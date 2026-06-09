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பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் பதற்றம்: பாதுகாப்புப் படையினரால் 30 பேர் சுட்டுக்கொலை

Pakistan Protests: வழக்கமான கலவரக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளைப் பயன்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, கூட்டத்தைக் கலைக்கப் பாதுகாப்புப் படையினர் துப்பாக்கித் தாக்குதலைப் பயன்படுத்தியதாகவும், இதனால் பலர் உயிரிழந்ததாகவும் நேரில் கண்ட சாட்சிகள் கூறுகின்றனர். 

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 09, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:20 PM IST
பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் பதற்றம்: பாதுகாப்புப் படையினரால் 30 பேர் சுட்டுக்கொலை
Image Credit: 8th Pay Commission (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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