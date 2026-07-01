/தங்கத்தில் உள்ளாடைகள்! வசமாக சிக்கிய பெண் எம்.பி..என்ன விவரம்?

Hind Al Abbasi : தங்கத்துல நகைகள் , பாத்திருப்பீங்க... ஆனா தங்கத்துல உள்ளாடைகள் பாத்திருக்கீங்களா? ஈராக் நாட்டுல நடந்த ஒரு அதிரடி ஊழல் தடுப்பு சோதனையில, ஒரு பெண் எம்பியோட வீட்டுல இருந்து தங்க முலாம் பூசப்பட்ட உள்ளாடைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
எல்லா பாலினங்களை சேர்ந்தவர்களும், தவறாமல் உள்ளாடைகள் அணிவது வழக்கம். அது வெவ்வேறு வடிவங்களில் இருக்கலாம். குறிப்பாக பெண்கள் ப்ரா, ஸ்லிப், பேண்டீஸ் என்று ஆடை அணிவதற்கு முன்பு அணியும் உள்ளாடைகளின் லிஸ்டே நீளும். இதை, அவரவர் அவர்களின் செளகரியத்திற்கு ஏற்றார் போலவும், தங்களின் வசதிக்கு ஏற்றார் போலவும் வாங்கி போட்டுக்கொள்வர். இதன் விலை, அதன் தரத்தை பொருத்து மாறுபடலாம். அது சரி, தங்க உள்ளாடைப்பற்றி எப்போதாவது கேள்வி பட்டிருக்கிறீர்களா? இங்கு ஈராக்கை சேர்ந்த ஒரு பெண் எம்.பி அப்படியொரு வேலையை செய்துதான் வசமாக சிக்கியிருக்கிறார்.
ஈராக் பிரதமர் உத்தரவின் பேரில், அந்நாட்டு அதிகாரிகள் நடத்திய மெகா சோதனையில மொத்தம் 47 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்னர். இதில் மொத்தம் 2,700 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துக்கள் சிக்கியுள்ளது. அதில், 'ஹிந்த் அல் அப்பாஸி' என்ற பெண் எம்பி வீட்டில் சோதனை போட்ட அதிகாரிகள் அப்படியே ஷாக் ஆகியுள்ளனர்.
அவருடைய வீட்டில் இருந்து மட்டும் இந்திய மதிப்பிற்கு சுமார் 539 கோடி ரூபாய் ரொக்கப் பணம், 27 கிலோ தூய்மையான தங்கம் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது. அதிலும், அதிகாரிகள் தங்கத்திலான உள்ளாடைகளையும் பறிமுதல் செய்துள்ளனர். இதுபோக 'அலியா நசிப்' என்கிற இன்னொரு எம்பி வீட்டில் இருந்து 146 கோடி ரூபாய் வரை சிக்கியுள்ளதாம்
மக்களின் வரிப்பணத்தை கொள்ளையடித்து, இப்படி சொகுசு வாழ்க்கை வாழ்ந்த எம்பிக்களின் லீலைகள் இப்போது சர்வதேச அளவில் பயங்கரமாக வைரலாகி வருகிறது.
ஹிந்த் அல்-அப்பாஸி, ஈராக்கின் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆவார். இவர், ஒரு தற்போது பரவி வரும் முகிய சர்வதேச செய்தியின் மையமாக இருக்கிறார். கூட்டாட்சி அதிகாரிகள் மற்றும் கூட்டாட்சி நேர்மை ஆணையம் தலைமையில் ஈராக்கில் நாடு தழுவிய அளவில், விரிவன ஊழல் முறைகேடுகளுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டது. அதன் ஒரு பகுதியாகத்தான், இவரும் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்.
இவர் வீட்டில் சிக்கிய பணம், நகைகள் மற்றும் பொருட்கள், எந்தெந்த கணக்கிலிருந்து கையாடல் செய்யப்பட்டவை என்பதை அதிகாரிகள் தேடி வருகின்றனர். இவரைப்போலவே முக்கிய அரசியல்வாதிகள், மூத்த அதிகாரிகள் மற்றும் முன்னாள் அரசியல்வாதிகள் உள்ளிட்ட பலர் சிக்கியுள்ளனர். இந்த கைது நடவடிக்கை, ஈராக் மற்றும் குர்திஷ் பாதுகாப்பு படைகளால் அதிகாரப்புர்வமாக உறுதி செய்யப்பட்டிருந்தாலும், சிக்கிய தங்கத்தின் சரியான அளவு என்ன என்பது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த சம்பவம் தற்போது உலகளவில் பெரும் பேசு பொருள் ஆகியிருக்கிறது.