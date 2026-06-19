/ரஷ்யா மீது உக்ரைன் 'மெகா' அட்டாக்! 1000 ட்ரோன்களால் பற்றி எரியும் மாஸ்கோ.. மீண்டும் போர்?

ரஷ்யா மற்றும் உக்ரைன் இடையேயான போர் சற்றே தணிந்திருந்த நிலையில், தற்போது உக்ரைன் நடத்தியுள்ள அதிரடித் தாக்குதல் உலக நாடுகளை மீண்டும் உற்றுநோக்க வைத்துள்ளது. இந்த மோதலின் பின்னணி, ட்ரோன் போர்க்கள உத்திகள் மற்றும் உலகப் பொருளாதாரத்தில் இதன் தாக்கம் குறித்த முழுமையான விவரங்களை இங்கே கேள்வி-பதில் வடிவில் விரிவாகக் காண்போம்.
பதில்: உக்ரைன் தனது வரலாற்றிலேயே மிக பிரம்மாண்டமான முறையில் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட ட்ரோன்கள் மற்றும் ஏவுகணைகளைக் கொண்டு ரஷ்யா மீது அதிரடித் தாக்குதலை நடத்தியுள்ளது. உக்ரைன் தலைநகர் கீவ் (Kyiv) மீது ரஷ்யா நடத்திய முந்தைய தாக்குதல்களுக்குப் பதிலடியாகவே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக உக்ரைன் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பதில்: ரஷ்யாவின் மாஸ்கோ எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையம் (Oil Refinery) மற்றும் அதன் முக்கிய விநியோகக் குழாய்கள் (Pipelines) குறிவைத்துத் தகர்க்கப்பட்டுள்ளன.
சில குடியிருப்புப் பகுதிகளும் இதில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
உக்ரைனின் 550-க்கும் மேற்பட்ட ட்ரோன்களை தடுத்து அழித்துவிட்டதாக ரஷ்யா கூறினாலும், பல முக்கிய உள்கட்டமைப்புகளில் கடுமையான தீ விபத்துகள் ஏற்பட்டுள்ளன.
பதில்: இதற்கு முதன்மைக் காரணம் நவீன ட்ரோன் போர்க்கலை (Modern Drone Warfare) ஆகும். வழக்கமான பீரங்கிகள் மற்றும் ராணுவப் படைகளை விட, குறைந்த செலவிலான ட்ரோன்கள் மூலம் ரஷ்யாவின் அதிநவீன டாங்கிகள் மற்றும் ஏர்பேஸ்களை உக்ரைன் எளிதாக நிர்மூலமாக்கி வருகிறது.
பதில்: 2025 ஜூன் 1 அன்று உக்ரைன் நடத்திய இந்த ரகசிய ஆபரேஷன், ட்ரோன் வரலாற்றிலேயே மிகப்பெரியதாகக் கருதப்படுகிறது. இதில் ரஷ்யாவின் எல்லையிலிருந்து சுமார் 4,000 கி.மீ தொலைவில் உள்ள சைபீரியா வரை சென்று 5 முக்கிய ராணுவ விமான தளங்களை (Air Bases) உக்ரைன் தாக்கியது. இதில் பல அதிநவீன ரஷ்யப் போர் விமானங்கள் (TU-95, TU-22 போன்றவை) அழிக்கப்பட்டதாக உளவுத்துறை தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
திருமண விழாக்களில் பயன்படுத்தப்படும் சாதாரண ட்ரோன்களை, ராணுவத் தரத்திற்கு ஏற்ப (FPV - First Person View) மாற்றி அமைத்து உக்ரைன் இந்தச் சாதனையைச் செய்துள்ளது.
பதில்: ரஷ்யா குளிர் நாடாக இருப்பதால், குளிர்காலத்தில் அதன் பெரும்பாலான கடல் பகுதிகள் உறைந்துவிடும். ஆனால், 2014-ல் ரஷ்யா உக்ரைனிடமிருந்து பறித்த கிரிமியா, கருங்கடலில் (Black Sea) உள்ள ஒரு 'வெப்ப நீர் துறைமுகம்' (Hot Water Port) ஆகும். இது ரஷ்யாவிற்கு 12 மாதங்களும் தடையற்ற கடல் வணிக மற்றும் ராணுவப் போக்குவரத்தை வழங்குகிறது.
பதில்: உலக நாடுகள் அமைதியை நோக்கி நகர்வதாக எண்ணிய நேரத்தில், இந்தத் தாக்குதல் மீண்டும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. G7 நாடுகள் உக்ரைனுக்குத் தேவையான வான் பாதுகாப்பு (Air Defense) மற்றும் ராணுவ உதவிகளைத் தொடர்ந்து வழங்குவதாக உறுதியளித்துள்ளன.
பதில்: தற்போதைய சூழலில் இரு நாடுகளாலும் முழுமையான வெற்றியைப் பெற முடியாத ஒரு முட்டுக்கட்டை நிலை (Stalemate) நீடிக்கிறது. அமைதிப் பேச்சுவார்த்தைக்குத் திரும்பும் முன், எதிரிக்குக் கடைசி அடியைக் (Last Blow) கொடுத்து தாங்களே வெற்றியாளர் என்று காட்ட இரு நாடுகளும் முயல்வதே இந்தத் தீவிரத் தாக்குதல்களுக்குக் காரணமாகும்.