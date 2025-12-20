English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • உலகப்போர்... ரத்த வெள்ளம்... நாஸ்ட்ராடாமஸின் 2026 கணிப்புகள் என்னென்ன?

உலகப்போர்... ரத்த வெள்ளம்... நாஸ்ட்ராடாமஸின் 2026 கணிப்புகள் என்னென்ன?

Nostradamus 2026 Prediction: 2026ஆம் ஆண்டில் உலகத்திற்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்தும், அச்சுறுத்தல்கள் குறித்தும் நாஸ்ட்ராடாமஸ் சில கணிப்புகளை தெரிவித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அவற்றை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 20, 2025, 03:25 PM IST

உலகப்போர்... ரத்த வெள்ளம்... நாஸ்ட்ராடாமஸின் 2026 கணிப்புகள் என்னென்ன?

Nostradamus 2026 Prediction: ஜோதிடம் அல்லது எதிர்காலத்தை கணப்பது போன்ற விஷயங்கள் எப்போதுமே மக்களை அதிகம் கவரும். அதுவும் புத்தாண்டு நெருங்கி வருவதால் பலரும் தங்களுக்கு அடுத்த வருஷம் என்னவாகும் என்பதையும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறார்கள். 

பாபா வாங்கா, நாஸ்ட்ராடாமஸ் உள்ளிட்டோரின் கணிப்புகளையும் மக்கள் அதிகமாக உற்றுநோக்குவார்கள். இவர்களின் கணிப்புகள் சில நேரங்களில் நிஜமாகி உள்ளதாகவும் சிலர் நம்புகிறார்கள். இதனால், சமூக வலைதளங்களிலும் நாஸ்ட்ராடாமஸ் மிக அதிகமாக அறியப்படுகிறார். 

Nostradamus 2026 Prediction: யார் இந்த நாஸ்ட்ராடாமஸ்?

1503ஆம் ஆண்டு பிரான்ஸ் நாட்டில் இருந்து செயிண்ட்-ரெமி நகரில் நாஸ்ட்ராடாமஸ் பிறந்தவர் ஆவார். இவரது இயற்பெயர், மைக்கேல் டி நோஸ்ட்ரெடேம் என கூறப்படுகிறது இவர் ஜோதிடர், மருத்துவர் என கூறப்படுகிறது. தீர்க்கதரிசி என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். Les Prophéties என பெயரிடப்பட்ட புத்தகத்தில் நூற்றுக்கணக்கான கணிப்புகளை நாஸ்ட்ராடாமஸ் எழுதி வைத்துள்ளார். ஹிட்லரின் எழுச்சி, பிரஞ்சு புரட்சி உள்பட பல நிகழ்வுகளை நாஸ்ட்ராடாமஸ் கணித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதேநேரத்தில், பல இயற்கை பேரிடர்களையும் கணித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

Nostradamus 2026 Prediction: நாஸ்ட்ராடாமஸ் 2026 கணிப்புகள்

நாஸ்ட்ராடாமஸ் 2026ஆம் ஆண்டில் பல கணிப்புகளை தெரிவித்திருக்கிறார் என கூறப்படுகிறது. 2026ஆம் ஆண்டில் பெரிய போர் வெடிக்கும் என கணத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. உலகத்தில் வசிக்கும் அதிகமானோரை பாதிக்கக்கூடிய உலகளாவிய சண்டை ஏற்படலாம் என்பதை கணித்திருக்கிறார். அதாவது, அவர் மூன்றாம் உலகப்போரை தான் கணித்திருக்கிறார் என்றும் சில கூறுகிறார்கள். பூமியில் உள்ள அனைத்து நாடுகளும், அனைத்து மக்களும் பாதிக்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது.

Nostradamus 2026 Prediction: பெரிய தேனீக்களின் கூட்டம்...

நாஸ்ட்ராடாமஸ், 'தேனீக்களின் ஒரு பெரிய கூட்டம் வரும், இரவே கருப்பாக மாறும்'என கூறியிருக்கிறார். இது ஒரு உருவகம் என பலரும் கூறுகிறார்கள். தேனீக்கள் என்பதே வரலாற்று ரீதியாக அதிகாரத்தின் குறியீடு அல்லது வெற்றியின் குறியீடாக இருந்துள்ளது. பழமையான எகிப்திய காலகட்டத்திலும், நேப்போலியன் காலகட்டத்திலும் தேனீக்கள் இவ்வாறே அறியப்பட்டிருக்கிறார்கள். இதன்மூலம், உலகம் முழுவதும் பெரிய மாற்றங்களை  செய்ய சக்திவாய்ந்த தலைவர் அல்லது சக்திவாய்ந்த படை எழுச்சி பெறும் என்றும் இது உலகத்தில் பெரிய பிரச்னைகளை ஏற்படுத்தும் என கூறப்படுகிறது.

Nostradamus 2026 Prediction: ரத்த வெள்ளம்

வடக்கு இத்தாலி பகுதியில், அந்நாட்டின் எல்லையில் அமைந்துள்ள சுவிட்சர்லாந்தின் தெற்கு மண்டலமான டிசினோ குறித்தும் கணிப்புகளும்  "ரத்த வெள்ளம்" ஏற்படும் என கூறப்படுகிறது. இந்தப் பகுதி அதன் இயற்கை அழகு, ஏரிகள் மற்றும் பனிப்பாறைகளுக்கு பெயர் பெற்றது. இத்தகைய கணிப்பு அப்பகுதியில் பெரிய ஆபத்து ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக விளக்கம் வகையில் அமைந்திருக்கிறது. இந்த கணிப்புகள் பல்வேறு அர்த்தம் கற்பிக்கப்படுகிறது. அடுத்த சில ஆண்டுகளில் ஐரோப்பாவில் அமைதியின்மைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் ஏற்படலாம் என்பதை இது குறிக்கிறது என்றும் சிலர் கூறுகிறார்கள்.

Nostradamus 2026 Prediction: நிஜமா? தற்செயலா?

நாஸ்ட்ராடாமஸ் தெரிவித்த கணிப்புகள் பெரும்பாலும் உருவகமாக, தெளிவற்ற தன்மையுடன் இருக்கும். இதனால் இது பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் அவை ஒரு விளக்கம் என்றில்லாமல், பல்வேறு விளக்கங்களுக்கு உட்படுகிறது. இதனால்தான் ஒரு சிலர் இவரின் கணிப்புகளை வரவிருக்கும் அச்சுறுத்தலின் முன்னறிவிப்புகளாகக் கருதுகின்றனர். அதேநேரத்தில் மற்றவர்கள் அவற்றை வெறும் தற்செயல் நிகழ்வு என கருதுகிறார்கள்.

