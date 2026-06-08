/Video : சுனாமி அலர்ட்... பிலிப்பைன்ஸில் சக்திவாய்ந்த் நிலநடுக்கம் - இடிந்து விழுந்த கட்டடம்!

Philippines Earthquake : தெற்கு பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் இன்று காலையில் 7.8 ரிக்டர் அளவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பபட்டுள்ளது. இதனால், இப்பகுதியைச் சுற்றிலும் சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
நிலநடுக்கம் மையம் கொண்ட பகுதிகளில் மின்சாரம் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு சேவைகள் முற்றிலும் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளன. அதேநேரத்தில் கடற்கரை ஓரத்தில் மக்கள் அங்கிருந்து வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர்.
மின்டோ நகரத்திற்கு அருகே 10 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது என ஜெர்மன் புவி அறிவியல் ஆராயச்சி மையம் தெரிவித்துள்ளது. இது கடுமையான நில அதிர்வு மற்றும் சுனாமி குறித்த கவலைகளை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
evastating scene: Jollibee building completely collapses in General Santos, Mindanao after the powerful 7.8 quake.— Faizan (@FreesoulFaizan) June 8, 2026
Shocking video shows total structural failure rescue efforts now underway.
No casualty reports yet as aftershocks continue.#PhilippinesQuake #Earthquake https://t.co/SIEFxzrqf5 pic.twitter.com/vI7W4z8YHT
முதலில், இந்த நிலநடுக்கம் 7.3 ரிக்டர் அளவிலும் பின்னர் 8.2 ரிக்டர் அளவிலும் திருத்தியமைக்கப்பட்டது. பின்னர், அதை 7.8 ரிக்டர் அளவு என ஜெர்மன் புவி அறிவியல் ஆராய்ச்சி மையம் உறுதிசெய்தது.
பிலிப்பைன்ஸ், இந்தோனேஷியா மற்றும் சர்வதேச கண்காணிப்பு முகமைகளின் அதிகாரிகள் சுனாமி எச்சரிக்கைகளை உடனடியாக விடுத்துள்ளது. ஜப்பானுக்கும் சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. பாதிக்கப்படக்கூடிய கடலோரப் பகுதிகளில் வசிப்பவர்கள், தாழ்வான பகுதிகளில் வசிப்பவர்கள் மேடான பகுதிகளை நோக்கி செல்லுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
பிலிப்பைன்ஸ் ஜனாதிபதி ஃபெர்டினாண்ட் மார்கோஸ் ஜூனியர், சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து அரசு நிறுவனங்களும் துரிதமாகச் செயல்படுமாறு அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார். அங்கு குடியிருப்பவர்களை வெளியேற்றவும், மீட்புப் பணிகளைத் தொடங்கவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
"பாதிப்புக்கு உள்ளான மாகாணங்களில் உள்ள நமது நாட்டு மக்களே... தயவுசெய்து உயரமான இடங்களுக்குச் செல்லுங்கள். தாமதிக்கவே வேண்டாம். நீங்கள் விட்டுச்செல்லும் எதையும் விட உங்களின் உயிரே மிகவும் முக்கியமானது" என ஜனாதிபதி ஃபெர்டினாண்ட் மார்கோஸ் ஜூனியர் அவரது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டின் சரங்கானி மாகாணத்தில் உள்ள அலபெல் நகரில் காவல் துறைத் தலைவர் பென்ஜி அன்செட்டா கூறுகையில், காலைக் கொடியேற்றும் விழாவின் போது ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்திற்குப் பிறகு காவல் நிலையக் கட்டடத்தில் உடனடியாக சில விரிசல்கள் ஏற்பட்டதாகக் கூறினார்.
பலமான நில அதிர்வினால் சிலர் மயங்கி விழுந்தபோதிலும் உயிரிழப்புகள் குறித்த உடனடித் தகவல்கள் எதுவும் இல்லை என்றும் அன்செட்டா மேலும் கூறினார். "நாங்கள் அனுபவத்திலேயே இதுதான் மிகவும் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்" என்று அன்செட்டா தொலைபேசி மூலம் தெரிவித்தார்.
இந்தோனேசியா நாட்டின் வடக்கு நகரமான மனாடோவில் இருந்தவர்கள், நிலநடுக்கம் மிகவும் வலுவாக உணரப்பட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர். தென் அமெரிக்காவில் இருந்து ரஷ்யாவின் தூர கிழக்கு வரை நீண்டுள்ள அதிக நில அதிர்வுகள் கொண்ட ஒரு மண்டலமான, 'பசிபிக் நெருப்பு வளையம்' புவித்தட்டு ரீதியாக சிக்கலான பகுதியில் அமைந்துள்ளது.
பூமியின் மேற்பரப்பிற்கும், அதன் கீழே சுமார் 700 கிலோமீட்டர் ஆழத்திற்கும் இடையில் எங்கு வேண்டுமானாலும், நிலநடுக்கங்கள் ஏற்படலாம். அறிவியல் நோக்கங்களுக்கா, USGS தரவுகளின்படி, 0-70 கி.மீ., வரையிலான இந்த நடுக்க ஆழ வரம்பானது - ஆழமற்றது, இடைநிலை, ஆழமானது என மூன்று மண்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆழமற்ற நிலநடுக்கங்கள் 0-70 கி.மீ., ஆழத்திலும்; இடைநிலை நிலநடுக்கங்கள் 70-300 கி.மீ., ஆழத்திலும்; ஆழமான நிலடுக்கங்கள் 300-700 கி.மீ., ஆழத்திலும் ஏற்படுகின்றன. பொதுவாக, 70 கி.மீ.,க்கு மேல் ஆழத்தில் ஏற்படும் நிலநடுக்கங்களுக்கு 'ஆழ-மைய நிலநடுக்கங்கள்' என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று USGS குறிப்பிடப்படுகிறது.