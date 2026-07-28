Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /World
  • /ஜப்பானில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம்! சுனாமி அலர்ட்..மக்களின் நிலை என்ன?

ஜப்பானில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம்! சுனாமி அலர்ட்..மக்களின் நிலை என்ன?

Japan Earthquake : ஜப்பானில் மீண்டும் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. ரிக்டர் அளவில் 7.1 பூமி அதிர்ந்ததால் சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரங்களை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 28, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:34 PM IST
ஜப்பானில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம்! சுனாமி அலர்ட்..மக்களின் நிலை என்ன?
Image Credit: Japan Earthquake | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Explained | EPF நாமினேஷனில் வந்த புதிய மாற்றம்! திருமணமானவர்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்
EPFO32 min ago
2
Chennai Super Kings39 min ago
3
Ration Card2 hrs ago
4
Chennai Super Kings2 hrs ago
5
Kangana Ranaut2 hrs ago