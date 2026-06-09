Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /World
  • /இஸ்ரேலுக்கு 3 பக்கமும் ஸ்கெட்ச்! களமிறங்கிய ஏமன்.. செங்கடல் மூடல்.. உலக நாடுகளுக்கு வார்னிங்

இஸ்ரேலுக்கு 3 பக்கமும் ஸ்கெட்ச்! களமிறங்கிய ஏமன்.. செங்கடல் மூடல்.. உலக நாடுகளுக்கு வார்னிங்

Israel Yemen Conflict: இஸ்ரேல் - ஈரான் மோதலில் ஏமனும் அதிகாரப்பூர்வமாகக் களமிறங்கியுள்ளது. ஒரே நேரத்தில் ஈரான், ஏமன் மற்றும் லெபனானின் ஹிஸ்புல்லா ஆகிய மூன்று முனைகளில் இருந்தும் இஸ்ரேல் மீது ஏவுகணைத் தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. இதன் உச்சகட்டமாக, செங்கடல் மற்றும் பாப்-எல்-மண்டேப் வழித்தடத்தில் இஸ்ரேலிய கப்பல்களுக்கு ஏமனின் ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்கள் முழுமையான முடக்கத்தை (Naval Blockade) அறிவித்துள்ளனர்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 09, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:08 PM IST
இஸ்ரேலுக்கு 3 பக்கமும் ஸ்கெட்ச்! களமிறங்கிய ஏமன்.. செங்கடல் மூடல்.. உலக நாடுகளுக்கு வார்னிங்
Image Credit: Yemen Social Media | Yemen Enters the War: Massive Missile Strikes Rock Tel Aviv and Haifa

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ரோஹித் - ஹர்திக் பாண்டியா பிட்னஸ் டெஸ்டில் பாஸா? பிசிசிஐ ரிப்போர்ட் விவரம்
Rohit Sharma19 min ago
2
SBI Jobs21 min ago
3
Trichy44 min ago
4
Coimbatore news49 min ago
5
Kerala Lottery Result52 min ago