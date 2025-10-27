கை குழந்தையை..5வது மாடியில் இருந்து தூக்கிப்போட்ட 4 வயது சிறுமி! காரணம் என்ன?

4 Year Old Child Throws Infant : பொறாமையின் வெளிபாடாக, பல விஷயங்களை நம்மை சுற்றியிருக்கும் மனிதர்கள் செய்வார்கள். வளர்ந்த மனிதர்களே அப்படி இருக்கும் போது, குழந்தைகளை பற்றி கேட்கவா வேண்டும்? அப்படி ஒரு குழந்தயின் பொறாமையால் ஏற்பட்ட விளைவு குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
கைக்குழந்தையை தூக்கிப்போட்ட பெண்!
ரஷ்யாவில்தான் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. இது குறித்து போலீஸார் விசாரித்து வருகின்றனர். இதில், பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகியிருக்கின்றன. இந்த சம்பவம் நடந்த போது குழந்தைகள் இருவரும் வீட்டில் தனியாக இருந்திருக்கிறார். அந்த 4 வயது குழந்தைக்கு, வீட்டில் இந்த கைக்குழந்தை இருந்தது பிடிக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.
சம்பவம் நடந்த போது, அந்த வீட்டின் வழியே செல்பவர்கள், குழந்தையின் அழுகுரல் கேட்டு, நடந்து என்ன என்பதை தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றனர். அந்த குழந்தை, 4வது மாடியில் இருந்து கத்தி அழுதுள்ளது. இதையடுத்து, அவர்கள் அங்கிருக்கும் கான்கிரீட்டில் கைக்குழந்தை அசைவற்று இருப்பதை பார்த்துள்ளனர்.
அந்த 4வது மாடி ஜன்னலுக்கும், தரைக்கும் கிட்டத்தட 40 அடி உயரம் இருந்துள்ளது. இதிலிருந்து தூக்கிப்போட்டதால், அந்த குழந்தை உயிரிழந்திருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இது குறித்து, கிரிமனல் வழக்கு பதியப்பட்டுள்ளது.
நடந்தது என்ன?
இப்போது, குழந்தைகளின் தாய் மீது பெருங்குற்றச்சாட்டு ஒன்று எழுந்துள்ளது. கணவர் வேலையில் இருக்கும் போது, குழந்தைகளை தனியே விட்டுப்போனது தவறு என்கிற வாதமானது எழுந்துள்ளது. இதை நேரில் பார்த்தவர்கள், குழந்தை அப்படி இறந்து கிடந்ததை பார்த்து மனம் பெரிதாக பதைபதைத்ததாக தெரிவித்து இருக்கின்றனர்.
கைக்குழந்தையானது, அதன் 4 வயது சகோதரியுடன் வீட்டில் கிட்டத்தட்ட 21 நாட்கள் தனித்து விடப்பட்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. மருத்துவக்குழு உடனடியாக அங்கு வந்து பார்த்த போது, விழுந்த அந்த இடத்திலேயே குழந்தை இறந்து விட்டதை தெரிந்து கொண்டனர். தற்போது, இந்த வழக்கின் விசாரணையானது தீவிரமாக நடந்து வருகிறது.
