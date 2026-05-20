/மோடி சொன்ன அந்த வார்த்தை... இத்தாலி அதிபர் குலுங்கி குலுங்கி சிரித்தது ஏன்?

Modi Giorgia Meloni Viral : இத்தாலி பிரதமர் ஜியோர்ஜியா மெலோனிக்கு, இந்திய மிட்டாயை பிரதமர் மோடி பரிசளித்த வீடியோ தற்போது வைரலாக பரவி வருகிறது. இதன் பின்னணியை முழுமையாக இங்கு பார்க்கலாம்.
Modi Giorgia Meloni Viral : பிரதமர் மோடி தற்போது இத்தாலிக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். இத்தாலி பிரதமர் ஜியோர்ஜியா மெலோனி உடனான பிரதமர் மோடியின் சந்திப்புதான் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
அதிலும் பிரதமர் மோடி, ஜியோர்ஜியா மெலோனிக்காக இந்தியாவில் இருந்து எடுத்துச் சென்ற சிறப்பு பரிசும், அதை மோடி வழங்கியபோது எடுக்கப்பட்ட வீடியோவும் இணையம் முழுவதும் நிரம்பியிருக்கிறது.
பிரதமர் மோடி இந்தியாவில் இருந்து பார்லே நிறுவனத்தின் மெலடி (Melody) எனப்படும் மிட்டாய் பாக்கெட்டை ஜியோர்ஜியா மெலோனிக்கு பரிசாக வழங்கினார். இதற்கு ஜியோர்ஜியா மெலோனி நன்றி தெரிவித்து அவரது சமூக வலைதளங்களில் வீடியோ வெளியிட்டார். அந்த வீடியோவில் மோடி மற்றும் மெலோனி இருவரும் அந்த மெலடி மிட்டாய் பாக்கெட்டை கையில் வைத்திருந்தனர்.
அதில் மெலோனி, "பிரதமர் மோடி மிகவும் சிறந்த டாஃபியை (காப்பி மிட்டாய்) பரிசாக கொண்டுவந்துள்ளார்" என்ற சொல்ல, பிரதமர் மோடி உடனே, "Melody" என்பார். உடனே இருவரும் சிரித்து அந்த மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார்.
மோடிக்கும், மெலோனிக்கும் இடையேயான நட்புறவை வழக்கமாக இணையத்தில் 'Melodi' என்றே குறிப்பிடுவார்கள். அதாவது, மெலோனி (mel) + மோடி (odi) தான் 'Melodi' அதை குறிப்பிடும் வகையில் இந்த பரிசை மோடி வழங்கியிருக்கிறார். இரு நாட்டு தலைவர்களின் நட்பு இணையத்தில் பரந்தளவில் எப்போதும் கவனம் ஈர்க்கும்.
Il rapporto tra India e Italia ha ormai raggiunto una fase decisiva. Negli ultimi anni, i nostri legami si sono ampliati con uno slancio senza precedenti, evolvendo da una cordiale amicizia a un partenariato strategico speciale fondato sui valori di libertà e democrazia, nonché… pic.twitter.com/pSjHkFvdcX— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 20, 2026
தற்போது இந்த வீடியோவை குறிப்பிட்டு, மோடி - மெலோனி நட்புறவை பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர். மேலும், ரோம் நகரில் மோடி - மெலோனி சந்தித்துகொண்டபோது எடுத்த புகைப்படங்கள், வீடியோக்களும் இணையத்தில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது.
ஐக்கிய அரபு அமீரகம், நெதர்லாந்து, சுவீடன், நார்வே, இத்தாலி என மே 15ஆம் தேதி தொடங்கி இன்று (மே 20) வரை 5 நாடுகளுக்கான சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொண்டுள்ளார்.
அந்த வகையில், நேற்று (மே 20) ரோம் வந்தடைந்த பிரதமர் மோடியை, இத்தாலி பிரதமர் ஜார்ஜியா மெலானி வரவேற்றிருந்தார். அப்போது எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படத்தையும் மெலானி பகிர்ந்திருந்தார்.
அதேபோல், பிரதமர் மோடி அவரது X பக்கத்தில், "ரோம் நகரில் இப்போதுதான் தரையிறங்கினேன். பிரதமர் மெலோனியை இரவு விருந்தில் சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதைத் தொடர்ந்து புகழ்பெற்ற கொலோசியத்தையும் பார்வையிட்டேன். நாங்கள் பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து கருத்துகளைப் பரிமாறிக்கொண்டோம்.
Appena atterrato a Roma, ho avuto l'opportunità di incontrare il Primo Ministro Meloni a cena, seguita da una visita all'iconico Colosseo. Abbiamo scambiato opinioni su una vasta gamma di argomenti. Attendo con interesse i nostri colloqui di oggi, durante i quali proseguiremo la… pic.twitter.com/12yt8UipaJ— Narendra Modi (@narendramodi) May 20, 2026
இந்தியாவுக்கும் இத்தாலிக்கும் இடையிலான நட்புறவை எவ்வாறு வலுப்படுத்துவது என்பது குறித்த உரையாடலைத் தொடரவிருக்கும் பேச்சுவார்த்தையை ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கிறேன்" என குறிப்பிட்டிருந்தார். மேலும், அந்த பதிவுடன் பல புகைப்படங்களையும் பகிர்ந்திருந்தார்.
பல்வேறு துறைகளில் இந்தியா - இத்தாலி இடையேயான ஒத்துழைப்பிற்கான, 2025-2029ஆம் ஆண்டுக்கான கூட்டு மூலோபாய செயல் திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், இந்தியா - இத்தாலி உறவுகளில் வலுவான உத்வேகம் ஏற்பட்டுள்ள சூழலில், பிரதமர் மோடியின் இத்தாலி பயணம் அமைந்திருக்கிறது. மத்திய கிழக்கின் போர் பதற்றம் அதன் காரணமாக எழுந்துள்ள கச்சா எண்ணெய் விநியோக பாதிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு சர்வேதச அரசியல் நகர்வுகளுக்கு மத்தியில் பிரதமர் மோடியின் இந்த 5 நாடுகள் பயணம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
"நம் தலைக்கு மேல் ஒரு பொருளாதார புயலே சீறிக்கொண்டிருக்கிறது. ஆனால், நமது பிரதமர் இத்தாலியில் மிட்டாய்களை விநியோகிப்பதில் மும்முரமாக இருக்கிறார். விவசாயிகள், இளைஞர்கள், பெண்கள், தொழிலாளர்கள், சிறு வியாபாரிகள் என அனைவரும் கண்ணீர் விடுகின்றனர்.
आर्थिक तूफ़ान सर पर है, और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफ़ी बाँट रहे हैं!— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 20, 2026
किसान, युवा, महिलाएँ, मज़दूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं - PM हंसकर रील बना रहे हैं, और BJP वाले ताली बजा रहे हैं।
यह नेतृत्व नहीं, नौटंकी है।
பிரதமர் சிரித்துக்கொண்டு காணொலிகளை உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார். பாஜகவினரோ அதற்கு சேர்ந்து கைதட்டிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இது தலைமைத்துவம் அல்ல, கேலிக்கூத்து" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.