  • ஈரானை சனிக்கிழமை அட்டாக் செய்தது ஏன்...? அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் திட்டம் என்ன?

US - Israel War On Iran: இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா இணைந்து சனிக்கிழமை அன்று ஈரான் நாட்டை தாக்கியது ஏன் என்பது குறித்த தகவல்களை இங்கு காணலாம்.  

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 1, 2026, 02:20 PM IST
  • அயதுல்லா அலி கமேனி இன்று உயிரிழந்தார்.
  • அவரது மகள், மருமகன், மருமகள் உயிரிழந்தனர்.
  • ஈரான் பதில் தாக்குதலை தொடுத்துள்ளது.

US - Israel War On Iran: ஈரான் உச்ச தலைவர் அயதுல்லா அலி கமேனி, நேற்றைய (பிப். 28) அமெரிக்கா - இஸ்ரேலின் தாக்குதலில் உயிரிழந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, ஈரானில் 40 நாள்களுக்கு துக்கம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. அங்கு 7 நாள்கள் பொது விடுமுறையும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

அயதுல்லா அலி கமேனி உயிரிழப்பு

அயதுல்லா அலி கமேனி உயிரிழந்ததை இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அறிவித்த பின்னரே ஈரானிய ஊடகங்களும் அதை உறுதிப்படுத்தினர். அயதுல்லா அலி கமேனியின் படுகொலைக்கு கடுமையாக பதிலடி கொடுக்கப்படும் என ஈரான் அரசு அறிவித்துள்ளது. இதனால் மத்திய கிழக்கில் ஏற்பட்டுள்ள போர் பதற்றம் மேலும் அதிகரித்துள்ளது. 

கமேனியின் மகளும் உயிரிழந்தார்

இந்நிலையில், அயதுல்லா அலி கமேனியின் மகள், மருமகள், மருமகன் ஆகியோரும் அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டதாக ஈரான் ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன. அயதுல்லா அலி கமேனிக்கு மொத்தம் 6 குழந்தைகள். அதில் மூன்று மகள்கள் ஆவர். எனவே, கொல்லப்பட்டது யார் என்பது இன்னும் உறுதியாகவில்லை.

சனிக்கிழமையை தேர்ந்தெடுத்தது ஏன்?

அயதுல்லா அலி கமேனி தனது உயர் ஆலோசகர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவது உறுதிப்படுத்தப்பட்டதை தொடர்ந்தே, இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா இணைந்து ஈரான் மீதான தாக்குதலை தொடங்கி உள்ளதாக, ராய்ட்டர்ஸ் செய்தி முகமை செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

சர்ப்ரைஸாக முதலில் கமேனியை தாக்க வேண்டும் என திட்டமிட்டதாக அமெரிக்க அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாக ராய்ட்டர்ஸ் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. ஏனென்றால், ஒருவேளை தாக்குதல் குறித்த செய்தி கசிந்துவிட்டால் கமேனி தலைமறைவாகிவிடுவார் என்பதால் இவ்வாறு திட்டமிட்டதாக கூறப்படுகிறது. கமேனி சனிக்கிழமை அன்று மாலை தெஹ்ரானில் ஆலோசனை மேற்கொள்வார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டதாக அமெரிக்க வட்டாரங்கள் ராய்ட்டர்ஸ் ஊடகத்திடம் தெரிவித்துள்ளன.

காமேனியின் அலுவலகத்தில் தாக்குதல்

அதேபோல், சனிக்கிழமை காலையில் கமேனியின் ஒரு ஆலோசனை கூட்டத்தை இஸ்ரேலிய உளவுத்துறை கண்டறிந்துள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து தாக்குதல்களை மேற்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. அதேநேரத்தில் கூட்டம் நடந்த இடமும் உடனடியாக தெளிவாக தெரிந்திருக்கவில்லை. 

அதனாலேயே இஸ்ரேல் - அமெரிக்காவின் தாக்குதல் நடவடிக்கையில் தெஹ்ரான் நகரில் உள்ள காமேனியின் உயர் பாதுகாப்பு அலுவலகம் முதன்முதலில் தாக்கப்பட்டது. செயற்கைகோல் படங்கள் அந்த அலுவலகங்கள் தாக்குதலில் முற்றிலும் சேதமடைந்ததை உறுதிப்படுத்தின. 46 ஆண்டுகால இஸ்லாமிய குடியரசு ஆட்சியில் இது திருப்புமுனையாக பார்க்கப்படுகிறது.

தொடர்ந்து ஈரானும் பதிலடி தாக்குதலை மேற்கொண்டு வருகிறது. ஈரான் தொடர்ச்சியாக இஸ்ரேல், கத்தார், பஹ்ரைன், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், ஜோர்டன், குவைத் ஆகிய மத்திய கிழக்கு நாடுகளை குறிவைத்து தாக்குதல் தொடுத்து வருகிறது. 

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

IranIsraelUS Israel Attack On IranAyatollah Ali KhameneiWorld News

