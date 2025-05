'பதற்றத்தை தணிக்க தயார்' - கவாஜா ஆசிப்... வெள்ளை கொடி காட்டுகிறதா பாகிஸ்தான்?

India Pakistan War Tension: இந்தியா பதற்ற நிலைமையை தணித்தால், இந்தியாவுடனான பதட்டங்களை குறைக்க பாகிஸ்தான் தயாராக உள்ளது என்று பாகிஸ்தான் பாதுகாப்பு அமைச்சர் கவாஜா ஆசிப் இன்று (மே 7) தெரிவித்தார்.

Pakistan is ready to "wrap up" tensions with India, if New Delhi de-escalates the situation, Defence Minister Khawaja Asif said on Wednesday.

His remarks came hours after India carried out a military strike on terror targets in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir. Asif was… pic.twitter.com/skTsz7L1dY

— Press Trust of India (@PTI_News) May 7, 2025