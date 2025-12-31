தம்பி மகனே மாப்பிள்ளை... பாகிஸ்தான் ராணுவ தளபதி மகள் திருமணம் - ரகசியமாக நடந்தது ஏன்?

Asim Munir Daughter Wedding: பாகிஸ்தான் ராணுவ தலைமை தளபதி சையத் அசிம் முனீர் மகள் மஹ்னூர் என்பவருக்கு கடந்த டிசம்பர் 26ஆம் தேதி திருமணம் நடந்துள்ளது. ராவில்பிண்டியில் உள்ள பாகிஸ்தான் ராணுவ தலைமையகத்தில் மக்னூருக்கும், அப்துல் ரஹ்மான் என்பவருக்கும் இடையே திருமணம் நடந்துள்ளது.
Asim Munir Daughter Wedding: 3வது மகளுக்கு திருமணம்
இந்நிகழ்வில் சுமார் 400 பேர் கலந்து கொண்டதாகவும், ஆனால் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக மிக மிக ரகசியமாக இந்நிகழ்வு நடத்தப்பட்டதாகவும் பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த ஊடகவியலாளர் ஜாஹித் கிஷ்கோரி என்பவர் செய்தி வெளியிட்டுள்ளார். அசிம் முனீருக்கு மொத்தம் நான்கு மகள்கள் ஆவர். அதில் மூன்றாவது பெண்ணுக்குதான் தற்போது திருமணம் நடந்துள்ளது.
Asim Munir Daughter Wedding: ரகசியமாக நடத்தப்பட்ட திருமணம்
பாகிஸ்தானின் முன்னணி அரசியல் தலைவர்கள், ராணுவ தலைவர்கள் ஆகியோர் இந்நிகழ்வில் பங்கேற்றுள்ளனர். ஆனால் இந்த நிகழ்வு மிகவும் ரகசியமாக நடத்தப்பட்டுள்ளது. நிகழ்ச்சி தொடர்பான ஒரு புகைப்படம் கூட பொதுவெளியில் வெளியிடப்படவில்லை. அசிம் முனீர் மகளின் திருமண நிகழ்வில் பாகிஸ்தான் அதிபர் ஆசிப் அலி சர்தாரி, பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப், துணைப் பிரதமர் இஷாக் தார் ஆகியோர் பங்கேற்றதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், பாகிஸ்தான் உளவுத்துறையான ஐஎஸ்ஐ தலைவர், ஓய்வுபெற்ற ராணுவ ஜெனரல்கள், முன்னாள் தலைவர்கள் போன்ற பாகிஸ்தான் ராணுவத்தைச் சேர்ந்த பலரும் பங்கேற்றதாக கூறப்படுகிறது. பாதுகாப்பு காரணமாகவே நிகழ்வு ரகசியமாக நடத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
Asim Munir Daughter Wedding: சகோதரன் முறை கொண்டவருடன் திருமணம்
அசிம் முனீரின் பெண், அண்ணன் முறை கொண்டவரை திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளார் என்றும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அசிம் முனீரின் சகோதரர் காசிம் முனீரின் மகன்தான் கேப்டன் அப்துல் ரஹ்மான். தனது சகோதரனின் மகனைதான் அசிம் முனீர் தனது மகளுடன் திருமணம் செய்துவைத்துள்ளார். தங்களுக்கு குடும்பத்திற்குள்ளேயே திருமணத்தை நடத்தியது அந்நாட்டின் பாதுகாப்பு வட்டத்தில் அதிகம் கவனிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பாகிஸ்தானிலும், இஸ்லாத்திலும் இதேபோல் சகோதரன் முறை கொண்டவரை தங்களின் பெண்ணுக்கு திருமணம் செய்து வைப்பது வழக்கமாக உள்ளதுதான்.
Asim Munir Daughter Wedding: அசிம் முனீரின் மருமகன் யார்?
அசிம் முனீரின் மருமகனான அப்துல் ரகுமான் பாகிஸ்தான் ராணுவத்தில் கேப்டன் பொறுப்புக்கு இணையான பதவியில் பணியாற்றி இருக்கிறார். அதன் பின் ராணுவ அதிகாரிகளுக்கு உள்ள இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் குடிமைப்பணியில் இணைந்து தற்போது உதவி ஆணையராக பணியாற்றி வருகிறார். நெருங்கிய குடும்பத்திற்குள் நடத்தப்படும் இந்த நிகழ்வு, பாகிஸ்தான் ராணுவத்தில் குடும்ப ஆதிக்கம் தொடங்குவதை வெளிப்படையாக்கி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதாவது குடும்பத்தினரையே தலைமை பதவிக்கு அசிம் முனீர் கொண்டுவருகிறார் என கூறப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | 2025ல் இந்தியர்கள் அதிகம் சென்ற டாப் 7 நாடுகள்.. முதல் இடத்தில் இந்த நாடா?
மேலும் படிக்க | எச்-1பி (H-1B) புதிய விசா கொள்கை: இந்தியப் பணியாளர்களுக்கு ஏற்படப்போகும் தாக்கம் என்ன?
மேலும் படிக்க | பெண் பத்திரிகையாளரை நீக்காவிட்டால்... அலுவலகத்தை கொளுத்திவிடுவோம் - இளைஞர்கள் மிரட்டல்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ