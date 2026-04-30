பெட்ரோல் விலை உயர்வு... மே 1 முதல் அமல் - உலக சந்தையின் தாக்கம்!

UAE Petrol price hike from may 1: சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலையில் நிலவும் நிலையற்ற தன்மையின் காரணமாக ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் எரிபொருள் விலை நாளை (மே 1) முதல் கணிசமாக உயர்கிறது.
தற்போது புதிதாக மாற்றப்பட்டுள்ள விலையின்படி:
- Super 98 பெட்ரோல் ஒரு லிட்டருக்கு 3.66 திராம் ஆக விற்கப்படும். இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் 94.54 ஆகும்.
- Special 95 பெட்ரோல் ஒரு லிட்டருக்கு 3.55 திராம் ஆக விற்கப்படும். இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் 91.70 ஆகும்.
- E-Plus 91 பெட்ரோல் ஒரு லிட்டருக்கு 3.48 திராம் ஆக விற்கப்படும். இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் 90.47 ஆகும்.
- பெட்ரோல் விலை மட்டுமே அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. டீசல் விலையில் மாற்றம் இல்லை. ஒரு லிட்டர் டீசல் 95.34 ஆக விற்கப்படுகிறது.
எரிபொருள் விலை அதிகரிக்க காரணம்?
ஈரான் - அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் இடையேயான போர் காரணமாகவும், மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் கடும் பதற்றம் நிலவியதன் காரணமாகவும், எரிபொருள் விநியோகத்தில் பெரும் தடங்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் இருந்து பிற நாடுகளுக்கு கொண்டுசெல்லப்படும் கச்சா எண்ணெய்கள், கப்பல்கள் மூலம் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாகவே கொண்டுசெல்லப்பட்டன.
உலகின் 5இல் ஒரு பங்கு கச்சா எண்ணெய், இந்த வழியாகவே கொண்டுசெல்லப்பட்டது. ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் கப்பலை முடக்கியதன் மூலமாக சர்வதேச சந்சையில் கச்சா எண்ணெய்யின் விலை தாறுமாறாக ஏறியது.
விலை நிர்ணய முறை
2015ஆம் ஆண்டில் கட்டுபாடுகள் தளர்த்தப்பட்டதில் இருந்து உலகளாவிய அளவுகோல்களுடன் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் எரிபொருள் விலை நிர்ணய முறை இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
அதாவது, உள்ளூர் பெட்ரோல் விலைகள், சர்வதேச கச்சா எண்ணெய் போக்குகளுக்கு ஏற்ப மாறுபடும். இதனால், அந்நாட்டில் நிலவும் கச்சா எண்ணெய் விலை ஏற்ற இறக்கத்தின் நேரடி தாக்கத்தை நுகர்வோர் காண்கின்றனர்.
OPEC அமைப்பில் இருந்து வெளியேறிய UAE
பெட்ரோலியம் ஏற்றுமதி செய்யும் நாடுகளின் கூட்டமைப்பான OPEC என்பது உலக கச்சா எண்ணெய் சந்தையை சீரான விலையில் நிர்வகிக்க 1960ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது.
OPEC+ என்பது, OPEC உடன் 2016ஆம் ஆண்டில் ரஷ்யா உள்ளிட்ட 10 பிற நாடுகள் இணைந்து எண்ணெய் உற்பத்தியை ஒன்றிணைக்க இந்த கூட்டமைப்பு உருவானது.
இந்த இரண்டு கூட்டமைப்பில் இருந்து ஐக்கிய அரபு அமீரகம் வெளியேறியது. அமெரிக்காவின் அழுத்தம் மற்றும் உற்பத்தி ஒதுக்கீடு அதிருப்தி காரணமாக UAE வெளியேறியது, இது சர்வதேச அளவில் பெரும் அதிர்வை ஏற்படுத்தியது.
OPEC உள்ள 11 நாடுகள்
சுமார் 60 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உறுப்பினராக இருந்து OPEC அமைப்பில் இருந்து ஐக்கிய அரபு அமீரகம் வெளியேறியதால், 15% உற்பத்தித் திறனை இழந்து தற்போது 11 உறுப்பினர்கள் செயல்படுகிறது. சவுதி அரேபியா, ஈரான், ஈராக், குவைத், வெனிசுலா, அல்ஜீரியா, காபோன், நைஜீரியா, காங்கோ, லிபியா உள்ளிட்ட நாடுகள் OPEC அமைப்பில் உள்ளன.
வரும் காலங்களில் UAE அதன் எண்ணெய் உற்பத்தியை கணிசமாக அதிகரிக்கக்கூடும் என்றும் முந்தைய ஒதுக்கீட்டு வரம்புகளை 30 சதவீதம் வரை தாண்டக்கூடும் என்றும் உற்பத்தி அதிகரிப்பின் அளவும் நேரமும் உலகளாவிய எண்ணெய் விலைகளை நிர்ணயிப்பதில் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கும்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ