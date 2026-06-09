/பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் பதற்றம்: பாதுகாப்புப் படையினரால் 30 பேர் சுட்டுக்கொலை

Pakistan Protests: பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் (PoK) போராட்டக்காரர்களுக்கும் பாதுகாப்புப் படையினருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட மோதல்களில் 30-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர், சுமார் 200 பேர் காயமடைந்துள்ளனர். பொருளாதார மற்றும் அரசியல் குறைகள் தொடர்பாக அப்பகுதியில் போராட்டங்களை முன்னெடுத்து வந்த முக்கிய சிவில் சமூக அமைப்பான 'கூட்டு அவாமி செயல் குழு'வை (JAAC) அதிகாரிகள் தடை செய்ததைத் தொடர்ந்து இந்த மோதல்கள் வெடித்தன.
பாதுகாப்புப் படையினருக்கும் போராட்டக்காரர்களுக்கும் இடையிலான இந்த மோதலினால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு நிலவி வருகிறது. காவல்துறை துப்பாக்கிச் சூட்டில் உயிரிழந்த அக்குழுவின் உறுப்பினர் ஒருவரின் உடல் கொண்டுவரப்பட்டிருந்த மருத்துவமனை பிணவறைக்கு வெளியே, 'கூட்டு அவாமி செயல் குழு'வைச் சேர்ந்த போராட்டக்காரர்கள் கூடியிருந்ததாகக் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
Tensions flare up in PoJK as Pakistani forces shell tear gas on protestors— ANI Digital (@ani_digital) June 9, 2026
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பாதுகாப்புப் படையினர் போராட்டக்காரர்களைக் கலைக்க முயன்றபோது, அக்குழுவைச் சேர்ந்தவர்கள் தானியங்கி துப்பாக்கிகள், பெட்ரோல் குண்டுகள் மற்றும் பிற ஆயுதங்களைப் பயன்படுத்தி அவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியதாகக் காவல்துறை கூறுகிறது.
#WATCH | The situation remains grim in parts of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir following fresh clashes between workers of the Joint Awami Action Committee and security forces in Muzaffarabad. Markets have been shut down across the city. pic.twitter.com/s75tU2zzxE— ANI (@ANI) June 9, 2026
ஜூலை 27 அன்று நடைபெறவுள்ள அப்பகுதியின் சட்டமன்றத் தேர்தல்களில், 45 இடங்களில் 12 இடங்களை அகதிகளுக்கு ஒதுக்குவதை எதிர்த்துப் போராடும் வகையில் 'கூட்டு அவாமி செயல் குழு' (JAAC) வேலைநிறுத்தத்திற்கு அழைப்பு விடுத்திருந்தது.
பாகிஸ்தான் இராணுவத் தளபதி ஜெனரல் ஆசிம் முனீரை வெளிப்படையாகக் குறிவைத்தும், குடிமை ஆட்சியில் இராணுவத்தின் செல்வாக்கைக் கண்டித்தும் முழக்கங்களை எழுப்ப பெருந்திரளான மக்கள் வீதிகளில் இறங்கினர். அறிக்கைகளின்படி, பிராந்திய உரிமைகள் மற்றும் ஆட்சிமுறை தொடர்பான ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட போராட்டம் விரைவாக ஒரு போர்க்களமாக மாறியது.
வழக்கமான கலவரக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளைப் பயன்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, கூட்டத்தைக் கலைக்கப் பாதுகாப்புப் படையினர் துப்பாக்கித் தாக்குதலைப் பயன்படுத்தியதாகவும், இதனால் பலர் உயிரிழந்ததாகவும் நேரில் கண்ட சாட்சிகள் கூறுகின்றனர். களத்திலிருந்து வெளிவரும் காணொளிகளும் அறிக்கைகளும், சக போராட்டக்காரர்களால் போராட்டக்காரர்கள் தூக்கிச் செல்லப்படும் அதிர்ச்சியூட்டும் காட்சிகளையும், 200-க்கும் மேற்பட்ட காயமடைந்தவர்களின் வருகையைச் சமாளிக்க உள்ளூர் மருத்துவமனைகள் திணறுவதையும் சித்தரிக்கின்றன.
இந்த நடவடிக்கைகளை ஜேஏஏசி (JAAC) கண்டித்துள்ளதுடன், அரசின் இந்த நடவடிக்கையை, அச்சம் மற்றும் வன்முறை மூலம் எதிர்ப்புக் குரல்களை ஒடுக்குவதற்கான ஒரு கொடூரமான வழிமுறை என்று வர்ணித்துள்ளது. நீண்டகாலப் பொருளாதார அழுத்தம் மற்றும் கடுமையான ஆட்சிமுறை மீதான குடிமக்களின் கோபம் உச்சக்கட்டத்தை அடைந்ததால் இந்தப் போராட்டங்கள் வெடித்தன. இருப்பினும், ஜெனரல் ஆசிம் முனீரையும், அரசு விவகாரங்களில் இராணுவ அமைப்பின் செல்வாக்கையும் நேரடியாகச் சவால் செய்யும் கோஷங்களை ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் வெளிப்படையாக எழுப்பியதால், இந்த இயக்கம் ஒரு அரசியல் திருப்பத்தை எடுத்தது.
அமைதியான போராட்டக்காரர்கள் மீது பாதுகாப்புப் படைகள் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதற்கு சர்வதேச அளவில் எழுந்த கண்டனத்தைத் தொடர்ந்து, பாகிஸ்தான் ஒரு கடுமையான நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ளது. பாகிஸ்தான் ராணுவத் தளபதி ஜெனரல் ஆசிம் முனீருக்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்புவதற்காக போராட்டக்காரர்கள் வீதிகளில் இறங்கியிருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த சம்பவம் வெளிநாட்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களிடமிருந்து முன்னெப்போதும் இல்லாத மற்றும் விரைவான கண்டனத்துக்கு வழிவகுத்துள்ளது.
இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த 50 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் (எம்.பி.க்கள்) அடங்கிய ஒரு கூட்டணி, இங்கிலாந்து அரசாங்கத்திற்கு ஒரு முறையான கடிதத்தை எழுதியுள்ளது. ஒன்றுகூடும் உரிமையைப் பயன்படுத்தும் ஆயுதமற்ற குடிமக்களுக்கு எதிராகப் படை பலம் பிரயோகிக்கப்படுவதைச் சுட்டிக்காட்டி, பாகிஸ்தானில் மோசமடைந்து வரும் மனித உரிமைகள் நிலைமை குறித்து பிரிட்டிஷ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கவலை தெரிவித்தனர்.
அரசு ஆதரவு வன்முறை மூலம் அரசியல் எதிர்ப்பை அடக்குவதற்கு இஸ்லாமாபாத்திடம் பொறுப்புக்கூறலைக் கோருமாறும், இங்கிலாந்து அரசாங்கம் தனது சர்வதேச கூட்டாளிகளுடன் உடனடியாகப் பேச்சுவார்த்தை நடத்துமாறும் அந்தக் கடிதம் வலியுறுத்துகிறது. 100-க்கும் மேற்பட்ட ஆர்வலர்கள் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருப்பது, தன்னிச்சையான கைதுகள் மற்றும் பேச்சு மற்றும் ஒன்றுகூடும் சுதந்திரத்தை முழுமையாக அடக்குவது குறித்து மனித உரிமைக் கண்காணிப்பு அமைப்புகளிடமிருந்து எச்சரிக்கைகளைத் தூண்டியுள்ளது.
இதற்கிடையில், இராணுவ ஆதரவு நிர்வாகம், இணையச் சேவைகளைக் கட்டுப்படுத்தியும், பதற்றமான பகுதிகளில் அதிகப் படையினரைக் குவித்தும் தகவல் பரவல் மீதான தனது பிடியை இறுக்கி வருவதால், ஜேஏஏசி தனது எதிர்ப்பைத் தொடரப் போவதாக உறுதியளித்துள்ளது.