக அளிக்கப்படுவதாக அந்த நேர்காணல்களில் இருந்து தெரிகிறது.
2020ஆம் ஆண்டில் இருந்து, வெளிநாட்டு படங்கள் மற்றும் தொடர்கள் பார்த்தவர்கள் அதிகமாக கொல்லப்பட்டதாக அவர்கள் கூறியிருக்கின்றனர். இவை, பொது வெளியில் பலர் முன்னிலையில் நடக்குமாம். யாரும் இந்த சட்டத்தை மீறக்கூடாது என்பதற்காக இப்படி செய்கிறார்களாம்.
காங் காயூரி என்கிற நபர், 2023ல் வட வில் இருந்து தப்பித்திருக்கிறார். அவர் தனது 23 வயது தோழி ஒருவர், தென்கொரியாவின் தொடரை பார்த்ததால், கொல்லப்பட்டதாக கூறியிருக்கிறார்.
