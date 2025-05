Live-ல் பொய் சொன்ன பாக் அமைச்சர்! அசிங்கப்படுத்திய நெறியாளர்..வைரல் வீடியோ..

Khawaja Asif Stumbles Over Fact Check On LIVE : இந்தியாவின் 5 போர் விமானங்களை பாகிஸ்தான் சுட்டு வீழ்த்தியதாக பாகிஸ்தான் அமைச்சர் ஒருவர் நேரலையில் பேசிய போது, தொகுப்பாளரின் கேள்வி அவரது முகத்திரையை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்தது. அதுவும் சோஷியல் மீடியாவை பார்த்து இதனை சொல்லியதாக அவர் கூறிய தகவல் பலரையும் எரிச்சலடைய செய்துள்ளது.

பாகிஸ்தானை தொடர்ந்து வங்கதேச ஊடகங்களிலும், இந்தியாவின் ஒரு ரஃபேல் உட்பட 5 போர் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டதாக செய்திகளை வெளியிட்டன. சில விமான பாகங்களின் புகைப்படங்கள் இணையதளத்தில் வைரலாகின.

CNN news anchor: Where is the evidence? You have to back your claim that Pakistan shot down 5 Indian jets.

Pakistan Defence Minister Khawaja Asif: ‘It’s all over social media’. Joker!

This so called social media claim was debunked by an Indian journalist https://t.co/oHjn4Uy0ST

— Sudipta Biswas (@Sudipta_Writes) May 8, 2025