Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /World
  • /ரஷ்யா மீது உக்ரைன் 'மெகா' அட்டாக்! 1000 ட்ரோன்களால் பற்றி எரியும் மாஸ்கோ.. மீண்டும் போர்?

ரஷ்யா மீது உக்ரைன் 'மெகா' அட்டாக்! 1000 ட்ரோன்களால் பற்றி எரியும் மாஸ்கோ.. மீண்டும் போர்?

உக்ரைன் தலைநகர் கீவ் மீதான தாக்குதலுக்குப் பதிலடியாக, ரஷ்யாவின் மாஸ்கோ எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையம் மற்றும் முக்கிய உள்கட்டமைப்புகள் மீது உக்ரைன் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட ட்ரோன்களைக் கொண்டு அதிரடித் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது. உலக நாடுகள் அமைதியை நோக்கி நகரும் வேளையில், இந்தத் திடீர் திருப்பம் உலகப் பொருளாதாரத்தில் ஏற்படுத்தப்போகும் தாக்கங்கள்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 19, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 12:09 PM IST
ரஷ்யா மீது உக்ரைன் 'மெகா' அட்டாக்! 1000 ட்ரோன்களால் பற்றி எரியும் மாஸ்கோ.. மீண்டும் போர்?
Image Credit: AI Generated | Ukraine Launches 1,000+ Drone Strike on Russia

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ரஷ்யா மீது உக்ரைன் 'மெகா' அட்டாக்! 1000 ட்ரோன்களால் பற்றி எரியும் மாஸ்கோ..
Russia Ukraine War3 min ago
2
Chennai ECR12 min ago
3
Rahu Peyarchi22 min ago
4
Suhashini Mulay23 min ago
5
CGHS1 hr ago