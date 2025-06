உடலுறவு மாராத்தான்... '2000 பேருடன் இணைய போகிறேன்' - ஆபாச நடிகையின் ஆபத்தான ஆசை!

World Bizarre News, Bonnie Blue: இந்த நவீன இணைய யுகத்தில் வினோதமான பல்வேறு செயல்பாடுகள் அதிகம் வைரலாகி உள்ளன. இதனாலேயே பலரும் வினோதமான செயல்களில் ஈடுபட்டு பலதரப்பினரின் கவனத்தை இணையத்தில் ஈர்க்க கடுமையான பிரயத்தனங்களை செய்து வருகின்றனர். அதிலும், நீண்ட மணிநேரத்திற்கு அதிகமானோருடன் உடலுறவு கொள்வதை ஒரு சாதனையாகவும் ஒரு சில மாடல்கள் இணையத்தில் செய்துகாட்டி பிரபலத்தை தேடிக்கொள்கின்றனர்.

Bonnie Blue: 1000 பேருடன் உடலுறவு கொண்ட போனி ப்ளூ

செக்ஸ் மாராத்தான் என பொதுவான அதனை அழைக்கின்றனர். இந்த செக்ஸ் மாராத்தானில் ஈடுபட்டு இணையத்தில் அதிக கவனத்தை ஈர்த்த மாடல்களில் போனி ப்ளூவும் ஒருவர். OnlyFans என்ற ஆபாச தளத்தின் மாடலான இவர்தான் கடந்தாண்டு 1000 ஆண்களுடன் 12 மணிநேரத்தில் உடலுறவு மேற்கொண்டு சாதனை படைத்ததாக சுயதம்பட்டம் அடித்துக்கொண்டார்.

Bonnie Blue: அடுத்த 'செக்ஸ் மாராத்தான்'...?!

இந்நிலையில், போனி ப்ளூ செக்ஸ் மாராத்தானில் தனது அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து தற்போது இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்ட வீடியோவில் தெரிவித்துள்ளார். அதாவது அடுத்து வரும் ஜூன் 15ஆம் தேதி அன்று 2 ஆயிரம் ஆண்களுடன் உடலுறவு மேற்கொள்ள இருப்பதாக கூறி போனி ப்ளூ அதிர்ச்சி அளித்துள்ளார்.

OF model Bonnie Blue brags about her plans to sleep with 2,000 men in one day and be “tied up in a glass box and open to the public.”

Blue has told men to “get involved or just walk around and watch” as she plans the shocking 2,000 man stunt. pic.twitter.com/upUKa7dFC9

— Oli London (@OliLondonTV) June 1, 2025