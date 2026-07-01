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தங்கத்தில் உள்ளாடைகள்! வசமாக சிக்கிய பெண் எம்.பி..என்ன விவரம்?

Hind Al Abbasi : ஈராக்கின் பெண் எம்.பி ஒருவர், தங்கத்திலான உள்ளாடைகளை வைத்திருந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 01, 2026, 05:55 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 05:55 PM IST
தங்கத்தில் உள்ளாடைகள்! வசமாக சிக்கிய பெண் எம்.பி..என்ன விவரம்?
Image Credit: Hind Al Abbasi | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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