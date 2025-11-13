English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 'நாங்க போருக்கு ரெடி' பாகிஸ்தான் திடீர் அறிவிப்பு - இந்தியா, ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எச்சரிக்கை

Pakistan: இரண்டு முனைகளில் இருந்தும் போருக்கு நாம் தயாராக இருக்கிறோம் என்று பாகிஸ்தான் அறிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 13, 2025, 01:04 PM IST
  • பாகிஸ்தானில் தற்கொலை படை தாக்குதல் நடந்தது.
  • இதில் 12 பேர் உயிரிழந்தனர்.
  • இதில் இந்தியாவுக்கு தொடர்பிருப்பதாக பாகிஸ்தான் பிரதமர் குற்றச்சாட்டு

Pakistan Latest News Updates: பாகிஸ்தான் தலைநகர் இஸ்லாமாபாத் நகரில் நீதிமன்றத்திற்கு வெளியே நின்றுகொண்டிருந்த காவல்துறை வாகனத்தில் நேற்று முன்தினம் (நவ. 11) வெடிகுண்டு வெடித்ததில் 12 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும், 36 பேர் காயமடைந்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தற்கொலைப் படை தாக்குதல் என்றும் பாகிஸ்தான் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Pakistan: தற்கொலைப் படை தாக்குதல்

சம்பவம் நடந்த இடத்தை பாகிஸ்தான் உள்துறை அமைச்சர் மொஹ்சின் நக்வி பார்வையிட்டார். தாக்குதல் நடத்திய நபர் நீதிமன்றத்தின் வளாகத்திற்குள் நுழைய முயன்றார் என கூறப்படுகிறது. அதேநேரத்தில், ஆனால் அத்திட்டம் தோல்வியடையவே பாகிஸ்தான் நேரப்படி மதியம் 12:39 மணிக்கு நீதிமன்றத்தின் வாயிலில் ஒரு போலீஸ் வாகனத்தின் அருகே தனது வெடிபொருட்களை வெடிக்கச் செய்திருக்கிறார் என கூறப்படுகிறது. இந்த தற்கொலைப் படை தாக்குதலுக்கு பாகிஸ்தானிய தாலிபன் (TTP) அமைப்பு பொறுப்பேற்றுள்ளது.

Pakistan: இரு முனைகளிலும் போருக்கு தயார்

இச்சம்பவம் பாகிஸ்தானில் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தொடர்ந்து, இச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட அமைப்பு, இந்தியாவின் ஆதரவுடன் செயல்படுவதாக பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப் கருத்து தெரிவித்திருந்ததும் கவனிக்கத்தக்கது. தற்கொலைப் படை தாக்குதல் குறித்து பாகிஸ்தான் பாதுகாப்பு அமைச்சர் கவாஜா ஆசிப் அதிரடியான கருத்தை தெரிவித்துள்ளார். இந்தியாவையும், ஆப்கானிஸ்தானையும் தாங்க ஒரே நேரத்தில் எதிர்கொள்ள தயாராக இருப்பதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

பொது நிகழ்வில் பேசிய கவாஜா ஆசிப், "இரண்டு முனைகளில் இருந்தும் போருக்கு நாம் தயாராக இருக்கிறோம். கிழக்கு பகுதியில் இருந்தும் (இந்தியா) மற்றும் மேற்கு எல்லையில் இருந்தும் (ஆப்கானிஸ்தான்) என இரண்டையும் எதிர்கொள்ள நாம் தயாராக இருக்கிறோம். முதல் சுற்றில் அல்லாஹ் நமக்கு உதவினார், இரண்டாவது சுற்றிலும் அவர் நமக்கு உதவுவார்" என்றார்.

Pakistan: வாய்ச்சவடால் விடும் கவாஜா ஆசிப்

மேலும் கவாஜா ஆசிப் அவரது X பக்கத்தில், "காபூலின் (ஆப்கானிஸ்தானின்) ஆட்சியாளர்களால் பாகிஸ்தானில் பயங்கரவாதத்தை நிறுத்த முடியும். ஆனால் இந்தப் போரை இஸ்லாமாபாத் வரை கொண்டு வருவதன் மூலம் காபூலில் இருந்து ஒரு செய்தி சொல்லப்படுகிறது. அதற்கு பாகிஸ்தான் பதிலடி கொடுக்க முழு பலமும் உள்ளது" என குறிப்பிட்டுள்ளார. பாகிஸ்தானில் வளங்கள் குறைந்துவிட்ட நிலையிலும், பதற்றமான சூழல் நிலவும் நிலையிலும், தங்களது இராணுவ வலிமையை வெளிப்படுத்தும் வகையில் வாய்ச்சவடால் விடுத்திருக்கிறார் கவாஜா ஆசிப்.

Pakistan: டெல்லி சம்பவம் குறித்து கவாஜா ஆசிப்

டெல்லியில் செங்கோட்டை அருகே கடந்த நவ. 10ஆம் தேதி நடந்த கார் வெடிப்பு சம்பவத்தை, வெறும் சிலிண்டர் வெடிப்புச் சம்பவம் என கவாஜா ஆசிப் குறிப்பிட்டிருந்தது பெரும் சர்ச்சைக்குள்ளானது. "நேற்று வரை, அது ஒரு எரிவாயு சிலிண்டர் வெடிப்பு மட்டும்தான். இப்போது அவர்கள் (இந்திய அரசு) அதை ஒரு வெளிநாட்டு சதி என்று முத்திரை குத்த முயற்சிக்கிறார்கள். இந்தியா விரைவில் இதற்கு பாகிஸ்தானைக் குறை சொல்லக்கூடும்" என்றார். டெல்லி செங்கோட்டை அருகே நடந்த கார் சம்பவத்தை பயங்கரவாத சம்பவம் என இந்தியா உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறது. இதில் 9 பேர் உயிரிழந்தனர்.

Pakistan: கவாஜா ஆசிப் கருத்தை நிராகரித்த இந்தியா

கவாஜா ஆசிப்பின் இந்த கருத்தை இந்தியா முற்றிலும் நிராகரித்துள்ளது. மேலும், இது இகவனத்தைத் திசைதிருப்பும் தீவிர முயற்சி என்றும் குற்றஞ்சாட்டி உள்ளது. பாகிஸ்தான் அமைச்சரின் பேச்சு, பாகிஸ்தானின் பதற்றத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையில் உள்ளதாக பாதுகாப்புத்துறை வட்டாரங்கள் தரப்பில் தகவல்கள் தெரிவிக்கப்படுகின்றன. குறிப்பாக டெல்லி குண்டுவெடிப்பில் ராணுவ தரத்திலான வெடிபொருள் பயன்படுத்தப்பட்டதாக தொடக்கக் கட்ட தடயவியல் சோதனை முடிவுகளில் தெரியவந்ததாகவும் தகவல்கள் கூறுகின்றன. 

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

PakistanKhawaja AsifShebhaz SheriffIslamabadWorld News

