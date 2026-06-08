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Video : சுனாமி அலர்ட்... பிலிப்பைன்ஸில் சக்திவாய்ந்த் நிலநடுக்கம் - இடிந்து விழுந்த கட்டடம்!

Philippines Earthquake : தெற்கு பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் 7.8 ரிக்டர் அளவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதால், அப்பகுதியைச் சுற்றி சுனாமி எச்சரிக்கையும் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், நிலநடுக்கத்தால் கட்டடங்கள் இடிந்து விழும் காட்சிகளும் இணையத்தில் பரவி வருகின்றன.

Written BySudharsan G
Published: Jun 08, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:11 AM IST
Video : சுனாமி அலர்ட்... பிலிப்பைன்ஸில் சக்திவாய்ந்த் நிலநடுக்கம் - இடிந்து விழுந்த கட்டடம்!
Image Credit: Image Credit : Philippines Earthquake | Image Source : X/@FreesoulFaizan

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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