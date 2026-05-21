பாகிஸ்தானில் அடுத்த ஸ்கெட்ச்! ஹம்ஸா பர்ஹான் மரணம் - இந்தியாவுக்கு ஏன் ரொம்ப முக்கியம்?

2019 புல்வாமா தாக்குதல் வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்த அல்-பதர் பயங்கரவாத அமைப்பின் தளபதி ஹம்ஸா பர்ஹான், PoK-ல் உள்ள முசாஃபராபாத் பகுதியில் மர்ம நபர்களால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டான். கடந்த சில மாதங்களில் பாகிஸ்தானில் கொல்லப்படும் 8வது முக்கிய பயங்கரவாதி இவன். இவனது கொலை இந்தியாவின் பாதுகாப்புக்கு மிக முக்கியம் என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan GUpdated bySudharsan G
Published: May 21, 2026, 04:18 PM IST|Updated: May 21, 2026, 04:25 PM IST
Image Credit: Image Credit : Hamza Burhan Shot Dead (Image Source: X)

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

