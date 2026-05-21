/ஹம்சா புர்ஹான் சுட்டுக்கொலை... புல்வாமா அட்டாக்கின் மூளை இவர் தான்

Hamza Burhan : புல்வாமா பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு மூளையாக செயல்பட்ட பயங்கரவாதி ஹம்சா புர்ஹான், பாகிஸ்தானில் சுட்டுக்கொலை செய்யப்பட்டார் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
2019ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவையே அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கிய புல்வாமா பயங்கரவாத தாக்குதலில், நீண்ட நாளாக தேடப்பட்டு வந்த பயங்கரவாதி ஹம்சா புர்ஜான். இவர் பாகிஸ்தானில் முசாஃபராபாத் பகுதியில் இன்று சுட்டுக்கொல்லப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ஹம்சா புர்ஹானை அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவர் சுட்டுக்கொன்றுள்ளார், பல தோட்டாக்கள் ஹம்சா மீது பாயந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. துப்பாக்கிச்சூட்டைத் தொடர்ந்து சம்பவ இடத்திலேயே ஹம்சா புர்ஹான் உயிரிழந்தார் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் (PoK) பகுதியில் அமைந்துள்ள முசாஃபராபாத் நகரில்தான் இச்சம்பவம் நடந்துள்ளது. ஆனால் இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக கொலைசெய்தவர் குறித்தோ அல்லது கொலைசெய்யப்பட்டதற்கான நோக்கம் குறித்தோ எவ்வித தகவல்களையும அளிக்கவில்லை. புல்வாமா பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு மூளையாக செயல்பட்டவர்களில் ஒருவர் இந்த பயங்கரவாதி ஹம்சா புர்ஹான்.