English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • World
  • பெற்றெடுத்த தந்தையே..3 குழந்தைகளை அனாதை இல்லத்தில் விட்ட சோகம்! வைரல் செய்தி..

பெற்றெடுத்த தந்தையே..3 குழந்தைகளை அனாதை இல்லத்தில் விட்ட சோகம்! வைரல் செய்தி..

Father Leaves His Children In Orphanage : தான் பெற்றெடுத்த மூன்று குழந்தைகளை, ஆதரவற்ற குழந்தைகள் இல்லத்தில் ஒரு தந்தை விட்டிருக்கும் செய்தி, இணையவாசிகளின் மனங்களை கனக்க செய்துள்ளது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 20, 2025, 06:40 PM IST
  • பெற்ற குழந்தைகளை ஆதரவற்றோர் இல்லத்தில் விட்ட தந்தை..
  • இதயத்தை கனக்க வைத்த நிகழ்வு..
  • இதோ முழு தகவல்..

Trending Photos

கர்ப்பமாக இருக்கும் புகைப்படத்தை வெளியிட்ட பிரியங்கா மோகன்! ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி!
camera icon6
priyanka mohan
கர்ப்பமாக இருக்கும் புகைப்படத்தை வெளியிட்ட பிரியங்கா மோகன்! ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி!
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : ஜோராக தயாராகும் இறுதிப்பட்டியல் முக்கிய அப்டேட்
camera icon9
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : ஜோராக தயாராகும் இறுதிப்பட்டியல் முக்கிய அப்டேட்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்?
camera icon9
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்?
காவ்யா மாறன் டார்கெட் செய்யும் 3 முக்கிய பௌலர்கள்... SRH அதிரடி பிளான்!
camera icon8
IPL 2026
காவ்யா மாறன் டார்கெட் செய்யும் 3 முக்கிய பௌலர்கள்... SRH அதிரடி பிளான்!
பெற்றெடுத்த தந்தையே..3 குழந்தைகளை அனாதை இல்லத்தில் விட்ட சோகம்! வைரல் செய்தி..

Father Leaves His Children In Orphanage : குழந்தையை பெற்றுடுக்கையில், பெற்றோர்களாக இருப்பவர்கள் அதற்கு நிதி ரீதியாகவும், உடல் ரீதியாகவும் பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும். ஆனால், அப்படி அவர்களால் ஒரு குழந்தைக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க முடியாத நிலையில், அவர்களால் என்ன செய்ய முடியும்? இந்த சமயத்தில்தால் குழந்தைகளை அந்த பெற்றவர்கள் தனியே தவிக்க விடுகிறார்கள். அப்படி தன் குழந்தைகள் ஆகிவிடக்கூடாது என்று நினைத்த தந்தையின் செயல், தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

குழந்தைகளை ஆதரவற்றோர் இல்லத்தில் விட்ட தந்தை!

மலேசியாவின் கோலாலம்பூரில்தான் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. அங்கிருக்கும் ஒருவருக்கு, சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விவாகரத்து ஆகியிருக்கிறது. இவரது பெயர், Huang Guowei. இவரும், இவரது மனைவியும் கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு விவாகரத்து பெற்று பிரிந்துள்ளனர். இந்த தம்பதிக்கு இரண்டு பெண் குழந்தைகள் மற்றும் ஒரு ஆண் குழந்தை. விவாகரத்துக்கு பின், இந்த குழந்தைகளின் கஸ்டடி, இவரிடம்தான் இருந்துள்ளது.

தன் முன்னாள் மனைவியால் குழந்தைகளின் கஸ்டடிக்காக துன்புருத்தப்பட்டதாக கூறும் இண்டஹ் நபர், கோலாலம்பூரில் லாரி டிரைவர் வேலை கிடைத்த பிறகு குழந்தைகளை தன்னுடனேயே வைத்துக்கொண்டுள்ளார். 

வறுமையால், குழந்தைகளை பள்ளியில் சேர்க்க முடியாமல் போயுள்ளது. மூன்று வேளை உணவு கூட சரியாக கிடைக்காமல் இருந்துள்ளது. குழந்தைகளை பார்த்துக்கொள்ளும் இடத்திலும் அதிகமாக கட்டணம் வசூலித்திருக்கின்றனர். இதனால், ஒரு முடிவுக்கு வந்த அந்த தந்தை, தன் மூன்று குழந்தைகளையும் ஆதரவற்றோர் இல்லத்தில் சேர்க்க முடிவு செய்து விட்டார். 

இவரை விட்டு பிரிகையில், அந்த மூன்று குழந்தைகளும் தேம்பி தேம்பி அழுத காட்சிகள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன. 

தந்தை சொல்வது என்ன?

குழந்தைகளின் நலனை கருத்தில் கொண்டு இதை செய்ததாக கூறும் Huang, தான் அடிக்கடி வந்து குழந்தைகளை சந்திப்பேன் என்றும், குழந்தைகளை விட்டு பிரிகையில் அவர்கள் நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுரை கூறிவிட்டு வந்ததாகவும் தெரிவித்தார். குழந்தைகளை அவ்வப்போது வந்து பார்த்து செல்வேன் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க | 25,000 அமெரிக்கர்கள் இறந்திருப்பார்கள்... இது மட்டும் நடந்திருந்தால் - டிரம்ப் போட்ட குண்டு!

மேலும் படிக்க | 24 வயது பெண்ணுடன் 74 வயது நபர் திருமணம்... பெண் வீட்டாருக்கு ரூ.2 கோடி - கடைசியில் ட்விஸ்ட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Poor FatherChildrenorphanageKuala LumpurMalaysia

Trending News