  ஆப்கானிஸ்தான் உடன் போர்... அறிவித்தது பாகிஸ்தான் - மூக்கை நுழைக்கும் ஈரான்!

ஆப்கானிஸ்தான் உடன் போர்... அறிவித்தது பாகிஸ்தான் - மூக்கை நுழைக்கும் ஈரான்!

Pakistan Afghanistan Conflict: பாகிஸ்தான் - ஆப்கானிஸ்தான் இடையே தற்போது போர் மேகம் சூழ்ந்துள்ளது. இதனால் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பதற்றத்தில் உள்ளனர். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 27, 2026, 12:25 PM IST
  • ஆப்கானிஸ்தான் நேற்று பாகிஸ்தான் மீது தாக்குதல்
  • இதனால், நேற்று முதல் போர் பதற்றம் அதிகமாகி உள்ளது.
  • பாகிஸ்தான் தாக்குதலில் ஆப்கானில் 18 பேர் உயிரிழந்ததாக தகவல்.

ஆப்கானிஸ்தான் உடன் போர்... அறிவித்தது பாகிஸ்தான் - மூக்கை நுழைக்கும் ஈரான்!

Pakistan Afghanistan Conflict: பாகிஸ்தான் - ஆப்கானிஸ்தான் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே தற்போது கடும் போர் பதற்றம் நிலவி வருகிறது. ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தானின் மீது தாக்குதல் தொடுத்த நிலையில், தற்போது ஆப்கானிஸ்தானின் காபூல், கந்தஹார் நகரங்களின் பாகிஸ்தான் படையினர் தாக்குதல் தொடுத்துள்ளனர். 

பாகிஸ்தான் - ஆப்கானிஸ்தான் பரஸ்பரம் மாறி மாறி எல்லை மீறி தாக்குதல் தொடுத்த வந்த நிலையில், தற்போது போர் பதற்றம் அதிகமாகி உள்ளது. கடந்த அக்டோபர் மாதம் இருநாட்டுக்கும் இடையே போர் பதற்றம் நிலவியது.

தாக்குதலா? பதிலடியா? 

காபூலில் இன்று காலை, நகர் முழுவதும் குண்டுகளின் சத்தம் கேட்டதாக பொதுமக்கள் தெரிவித்ததாக தகவல்கள் கூறப்படுகின்றன. ஆப்கானிஸ்தான் மீது பதிலடி தாக்குதல் நடத்தியதை பாகிஸ்தான் அரசு அதிகாரிகள் உறுதிசெய்தனர். நேற்று பாகிஸ்தானின் ராணுவ நிலைகளின் மீது ஆப்கன் படைகள் நடத்திய தாக்குதலுக்கு இது உரிய பதிலடி என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இருப்பினும், பாகிஸ்தானின் வான்வழித் தாக்குதல்கள் ஆக்கிரமிப்பு நடவடிக்கை என ஆப்கானிஸ்தான் தாலிபான்கள் தெரிவித்துள்ளனர். பாகிஸ்தானின் மீதான தங்களின் தாக்குதலும் பதிலடி தாக்குதல் என்றும் தெரிவித்துள்ளனர்.

மறுக்கும் பாகிஸ்தான் 

இரு நாடுகளுக்கும் இடையே அமைதி நிலவி வந்த நிலையில், நேற்று தாலிபான்கள் தொடுத்த தாக்குதலே பதற்றத்தை அதிகப்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது. இது பரந்த அளவிலான தடுப்பு நடவடிக்கை என தாலிபான் தெரிவித்திருந்தது. தாலிபான்களின் தாக்குதலிலும், பதிலடி தாக்குதலிலும் இரண்டு பாகிஸ்தான் ராணுவ வீரர்கள் உயிரிழந்தனர் என்றும் மூன்று பேர் காயமடைந்தனர் என்றும் பாகிஸ்தான் அமைச்சர் அத்தாவுல்லா தரார் தெரிவித்துள்ளார். 

பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப்பின் செய்திதொடர்பாளர் மொஷாரப் ஜைதி, பாகிஸ்தானில் கடும் சேதம் ஏற்பட்டுள்ளதாக வரும் தகவல்கள் அனைத்தையும் மறுத்துள்ளார். அதேநேரத்தில், ஆப்கானிஸ்தானின் பல நிலைகளையும், ராணுவ தளவாடங்களையும் தாக்கி அழித்ததாக தெரிவித்துள்ளார்.

தாலிபான் சொல்வது என்ன?

தாலிபான் செய்தித்தொடர்பாளர் ஜபிஹுல்லா முஜாஹித், அவர்களின் படைகள் பாகிஸ்தானின் சுமார் 15 ராணுவ நிலைகளை கைப்பற்றியதாகவும், பல ராணுவ வீரர்களை கொன்று குவித்ததாக தெரிவித்தது. ஆனால், இவை அனைத்தையும் பாகிஸ்தான் மறுத்துள்ளது.

பாகிஸ்தான் - ஆப்கானிஸ்தான் இடையே இந்த வாரத்தில் மோதல் வெடித்தது. ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள பயங்கரவாத முகாம்களை குறிவைத்து தாக்குதல் நடத்தியதாக பாகிஸ்தான் கூறியது. ஆனால், இந்த தாக்குதல் மத பள்ளிக்கூடம் மற்றும் பொதுமக்களின் குடியிருப்புகளின் மீது நடத்தப்பட்டது என்றும் இதில் பெண்கள், குழந்தைகள் என 18 பேர் உயிரிழந்ததாக ஆப்கானிஸ்தான் தெரிவித்துள்ளது.

எல்லை பகுதியில் மக்கள் அச்சம்

பாகிஸ்தான் - ஆப்கானிஸ்தான் இடையேயான பதற்றத்தால் 2,574 கி.மீ., நீளம் கொண்ட மலைப்பிரதேச எல்லைப் பகுதியில் வாழும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கடும் அச்சத்தில் வாழ்கின்றனர். பீரங்கி தாக்குதல் காரணமாக டோர்காம் எல்லைப் பகுதிக்கு அருகில் வசிப்பவர்கள் அந்த பகுதியை விட்டு வெளியேற உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

போர் அறிவிப்பு

தற்போது பாகிஸ்தான்  பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர், கவாஜா முகமது கூறுகையில், பாகிஸ்தான் தனது பொறுமையை இழந்துவிட்டது என்றும் ஆப்கானிஸ்தான் உடன் வெளிப்படையான போரை தொடங்கியிருப்பதாகவும் அறிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவரது X பதிவில், "ஆப்கானிஸ்தான் NATO படைகளை கைவிட்டதன் பின், பாகிஸ்தான் அமைதியையும், நிலைத்தன்மையையும் விரும்பியது. ஆப்கானிஸ்தான் மக்களின் நலனுக்காகவும், பிராந்திய நிலைத்தன்மையை வலுப்படுத்தவும் தாலிபான் தலைமை முயற்சியெடுக்கும் என பாகிஸ்தான் எதிர்பார்த்தது. ஆனால், பொறுமையை இழந்துவிட்டோம். இப்போது இருவருக்கும் இடையே வெளிப்படையான போர் நடக்கிறது" என குறிப்பிட்டுள்ளார். 

அக்டோபர் மாதத்தில் கத்தார் நாட்டின் தலையீட்டில் ஏற்பட்ட போர் நிறுத்தம் தற்போது முறிந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. பாகிஸ்தான் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சரின் X பதிவிலும் போர் நிறுத்தம் குறித்து எதுவும் குறிப்பிடவில்லை என்பது கவனிக்கத்தக்கது. பாகிஸ்தான் - ஆப்கானிஸ்தான் இடையே அமைதி திரும்ப பேச்சுவார்த்தை நடத்த ஈரான் அரசு முன்வந்துள்ளது. 

