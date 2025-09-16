English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஆங்கில சொற்களுக்கு தடை விதித்த வடகொரிய அரசு! இனிமே இப்படித்தான்..

North Korea Bans Hamburger Ice Cream : வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜான் உன், சில ஆங்கில சொற்களுக்கு தடை விதித்துள்ளார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 16, 2025, 04:40 PM IST
  • வடகொரிய அதிபரின் அதிரடி உத்தரவு!
  • இனிமே இந்த வார்த்தைகளை சொல்லவே கூடாது
  • என்னன்னு பாருங்க...

North Korea Bans Hamburger Ice Cream : வடகொரிய அரசு, பல கடுமையான விதிமுறைகளுக்கு பெயர்போன அரசாக இருக்கிறது. இங்கு வசிக்கும் மக்கள், அரசின் விதிமுறைகளுக்கு தலை வணங்கவில்லை என்றால், அவர்களை கொல்வதற்கு கூட தலைமையில் இருப்பவர்கள் தயங்குவதில்லை. அடிக்கடி, சர்ச்சைக்குரிய உத்தரவுகளை பிறப்பிப்பதற்கு பெயர் போன, இந்த நாட்டின் அதிபர் கிம் ஜான் உன், இப்போது மீண்டுமொரு சர்ச்சையான உத்தரவை போட்டிருக்கிறார். 

புதிதாக உத்தரவு:

வடகொரியாவில் இருந்து வரக்கூடிய தகவல்களின் படி, அங்கிருக்கும் வான்சான் கடற்கறை ரெசார்ட்களில் கடை வைத்திருப்பவர்கள், ஆங்கிலத்தில் சில வார்த்தைகளை உபயோகிக்க கூடாது என்று உத்தரவு போட்டுள்ளாராம். அந்த ஆங்கில வார்த்தைகள், தென் கொரியா மற்றும்  பிற மேற்கத்திய நாடுகள் உபயோகிக்கும் வார்த்தைகளாக இருப்பதால் அவற்றிற்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. 

இங்கிருக்கும் சுற்றுலா வழிகாட்டிகள், வடகொரியாவில் பயன்படுத்தும் வார்த்தைகளை மட்டுமே உபயோகிக்க வேண்டும் என்று, ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக கூறப்பட்டுள்ளதாம். 

தடை செய்யப்பட்ட வார்த்தைகளும்-பயன்படுத்த வேண்டிய வார்த்தைகளும்!

வடகொரியாவில், 'Hamburger' என்கிற சொல்லுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டு பன்களுக்கு நடுவே கறி அல்லது காய்கறிகளை வைத்து கொடுக்கப்படும் டிஷ்தான், ஹேம்பர்கர். இதனை, வடகொரியாவில் dajin-gogi gyeopppang என்று அழைக்க வேண்டுமாம். அதே போல, ஐஸ் கிரீம் என்கிற வார்த்தைக்கு பதிலாக eseukimo என்கிற வார்த்தையை உபயோகிக்க வேண்டுமாம். 

தனியாக ட்ரெயினிங்:

இந்த வார்த்தைகளை உபயோகிப்பதற்காக 20-30 கைட்கள் ட்ரெயினிங்கில் கலந்து கொண்டுள்ளார்களாம். இதனை, வடகொரியாவின் தொழிலாளர்கள் குழு எடுத்து செய்கிறதாம். தங்கள் நாட்டிற்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகளை எப்படி மகிழ்வாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டுமென ஒரு கையேடு வழங்கப்படுமாம். அதே போல, அரசு கொடுக்கும் சில வார்த்தைகளையும் வாக்கியங்களையும் கண்டிப்பாக மனப்பாடம் செய்து அதையும் சொல்ல வேண்டுமாம். 

இந்த பயிற்சி முடிந்த பின்பு, தனியாக இதற்கென்று ஒரு தேர்வும் வைக்கப்படுமாம், அதில் அவர்கள் தேர்ச்சி பெற வேண்டுமாம்.

