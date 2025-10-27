English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • World
  • கை குழந்தையை..5வது மாடியில் இருந்து தூக்கிப்போட்ட 4 வயது சிறுமி! காரணம் என்ன?

கை குழந்தையை..5வது மாடியில் இருந்து தூக்கிப்போட்ட 4 வயது சிறுமி! காரணம் என்ன?

4 Year Old Child Throws Infant : 4 வயது குழந்தை ஒன்று, தனது தங்கையாக பிறந்த கைக்குழந்தையை 5வது மாடியில் இருந்து தூக்கிப்போட்ட சம்பவம், அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 27, 2025, 07:35 PM IST

Trending Photos

Ind vs Aus 1st T20: இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11 இதுதான்.. உள்ளே வரும் 2 முக்கிய வீரர்கள்!
camera icon12
Ind vs aus 1st t20
Ind vs Aus 1st T20: இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11 இதுதான்.. உள்ளே வரும் 2 முக்கிய வீரர்கள்!
திருச்செந்தூர் சூரசம்ஹாரம்.. முருகனை தரிசிக்க சிறப்பு ஏற்பாடு.. பக்தர்களே கவனிங்க
camera icon7
திருச்செந்தூர் சூரசம்ஹாரம்.. முருகனை தரிசிக்க சிறப்பு ஏற்பாடு.. பக்தர்களே கவனிங்க
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
துலாம் ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: ​​எந்தெந்த ராசிகளுக்கு Jackpot? யாருக்கு ராஜ யோகம்?
camera icon8
Venus Transit
துலாம் ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: ​​எந்தெந்த ராசிகளுக்கு Jackpot? யாருக்கு ராஜ யோகம்?
கை குழந்தையை..5வது மாடியில் இருந்து தூக்கிப்போட்ட 4 வயது சிறுமி! காரணம் என்ன?

4 Year Old Child Throws Infant : பொறாமையின் வெளிபாடாக, பல விஷயங்களை நம்மை சுற்றியிருக்கும் மனிதர்கள் செய்வார்கள். வளர்ந்த மனிதர்களே அப்படி இருக்கும் போது, குழந்தைகளை பற்றி கேட்கவா வேண்டும்? அப்படி ஒரு குழந்தயின் பொறாமையால் ஏற்பட்ட விளைவு குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

கைக்குழந்தையை தூக்கிப்போட்ட பெண்!

ரஷ்யாவில்தான் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. இது குறித்து போலீஸார் விசாரித்து வருகின்றனர். இதில், பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகியிருக்கின்றன. இந்த சம்பவம் நடந்த போது குழந்தைகள் இருவரும் வீட்டில் தனியாக இருந்திருக்கிறார். அந்த 4 வயது குழந்தைக்கு, வீட்டில் இந்த கைக்குழந்தை இருந்தது பிடிக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. 

சம்பவம் நடந்த போது, அந்த வீட்டின் வழியே செல்பவர்கள், குழந்தையின் அழுகுரல் கேட்டு, நடந்து என்ன என்பதை தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றனர். அந்த குழந்தை, 4வது மாடியில் இருந்து கத்தி அழுதுள்ளது. இதையடுத்து, அவர்கள் அங்கிருக்கும் கான்கிரீட்டில் கைக்குழந்தை அசைவற்று இருப்பதை பார்த்துள்ளனர்.

அந்த 4வது மாடி ஜன்னலுக்கும், தரைக்கும் கிட்டத்தட 40 அடி உயரம் இருந்துள்ளது. இதிலிருந்து தூக்கிப்போட்டதால், அந்த குழந்தை உயிரிழந்திருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இது குறித்து, கிரிமனல் வழக்கு பதியப்பட்டுள்ளது. 

நடந்தது என்ன?

இப்போது, குழந்தைகளின் தாய் மீது பெருங்குற்றச்சாட்டு ஒன்று எழுந்துள்ளது. கணவர் வேலையில் இருக்கும் போது, குழந்தைகளை தனியே விட்டுப்போனது தவறு என்கிற வாதமானது எழுந்துள்ளது. இதை நேரில் பார்த்தவர்கள், குழந்தை அப்படி இறந்து கிடந்ததை பார்த்து மனம் பெரிதாக பதைபதைத்ததாக தெரிவித்து இருக்கின்றனர். 

கைக்குழந்தையானது, அதன் 4 வயது சகோதரியுடன் வீட்டில் கிட்டத்தட்ட 21 நாட்கள் தனித்து விடப்பட்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. மருத்துவக்குழு உடனடியாக அங்கு வந்து பார்த்த போது, விழுந்த அந்த இடத்திலேயே குழந்தை இறந்து விட்டதை தெரிந்து கொண்டனர். தற்போது, இந்த வழக்கின் விசாரணையானது தீவிரமாக நடந்து வருகிறது.

மேலும் படிக்க | தெருவில் காபியை ஊற்றியதால் பெண்ணுக்கு ரூ.17,500 அபராதம்! எங்கு தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | கர்ப்பமாக இருக்கும் AI அமைச்சர்! 83 குழந்தைகளுக்கு தாயா? அறிவியல் ஆச்சரியம்..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
RussiaHorrible IncidentInfantChildtragic news

Trending News