  • திருமணம் நிச்சயம் செய்யும் முன் 'இந்த டெஸ்ட்' கட்டாயம்... அதிரடி உத்தரவு!

திருமணம் நிச்சயம் செய்யும் முன் 'இந்த டெஸ்ட்' கட்டாயம்... அதிரடி உத்தரவு!

Premarital Medical Examination: திருமணத்திற்கு முன் மருத்துவ பரிசோதனை செய்வதை ஒரு மத்திய கிழக்கு நாடு கட்டாயமாக்கி உள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.

Last Updated : Jan 2, 2026, 06:54 PM IST

    ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

    இதற்கு முன் அங்கு இது ஆப்ஷனாக இருந்துள்ளது.

    திருமணம் நிச்சயம் செய்வதற்கு முன் பரிசோதனை செய்ய வேண்டும்.

திருமணம் நிச்சயம் செய்யும் முன் 'இந்த டெஸ்ட்' கட்டாயம்... அதிரடி உத்தரவு!

Oman Premarital Medical Examination: இந்தியாவில் திருமணம் ஆக வேண்டும் என்றால் வயது மட்டுமே முக்கியமாக பார்க்கப்பட வேண்டும் என்பது சட்ட ரீதியான ஒன்றாகும். அதாவது, திருமணம் என்றால் ஆண்களுக்கு 21 வயது ஆகியிருக்க வேண்டும், பெண்களுக்கு 18 வயது ஆகியிருக்க வேண்டும் என்பதே கட்டாயமாகும்.

அப்படியிருக்க, மத்திய கிழக்கு நாடு ஒன்றில் திருமணத்திற்கு முன் மருத்துவ பரிசோதனை ஒன்றை கட்டாயமாக்கி உள்ளது, பரிசோதனையை செய்தால் மட்டுமே திருமணம் செய்ய முடியுமாம். எந்த நாட்டில் இந்த நடைமுறை கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது?, அந்த பரிசோதனை என்ன? என்பதை இங்கு காணலாம்.

Oman Premarital Medical Examination: ஜனவரி 1 முதல் கட்டாயம்

மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் ஒன்றான ஓமன் ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் அதன் குடிமக்களுக்கு திருமணத்திற்கு முன்பான மருத்துவ பரிசோதனைகளை கட்டாயமாக்கி உள்ளது. திருமணம் செய்ய விரும்புவோர் இந்த அரசாணையை பின்பற்றி, கண்டிப்பாக பரிசோதனைகளை செய்துகொள்ள வேண்டும். ஓமன் நாட்டின் சுகாதார அமைச்சகத்தின்படி, திருமணத்திற்கு முந்தைய மருத்துவ பரிசோதனைகள் அனைத்து ஜோடிகளுக்கும் இதன்மூலம் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

திருமணம் நிச்சயம் செய்வதற்கு முன்னரே, இந்த பரிசோதனையை முடிக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மருத்துவ தேர்வுக்குப் பிறகு தம்பதியினருக்கு உடற்தகுதி சான்றிதழ் கொடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. திருமண ஜோடிகளில் ஒரு தரப்பு ஓமான் நாட்டைச் சேர்ந்தாவராக இருந்தாலும் கூட இந்தத் தேர்வு கட்டாயமாகும்.

இந்த மருத்துவ பரிசோதனை செய்வதற்கான முக்கிய காரணமாக, மரபணு ரீதியான ரத்தக் கோளாறுகள், ஹெபடைடிஸ் பி, ஹெபடைடிஸ் சி, ஹெச்ஐவி/எய்ட்ஸ் போன்ற தொற்றுகளைக் கண்டறிவதே இந்தப் பரிசோதனையை கட்டாயமாக்குவதன் முக்கிய நோக்கமாகும் என்று ஓமன் நாட்டின் சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த சோதனை நாட்டில் மரபணு, பரம்பரை மற்றும் தொற்று நோய்கள் பரவுவதைத் தடுக்கும் என்று அமைச்சகம் கூறியது, மேலும் இந்த நோய்களை முன்கூட்டியே கண்டறிவது பரம்பரை இரத்தக் கோளாறுகள் உள்ள குழந்தைகளின் பிறப்பைக் குறைக்கவும், குடும்பங்களின் உடல்நலம் மற்றும் நிதிச் சுமைகளைக் குறைக்கவும் அமைச்சகத்திற்கு உதவும் என்றும் கூறினார்.

Oman Premarital Medical Examination: மருத்துவ பரிசோதனை ஏன்?

1999ஆம் ஆண்டில் இருந்து ஓமன் நாட்டில் திருமணத்திற்கு முந்தைய மருத்துவ பரிசோதனை ஒரு ஆப்ஷனாக இருந்து வருகிறது. கடந்த 2025ஆம் ஆண்டில் 42 சதவீதம் பேர் மட்டுமே திருமணத்திற்கு முந்தைய மருத்துவ பரிசோதனையை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள். குறைந்தளவிலானோர் மட்டுமே பரிசோதனை எடுப்பதால், இதை அதிகப்படுத்தவே அமைச்சகம் பரிசோதனையை கட்டாயமாக்கியது.

இந்த சோதனை மரபணு சார்ந்த, பரம்பரை சார்ந்த மற்றும் வேறு தொற்று நோய்கள் ஓமன் நாட்டில் பரவுவதைத் தடுக்கும் என்று சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த நோய்களை முன்கூட்டியே கண்டறிவது பரம்பரை ரத்தக் கோளாறுகள் உள்ள குழந்தைகளின் பிறப்பைக் குறைக்கவும், குடும்பங்களின் உடல்நலம் மற்றும் நிதிச் சுமைகளைக் குறைக்கவும் இது உதவும் என கூறப்படுகிறது.

