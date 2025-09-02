English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

அடேங்கப்பா! OpenAI-இல் வேலை வாய்ப்பு...சம்பளம் ரூ.3.45 கோடி வரை!

OpenAI Is Hiring: ChatGPT-க்கு AI எழுதுகிறதாம், ஆனால் அதற்கான Content Strategist யாராக இருக்கிறார்? OpenAI ரூ.3.45 கோடி சம்பளத்தில் மனித உள்ளடக்க நிபுணரை ஆட்சேர்ப்பு செய்யும் அறிவிப்பு சமூக ஊடகங்களில் சூடாக பேசப்படுகிறது.

Written by - Thirishala S.P | Last Updated : Sep 2, 2025, 07:45 PM IST
    • ChatGPT உருவாக்கிய OpenAI Content Strategist பணிக்கு ஆட்சேர்ப்பு.
    • வேலை இடம்: சான் பிரான்சிஸ்கோ, அமெரிக்கா.
    • சம்பளம்: ரூ.2.72 – ரூ.3.45 கோடி ($310k–$393k).

OpenAI Is Hiring: ChatGPT உங்களுக்கு எழுதக்கூடும், ஆனால் ChatGPT-க்கு யார் எழுதுவர்? இந்த கேள்வி சமீபத்தில் OpenAI நிறுவனம் ChatGPT-5 போன்ற முன்னேற்றமான AI மாதிரியை உருவாக்கிய பின்னணியில், Content Strategist பணிக்கு ஆட்சேர்ப்பு அறிவித்ததால் எழுந்துள்ளது. 

இந்த வேலை அமெரிக்கா, சான் பிரான்சிஸ்கோ அலுவலகத்தில் உள்ளது. இந்த அறிவிப்பை சமூக ஊடகப் பயனர்கள் சிலர் சிரித்துக் கொண்டே பார்த்தனர்.

இந்த வேலை அறிவிப்பு உலகம் முழுவதும் பல நிறுவனங்கள் AI மூலம் வேலைகளை மாற்றும் சூழ்நிலையில் வெளியாகியுள்ளது. சமீபத்தில், சான் பிரான்சிஸ்கோ நிறுவனம் Salesforce 4,000 பேரை விட்டு வெளியேற்றியது. இதன் காரணம், வாடிக்கையாளர் ஆதரவு பணிகள் AI ஏஜென்ட்களால் மாற்றப்பட்டதாகும். Salesforce நிறுவனத்தின் CEO மார்க் பெனியோப் கூறியதாவது, AI மூலம் அதிக விற்பனை வாய்ப்புகளை உருவாக்க முடிகிறது என்று.

OpenAI வேலை விவரம்:
OpenAI, லிங்க்ட்இன் மூலம் Content Strategist வேலைக்கு ஆட்சேர்ப்பு அறிவித்துள்ளது. “ChatGPT.com க்கான உள்ளடக்கத் திட்டத்தை வரையறை செய்யவும், செயல்படுத்தவும் ஒரு Content Strategist தேவை. இந்த வேலையிலிருந்து, உயர் தாக்கம் கொண்ட உள்ளடக்கத்தை உருவாக்கி, பயனர்களுக்கு மற்றும் வணிகங்களுக்கு புரியும் வகையில் வழங்குவது முக்கியமானது,” என்று வேலை விவரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், “நீங்கள் எவ்வாறு நமது பிராண்ட் உலக மக்களுடன் பேசுகிறது என்பதை வடிவமைக்கிறீர்கள், ஒலி மற்றும் சுருதி வழிகாட்டுதல்களை அமைக்கிறீர்கள், எழுதி, திருத்தி, வெளியிடுவீர்கள்” என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளது.

சம்பளம் மற்றும் தேவைகள்:
OpenAI இந்த வேலையில் ரூ.2.72 கோடி ($310,000) முதல் ரூ.3.45 கோடி ($393,000) வரை சம்பளத்தையும் பங்கு விருப்பத்தையும் வழங்குகிறது. வேலை தேவைகளில் “லேண்டிங் பக்கங்கள், கையேடுகள், பிரச்சாரங்கள் முதலியவற்றிற்கு உயர் தர உள்ளடக்கத்தை உருவாக்க, எழுத, திருத்த” வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளது. Content Strategist ஆக சேரும் நபருக்கு 6–10 ஆண்டுகள் உள்ளடக்கத் திட்டம், காபிரைட்டிங் அல்லது வளர்ச்சி சந்தைப்படுத்தல் அனுபவம் இருந்தால் நல்லது.

சமூக ஊடக எதிர்வினைகள்:
சமூக ஊடக பயனர்கள் இந்த அறிவிப்பை வேடிக்கையாக எடுத்துக் கொண்டனர். சிலர் இதைப் பற்றி “உலகின் முன்னேற்ற AI உருவாக்கும் நிறுவனம் கூட மனிதர்களை உள்ளடக்கத்திற்கு நியமிக்கிறது. அதனால் AI எல்லாவற்றையும் செய்யும் என நினைத்த assumptions தவறானவை” என்று சிந்தனை எழுப்பினர். மற்றவர்கள், “SEO முடிந்துவிட்டது, content marketing வேலை இல்லை. அதே நேரம் மிக பெரிய disruptor $300k–$400k சம்பளத்தில் Content Strategist ஆட்சேர்ப்பு செய்கிறார்” என்று கருத்து தெரிவித்தனர்.

இதன் மூலம், AGI (Artificial General Intelligence) இன்னும் முழுமையாக வரவில்லை என்பது தெரிகிறது. OpenAI $400k சம்பளத்துடன் Content Strategist ஆட்சேர்ப்பு செய்துள்ளது என்பது இதற்கான ஒரு சான்று.

சுருக்கமாக:

  • ChatGPT உருவாக்கிய OpenAI Content Strategist பணிக்கு ஆட்சேர்ப்பு.
  • வேலை இடம்: சான் பிரான்சிஸ்கோ, அமெரிக்கா.
  • சம்பளம்: ரூ.2.72 – ரூ.3.45 கோடி ($310k–$393k).
  • பணி: ChatGPT.com க்கான உள்ளடக்கம் உருவாக்குதல், எழுதுதல், திருத்துதல்.
  • தேவைகள்: 6–10 வருட அனுபவம் – content strategy, copywriting அல்லது growth marketing.
  • சமூக ஊடகங்களில் எதிர்வினை: AI மனிதர்களை முழுமையாக மாற்ற முடியாது.
  • இது AGI (Artificial General Intelligence) இன்னும் முழுமையாக வரவில்லை என்பதைக் காட்டுகிறது.
  • AI எழுதுகிறது, ஆனால் மனித க்ரியேட்டிவிட்டி இன்னும் முக்கியம்.

