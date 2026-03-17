ஆப்கானில் 400 பேர் பலி... மருத்துவமனையில் பாகிஸ்தான் அட்டாக் - ரஷித் கான் கொந்தளிப்பு

Pakistan Attack On Afghanistan Kabul: ஆப்கானிஸ்தானில் பாகிஸ்தான் நடத்திய தாக்குதலில் சுமார் 400 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், இத்தாக்குதலுக்கு ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் வீரர்கள் கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ளனர். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 17, 2026, 11:27 AM IST
Pakistan Attack On Afghanistan Kabul: ஆப்கானிஸ்தான் தலைநகர் காபூல் நகரில், பாகிஸ்தான் நடத்திய தாக்குதலில் சுமார் 400 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்; மேலும் 250 காயமடைந்துள்ளனர்.

ஆப்கானிஸ்தான் அரசின் துணை செய்தி தொடர்பாளர், ஹம்துல்லாஹ் ஃபித்ரத் பேசுகையில், போதைப் பொருள் மறுவாழ்வு மருத்துவமனையில் (உள்ளூர் நேரப்படி இரவு 9 மணிக்கு) வான்வெளி தாக்குதல் நடந்துள்ளது. அந்த மருத்தவமனையில் சுமார் 2000 படுக்கை வசதி இருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

ரம்ஜான் மாதத்தில் தாக்குதல்

ஆனால், இந்த தாக்குதல் குற்றச்சாட்டை பாகிஸ்தான் மறுத்துள்ளது. காபூலில் எந்த மருத்துவமனையையும் தாங்கள் குறிவைக்கவில்லை என பாகிஸ்தான் விளக்கம் அளித்துள்ளது. ரம்ஜான் மாதத்தில் பாகிஸ்தான் தொடுத்திருக்கும் இந்த வான்வழித் தாக்குதலால் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புக்கு, ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் வீரர்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

'இது போர் குற்றமாகும்'

ஆப்கானிஸ்தான் நட்சத்திர வீரர் ரஷித் கான் அவரது X பதிவில், "காபூலில் பாகிஸ்தான் நடத்திய வான்வழித் தாக்குதலின் விளைவாக பொதுமக்கள் உயிரிழந்ததாக வந்துள்ள செய்திகளை கேட்டு நான் துயரம் அடைகிறேன். வேண்டுமென்றோ அல்லது தவறுதலாகவோ, பொதுமக்கள் வசிக்கும் வீடுகள், கல்வி நிறுவனங்கள் அல்லது மருத்துவக் கட்டமைப்புகளை தாக்குவது ஒரு போர் குற்றமாகும். மனித உயிர்கள் மீது காட்டப்படும் இந்த அப்பட்டமான அலட்சியம், குறிப்பாக, புனித ரமலான் மாதத்தில் அருவருக்கத்தக்கதாகவும் மிகுந்த கவலையளிப்பதாகவும் உள்ளது. 

ஐ.நா., சபைக்கு கோரிக்கை

இது பிளவுகளையும், வெறுப்பையும் மட்டுமே தூண்டும். இந்த கொடூரத்தை முழுமையாக விசாரித்து, குற்றவாளிகளைப் பொறுப்பேற்க செய்யுமாறு ஐக்கிய நாடுகள் சபை மற்றும் பிற மனித உரிமை அமைப்புகளை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த இக்கட்டான நேரத்தில் எனது ஆப்கானிய மக்களுடன் நான் துணை நிற்கிறேன். நாம் குணமடைவோம். ஒரு தேசமாக எழுவோம், நாம் எப்போதும் அப்படிதான் இருந்துள்ளோம்" என பதிவிட்டுள்ளார். தாக்குதலின் புகைப்படத்தையும் அவர் பகிர்ந்துள்ளார்.

முகமது நபியின் உருக்கமான பதிவு

முன்னாள் ஆப்கானிஸ்தான் கேப்டன் முகமது நபி, "இன்று காபூலில், ஒரு மருத்துவமனையில் நம்பிக்கை முற்றிலும் நொறுக்கப்பட்டது. பாகிஸ்தான் ராணுவத்தின் குண்டுவெடிப்பில், சிகிச்சைக்காக வந்த இளைஞர்கள் கொல்லப்பட்டனர். தாய்மார்களில் மருத்துவமனை வாயில்களில் நின்று தங்கள் மகன்களின் பெயர்களை அழைத்துக் காத்திருந்தனர். ரமலான் மாதத்தின் 28ஆம் தேதி இரவில், அவர்களின் உயிர்கள் பறிக்கப்பட்டன" என தனது துயரத்தை பதிவிட்டுள்ளார். 

குற்றஞ்சாட்டும் ஆப்கானிஸ்தான்

ஆப்கானிஸ்தான் அரசின் செய்தித் தொடர்பாளர் ஜபிஹூல்லா முஜாஹித் இந்த தாக்குதலை கண்டித்தார். மேலும், "இந்த கொடுமைகளை அரங்கேற்றுவதற்கு மருத்துவமனைகளையும், பொதுமக்கள் இருக்கும் இடங்களையும் பாகிஸ்தான் குறிவைக்கிறது. 

பாகிஸ்தான் ராணுவ ஆட்சி மீண்டும் ஒருமுறை ஆப்கானிஸ்தானின் வான்வெளியை மீரி காபூலில் உள்ள ஒரு போதை மறுவாழ்வு மருத்துவமனையை தாக்கி உள்ளது. இதனால், அங்கு சிகிச்சையில் இருந்த போதைக்கு அடிமையாகி மறுவாழ்வு பெற்றுவந்தவர்கள் உயிரிழந்தனர், காயமடைந்தனர்" என தெரிவித்துள்ளார்.

பாகிஸ்தான் சொல்வது என்ன?

இதற்கு பாகிஸ்தான் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது. பாகிஸ்தானின் தகவல்துறை அமைச்சர் அத்தாவுல்லா தாரார் இதுகுறித்த X பதிவில், "காபூல் மற்றும் கிழக்கு மாகாணமான நங்கர்ஹாரில் உள்ள ராணுவத் தளங்களைக் குறிவைத்து பாகிஸ்தான் ராணுவம் துல்லியமான வான்வழித் தாக்குதல்களை நடத்தி உள்ளது. காபூலில் உள்ள இரண்டு இடங்களில் தொழில்நுட்ப ஆதரவு உள்கட்டமைப்பு மற்றும் வெடிமருத்து சேமிப்பு வசதிகள் ஆகியவை அழிக்கப்பட்டது. 

ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான் ஆட்சியானது பல பயங்கரவாதிகளுக்கு ஆதரவளிக்கப் பயன்படுத்தும் உள்கட்டமைப்புகளை மட்டுமே குறிவைத்து அனைத்து தாக்குதல்களையும் துல்லியமாக நடத்தப்பட்டன" என தெரிவித்துள்ளார். மேலும், மருத்துவமனை மீது தாக்குதல் நடத்தியதாக ஆப்கானிஸ்தானின் குற்றச்சாட்டை முற்றிலும் மறுத்துள்ளது. 

