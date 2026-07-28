/ஜப்பானில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம்! சுனாமி அலர்ட்..மக்களின் நிலை என்ன?

Japan Earthquake : ஜப்பானின் தெற்கு கியூஷூ தீவில் உள்ள குமமோட்டோ மாகாணத்தை மையமாகக் கொண்டு 7.1 ரிக்டர் அளவிலான சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், புல்லட் ரயில் சேவைகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன... பாதிப்பு என்ன?... விரிவாக பார்க்கலாம்.
ஜப்பான் வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தகவலின்படி, கடலுக்கு அடியில் ஏற்பட்ட இந்த நிலநடுக்கத்தைத் தொடர்ந்து ஒரு மீட்டர் உயரம் வரை சுனாமி அலைகள் எழக்கூடும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அரியாகே கடல் மற்றும் யாட்சுஷிரோ கடலோரப் பகுதிகளுக்கு சுனாமி ஆலோசனையும் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து குமமோட்டோ, நாகசாகி, ககோஷிமா, புகோக்கா, சாகா, ஓயிட்டா மற்றும் மியாசாகி உள்ளிட்ட மாகாணங்களில் அவசர நிலநடுக்க எச்சரிக்கை அமைப்புகள் செயல்படுத்தப்பட்டன. கடலோர பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லுமாறும் அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
நிலநடுக்கம் காரணமாக குமமோட்டோ மாகாணத்தில் சுமார் 45,600 வீடுகளுக்கு மின்விநியோகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கையாக ஷின்கன்சென் புல்லட் ரயில் சேவை மற்றும் பல உள்ளூர் ரயில் சேவைகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டு, தண்டவாளங்கள் மற்றும் கட்டமைப்புகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றன. பாதிப்பு நிலவரத்தை மதிப்பிட ஜப்பான் பாதுகாப்புத் துறை விமானங்களையும் அனுப்பியுள்ளது.
பிரதமர் சனாயே தகைச்சி, நிலைமையை கண்காணிக்க சிறப்பு பணிக்குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்து, மக்களின் உயிர் பாதுகாப்பே அரசின் முதல் முன்னுரிமை என்றும், கடலோர பகுதிகளுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என்றும், தொடர்ந்து ஏற்படக்கூடிய பிந்தைய அதிர்வுகள் குறித்து எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறும் கேட்டுக்கொண்டார். 2016-ஆம் ஆண்டு குமமோட்டோவில் ஏற்பட்ட பேரழிவு நிலநடுக்கத்தில் 50-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்ததுடன் ஆயிரக்கணக்கானோர் காயமடைந்தனர். அந்த நினைவுகள் இன்னும் மறையாத நிலையில், தற்போதைய நிலநடுக்கம் மீண்டும் அப்பகுதி மக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஜப்பானில் ஏற்பட்டிருக்கும் நிலநடுக்கம் குறித்து பயமுறுத்தும் வகையிலான காட்சிகள் வீடியோக்களாக வெளியாகி இருக்கின்றன. வீட்டில் இருக்கும் பொருட்கள் இந்த நிலநடுக்கத்தால் கீழே விழுந்து உருளுவதும், வீட்டில் இருக்கும் செல்லபிராணி நிலநடுக்கம் வருவதை அறிந்து பெட்டிலிருந்து தப்பித்து கீழே குதிப்பது, ரயிலில் இருக்கும் மக்கள் பூகம்பத்தை உணர்வதும் இதில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதை பார்க்கும் பிற மக்கள், ஜப்பானியர்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று சமூக வலைதளங்களில் கூறி வருகின்றனர்.
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வெனிசுலாவில், கடந்த மாதம் 24ஆம் தேதி அடுத்தடுத்து இரண்டு நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டன. 7.2 மற்றும் 7.5 உள்ளிட்ட ரிக்டர் அளவுகளில் ஏற்பட்ட இந்த நிலனடுக்கத்தால், சுமார் 5000 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதில், 17,000க்கும் மேற்பட்டோர் காயம் அடைந்திருக்கின்றனர். இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டு ஒரு மாத காலம் ஆகியும், இடிபாடுகளில் சிக்கியிருப்பவர்களை மீட்கும் நடவடிக்கை இன்னும் தொடர்ந்து நடைப்பெற்று வருகிறது.