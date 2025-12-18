English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • World
  • 87 வயதான பிரபல ஓவியர்... 37 வயது மனைவி பேச்சை கேட்டு செய்த செயல்... பிள்ளைகள் அதிர்ச்சி!

87 வயதான பிரபல ஓவியர்... 37 வயது மனைவி பேச்சை கேட்டு செய்த செயல்... பிள்ளைகள் அதிர்ச்சி!

World News: 87 வயதான பிரபல ஓவியருக்கும், அவரது 37 வயதான மனைவிக்கும் மகன் பிறந்ததை தொடர்ந்து, அந்த ஓவியர் தனது முந்தைய பிள்ளைகளுடனான உறவை முற்றிலுமாக துண்டிப்பதாக அறிவித்துள்ளார். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 18, 2025, 07:59 PM IST
  • பிரபல ஓவியர் கோடீஸ்வரர் ஆவார்.
  • ரூ.51.11 கோடிக்கு இவரது கலைப்படைப்புகள் விற்பனை.
  • ஒரு ஓவியம் பல கோடிகளுக்கு விற்பனையாகும்.

World News In Tamil: சீனாவில் மிகவும் பிரபலமான மற்றும் மதிப்புமிக்க தற்கால ஓவியராக அறியப்படுபவர், Fan Zeng. 87 வயதான இவருக்கு தற்போது மகன் பிறந்திருப்பதாக அறிவித்தது மட்டுமின்றி தனது மற்ற பிள்ளைகளுடனான உறவை முறித்துக்கொள்வதாகவும் அறிவித்திருப்பதன் மூலம் பலரையும் உற்றுநோக்க வைத்திருக்கிறார். 

Add Zee News as a Preferred Source

சீன ஓவியங்கள், காலிகிராபி உள்ளிட்டவை மூலம் அதிகம் பிரபலமடைந்தவர் Fan Zeng. 2008ஆம் ஆண்டில் இருந்து 2024ஆம் ண்டுவரை மட்டும் இவரது ஓவியங்கள் மொத்தம் 4 பில்லியன் யுவான் (ரூ.51.11 கோடி) ஆகும். ஒரு சில ஓவியங்கள் 10 மில்லியன் யுவானை தாண்டி விற்பனையாகி உள்ளது. அதுவும் 1994இல் அவர் வரைந்த ஓவியம் ஒன்று 2011ஆம் ஆண்டு பெய்ஜிங் நகரில் நடந்த ஏலத்தில் 18.4 மில்லியன் யுவானுக்கு ஏலம் போனதாம். இவரது காலிகிராபிக்கும் மிகுந்த கிராக்கி இருக்கிறது.

சீனாவின் ஜியாங்சு மாகாணத்தில் பிறந்த Fan Zeng, பெய்ஜிங்கில் உள்ள மத்திய நுண்கலை அகாடமியில் பயின்றார். மேலும், புகழ்பெற்ற கலைஞர்களான லி கெரான் மற்றும் லி குச்சன் ஆகியோரிடம் பயிற்சி பெற்றிருக்கிறார். இவர் தொடர்ச்சியாக சர்ச்சைகளில் சிக்கி வந்தாலும் கூட, இவரது கலை படைப்புகளுக்கான செல்வாக்கு குறிப்பிடத்தக்க அளவில் தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது. இவரது படைப்புகள் பல ஆண்டுகளாக சர்வதேச அளவில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

கடந்த நவம்பர் 11ஆம் தேதி, Fan Zeng அவரது சமூக ஊடக பக்கத்தில் , தனக்கும் தனது மனைவி Xu Meng ஆகியோருக்கு மகன் பிறந்திருப்பதாக அறிவித்தார். மேலும், தற்போது பிறந்துள்ள மகன்தான் தனது ஒரே பிள்ளை என்றும் அறிவித்துள்ளார். தனது மகன், மனைவி உடன் புது வீட்டுக்கு மாறியிருப்பதாக அறிவித்துள்ளார். தனக்கு வயதாகிவிட்டது என்பதால் தனது குடும்ப விவகாரங்களை கவனித்துக்கொள்ளும் முழு பொறுப்பை வழங்கி உள்ளார்.

Fan Zeng வெளியிட்ட அந்த அறிக்கையில், தனது மகள்  Fan Xiaohui, வளர்ப்பு மகன் Fan Zhongda மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினருடனான உறவை முற்றிலுமாக துண்டித்துக் கொள்வதாக அறிவித்தார். ஒரு சிலர் வதந்திகளைப் பரப்புவதாகவும், தனது குடும்பத்திற்கு தீங்கு விளைவிப்பதாகவும் அவர் குற்றம்சாட்டினார், ஆனால் அவர் யாரையும் குறிப்பிட்டுச் சொல்லவில்லை. மேலும் தனது மற்ற பிள்ளைகள் தனது பெயரில் செயல்பட அனுமதிக்கும் அனைத்து அங்கீகாரங்களையும் ரத்து செய்ததாகவும் கூறினார்.

Fan Zeng குடும்ப விவகாரங்கள் சமீப காலமாக அந்நாட்டில் பெரும் கவனத்தை ஈர்த்திருக்கின்றன. கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில், அவரது மகள் தனது தந்தையை தொடர்புகொள்ளவே முடியவில்லை என்று கூறியிருந்தார். மேலும், அவரது தற்போதைய மனைவி Xu Meng, அவரைக் கட்டுப்படுத்தி, அனுமதியின்றி ஓவியங்களை விற்றதாகவும் அவரது மகள் குற்றஞ்சாட்டினார். 87 வயதானவரை Xu Meng தவறாக வழிநடத்தி தனது கட்டுபாட்டுக்குள் வைத்திருப்பதாகவும், Fan Zeng நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான 2 பில்லியன் யுவான் (சுமார் ரூ. 2400 கோடி) மதிப்புள்ள ஏராளமான ஓவியங்களை Xu Meng ரகசியமாக விற்றதாகவும் குற்றஞ்சாட்டினார். ஆனால், இந்த  குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்திற்கும் Fan Zeng நிறுவனம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | ஆஸ்திரேலிய துப்பாக்கிச்சூடு: பயங்கரவாதி ஹைதராபாத்தில் பிறந்தவர்... முழு பின்னணி என்ன?

மேலும் படிக்க | கணவனுக்கு 520 பேருடன் தொடர்பு! கோபமே படாமல் சைலண்டாக பழிவாங்கிய மனைவி..

