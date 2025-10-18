English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஐபிஎல் டிவிஸ்டு! விற்பனைக்கு வரும் ஆர்சிபி அணி - வாங்கப்போவது யார் தெரியுமா?

ஐபிஎல் டிவிஸ்டு! விற்பனைக்கு வரும் ஆர்சிபி அணி - வாங்கப்போவது யார் தெரியுமா?

RCB : ஐபிஎல் சாம்பியன் அணியாக இருக்கும் ஆர்சிபி அணி விற்பனை செய்யப்பட உள்ளது. இதனை வாங்க யாரெல்லாம் ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள் என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 18, 2025, 07:37 AM IST
  • ஆர்சிபி அணி விரைவில் விற்பனை
  • பேச்சுவார்த்தைகள் தொடங்கிவிட்டன
  • வாங்கப்போவது யார்? முக்கிய அப்டேட்

ஐபிஎல் டிவிஸ்டு! விற்பனைக்கு வரும் ஆர்சிபி அணி - வாங்கப்போவது யார் தெரியுமா?

RCB : ஐபிஎல் ரசிகர்களுக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி. நீண்டகாலமாக கோப்பைக்காக ஏங்கிய ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB) அணி, கடந்த சீசனில் முதல் கோப்பையை வென்று வரலாறு படைத்தது. இந்திய கிரிக்கெட்டின் சூப்பர் ஸ்டார் விராட் கோலியின் பலத்தால், ஆர்சிபி உலகம் முழுவதும் அதிகம் விரும்பப்படும் அணியாகத் திகழ்கிறது. ஆனால், ஆர்சிபி அணியை விற்க அதன் உரிமையாளரான டையாஜியோ இந்தியா நிறுவனம் பரிசீலித்து வருவதாக வரும் செய்திகள் கிரிக்கெட் மற்றும் வர்த்தக உலகில் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஏன் இந்த விற்பனை? டையாஜியோவின் புதிய வியூகம்!

இதன் பின்னணியில் இருப்பவர், டையாஜியோ இந்தியாவின் நிர்வாக இயக்குநரும் தலைமைச் செயல் அதிகாரியுமான (MD & CEO) பிரவீன் சோம்ஸ்வர். மார்ச் 2025-இல் பொறுப்பேற்ற இவர், நிறுவனத்தின் கவனத்தை அதன் முக்கிய வர்த்தகமான மதுபானங்கள் தயாரிப்பில் முழுமையாகத் திருப்ப விரும்புகிறார். இதுகுறித்து பிரவீன் சோம்ஸ்வர் மிகத் தெளிவாகக் கூறியது: "ஆர்சிபி அணிக்கு மிகப்பெரிய பிராண்ட் மதிப்பு இருந்தாலும், அது எங்கள் நிறுவனத்தின் முக்கிய மதுபான வர்த்தகத்தின் ஒரு பகுதியாக இல்லை. கிரிக்கெட் என்பது நாட்டின் உயிர்நாடி என்றாலும், இது எங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவின் மைய அம்சத்தைப் பிரதிபலிக்கவில்லை."

சுருக்கமாகச் சொன்னால், ஒரு ஐபிஎல் அணியை நிர்வகிப்பது, வீரர்கள் வாங்குவது போன்ற செயல்பாடுகளில் முதலீடு செய்வதும், நிர்வாகத்தின் கவனம் சிதறுவதும் டையாஜியோவின் நீண்டகால நிதி இலக்குகளை மேம்படுத்தாது என்று நிறுவனம் கருதுகிறது. ஆர்சிபி-ஐ விற்பதன் மூலம் கிடைக்கும் பெரும் தொகையையும், நிர்வாகத்தின் கவனத்தையும் தங்கள் முக்கிய மதுபான வர்த்தகத்தை வளர்க்கப் பயன்படுத்த டையாஜியோ முடிவு செய்துள்ளது.

விற்க இதுவே சரியான நேரம்

தற்போது ஐபிஎல் அணிகளின் மதிப்பு பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. இந்தச் சூழலில் ஆர்சிபி-ஐ விற்பது, டையாஜியோவிற்கு முதலீட்டில் மிகப்பெரிய லாபத்தை ஈட்டித் தரும். இது பிரவீன் சோம்ஸ்வரின் நிர்வாகத் திறமைக்கு ஒரு சாதகமான அம்சமாக அமையும்.

வாங்கப்போவது யார்? களத்தில் பல ஜாம்பவான்கள்

ஏறக்குறைய $2 பில்லியன் (இந்திய மதிப்பில் பல ஆயிரம் கோடி) விலையில் விற்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் ஆர்சிபி அணியை வாங்க, குறைந்தது ஆறு பிரபலமான நிறுவனங்கள், நபர்கள் ஆர்வம் காட்டியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

ஆர்வம் காட்டும் நிறுவனங்களில் சிலர்:

* அதானி குழுமம் (Adani Group): ஐபிஎல் உரிமையைப் பெற நீண்ட நாட்களாக ஆர்வம் காட்டும் அதானி குழுமம்.

* ஆதர் பூனாவாலா (Adar Poonawalla): சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இந்தியாவின் CEO. இவர் சமூக ஊடகங்களில் ஆர்சிபி மீதான தனது ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்தியவர்.

* பார்த்த் ஜிண்டால் (Parth Jindal): இவர் JSW குழுமத்தின் பிரதிநிதி. இவர் தற்போது டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியில் 50% பங்கு வைத்துள்ளார். பிசிசிஐ விதிப்படி, ஆர்சிபி-ஐ வாங்க வேண்டுமானால், இவர் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸை முழுவதுமாக விட்டு வெளியேற வேண்டியிருக்கும்.

இரண்டு அமெரிக்க தனியார்த் துறை முதலீட்டு நிறுவனங்கள் (US Private Equity Firms). டெல்லியைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் ஒருவர். டையாஜியோ நிறுவனம் ஆர்சிபி அணியை விற்பது குறித்து தற்போது சிட்டி (Citi) மற்றும் பிற ஆலோசகர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது. ஐபிஎல் உலகில் அதிகம் ரசிகர்களைக் கொண்ட அணியான ஆர்சிபி-க்கு புதிய உரிமையாளர் யார் வருவார்? விராட் கோலி மற்றும் ரசிகர்களின் ஆசைகள் தொடருமா? என்பதைப் பார்க்கக் கிரிக்கெட் உலகம் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறது.

மேலும் படிக்க: இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா ஒருநாள் தொடர்: ரோகித், கோலி ஓய்வா? ரவி சாஸ்திரி சொல்வது என்ன?

மேலும் படிக்க: IND vs AUS: கடைசி நேரத்தில் முக்கிய வீரர் விலகல் - ஐபிஎல் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி

