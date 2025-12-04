மர்ம சூட்கேஸ் முதல் போலி புதின் வரை... ரஷ்ய அதிபரின் வருகையில் கவனிக்க வேண்டிய 10 ரகசியங்கள்!

Russia President Vladimir Putin India Visit: ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் சுமார் 4 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இன்று (டிசம்பர் 4) இந்தியா வருகிறார். ரஷ்யாவில் இருந்து இன்று மாலை டெல்லி வரும் புதின், இன்றும் நாளையும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறார்.
Vladimir Putin India Visit: முக்கியத்துவம் பெரும் புதின் வருகை
புதின் தனது இந்த சுற்றுப்பயணத்தில் 23வது இந்திய - ரஷ்ய வருடாந்திர மாநாட்டில் பங்கேற்கிறார். குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு, பிரதமர் நரேந்திர மோடி, வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ஆகியோருடன் புதின் சந்திப்பு மேற்கொள்கிறார். குறிப்பாக, ரஷ்ய - உக்ரைன் போர் தொடங்கிய பிறகு முதல்முறை புதின் இந்தியா வருவதால், இந்த சுற்றுப்பயணம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
Vladimir Putin India Visit: எதிர்ப்பை மீறி வரவேற்பு
புதினின் இந்த சுற்றுப்பயணத்தில் கச்சா எண்ணெய், தொழிலாளர்கள், ராணுவம், அணு ஆயுதம் உள்ளிட்ட பல விஷயங்ள் குறித்து இருநாட்டு தரப்பும் கலந்தாலோசிக்கும். மேலும், புதினின் இந்திய வருகை மேற்கத்திய நாடுகளின் கடும் எதிர்ப்பை சம்பாதித்திருந்தாலும், இந்தியா - ரஷ்யா உறவை பலப்படுத்தும் நோக்கில், ரஷ்ய அதிபரை பிரதமர் மோடி தலைமையிலான அரசு வரவேற்க தயாராக இருக்கிறது.
Vladimir Putin India Visit: புதினின் பாதுகாப்பு வளையம்
இவை ஒருபுறம் இருக்க, புதினை சுற்றி எப்போதும் இருக்கும் பாதுகாப்பு வளையம் மீண்டும் ஒருமுறை வெளிச்சத்திற்கு வந்திருக்கிறது. புதின் எங்கு பயணித்தாலும், அவர் செல்லும் ஒவ்வொரு இடத்திற்கும், ஒவ்வொரு அறைக்கும் பலத்த பாதுகாப்பு இருக்கும். அதாவது, இது ரஷ்யாவின் உயர்தர 5 அடுக்கு பாதுகாப்பு வளையம் என்பது யாராலும் கணிக்கவே முடியாத அளவுக்கு பலப்படுத்தப்பட்டிருக்கும். இதை பார்த்தால் நிச்சயம் ஹாலிவுட் திரைப்படங்களில் காட்டப்படும் காட்சிகளே உங்களின் ஞாபகத்திற்கு வரும். புதின் தனது சொந்த பாதுகாப்புக்கு இந்த உயர் பாதுகாப்பு அமைப்பு அமைத்திருக்கிறார். இது ஒரு நொடி விடாமல் புதினை மிகுந்த பாதுகாப்புடன் பார்த்துக்கொள்கிறது. அந்த வகையில், புதனின் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளில் உங்களையே அசரவைக்கும் 10 விஷயங்கள் குறித்து இங்கு காணலாம்.
1. மர்ம சூட்கேஸ்
ரஷ்ய அதிபர் புதின் வெளிநாடுகளுக்கு செல்கிறார் என்றால் அவரின் சிறுநீர் மற்றும் மலத்தை சேமிக்க தனியே பிரத்யேகமான சூட்கேஶ் கொண்டுசெல்லப்படும் என தகவல்கள் கூறப்படுகிறது. அவரின் சிறுநீர், மலம் ஆகியவை அவரின் பாதுகாவலர்களால் சேமிக்கப்பட்டு, அந்த சூட்கேஸில் சீலிட்டு அடைக்கப்படும் என கூறப்படுகிறது. இவை ரஷ்யாவுக்கு கொண்டுசெல்லப்படும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
அதாவது, ரஷ்ய அதிபர் புதினின் உடல்நிலை குறித்த எவ்வித தகவல்களும் வெளியுலகத்திற்கு தெரிந்துவிடக்கூடாது, எந்த துப்பும் கிடைத்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக இதை செய்கிறார்கள் என கூறப்படுகிறது. இதற்காகவே, புதின் எங்கு சென்றாலும் இவர்களும் கூடவே செல்வார்களாம். குறிப்பாக, பாத்ரூமிற்கு கூட என சொல்லப்படுகிறது. சிறு தலைமுடி கூட கிடைக்காத அளவிற்கு அவர்கள் பார்த்துக்கொள்வார்களாம்.
2. போலி புதின்
புதினை போன்று உருவ ஒற்றுமையுடன் இருப்பவர்களும் புதினின் சுற்றுப்பயணத்தில் கூடவே இருப்பார்கள் என கூறப்படுகிறது. பெரும் மக்கள் சந்திப்பு, அதிக ஆபத்துள்ள பகுதிகளில் புதினின் உருவ ஒற்றுமையுள்ளவர்தான் இருப்பார் என கூறப்படுகிறது. அதாவது, ரஷ்ய அதிபர் புதின் அவரை போல் உருவ ஒற்றுமை கொண்ட 3 பேரை சார்ந்திருக்கிறார் என உக்ரைனின் ராணுவ தலைவர் பேசியிருந்தார். மேலும், அவர்களுக்கு பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி செய்து அனைவரும் நம்பும்படி புதினை போன்றே மாற்றுகிறார்கள் என்றும் அவர் கூறினார்.
3. சிறப்பு தொலைப்பேசி
ரஷ்யா எந்த நாட்டுக்கு பயணம் செல்வதாக இருந்தாலும் அந்நாட்டின் தற்போதைய பிரச்னை, தற்போதைய சூழல், பயங்கரவாத பிரச்சனைகள், குற்றச் சம்பவங்கள், மதம் சார்ந்த பிரச்னைகள் ஆகியவை குறித்து தெரிந்துகொள்வாராம். அதேநேரத்தில், வழக்கமான மொபைல் போன்களை ரஷ்ய அதிபர் பயன்படுத்தவே மாட்டாராம். அவருக்கு என பிரத்யேகமாக தொலைத்தொடர்பு வசதி ஏற்பாடு செய்யப்படும். அந்த தொலைப்பேசி பூத்தும் அவருக்கு முன்னரே அந்த நாட்டுக்கு வந்துவிடுமாம்.
4. விமானத்தில் இருக்கும் அந்த ஒரு பட்டன்
Ilyushin IL‑96‑300PU என்ற தனி விமானத்தில்தான் புதின் பயணிப்பார். இது 'பறக்கும் கிரெம்ளின்' என்றழைக்கப்படுகிறது. கிரெம்ளின் என்பது ரஷ்ய அதிபர் மாளிகை ஆகும். அந்தளவிற்கு அந்த தனி விமானத்தில் புதினுக்கு வசதிகள் இருக்குமாம். மேம்படுத்தப்பட்ட தொலைத்தொடர்பு அமைப்பு, ஏவுகணை தடுப்பு அமைப்புகள், மதுபானக் கூடம், உடற்பயிற்சிக் கூடம், அணுஆயுதத்தை செயல்படுத்த தனி பட்டன் ஆகியோவை இருக்காம். அதாவது அந்த பட்டனை அழுத்தினால் வானத்தில் இருந்து அணுஆயுத தாக்குதல் நடத்த சிக்னல் கொடுக்கப்படுமாம். அந்த விமானத்தில் 11 ஆயிரம் கி.மீ., இடைவிடாமல் பறக்கலாம் என்றும் 262 பேர் பயணிக்கலாம் என்றும் தெரிவித்துள்ளனர்.
5. ஒரு ஜெட் மட்டும் இல்லை
புதின் எப்போதும் ஒரு விமானத்தில் மட்டும் பறக்கமாட்டாராம். சர்வதேச சுற்றுப்பயணத்தின்போது, எதற்கும் பேக்அப்பாக ஓரிரு விமானங்கள் அவரது பிரதான விமானத்தை பின் தொடருமாம். புதின் சுற்றுலா செல்கிறார் என்றால் அவரது பாதுகாவலர்கள் இரண்டு வாரக்காலம் தனித்திருப்பார்களாம். அதாவது அவர்களது உடல்நிலை சீராக இருகக் இது மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
6. டிரோன்களை தடுக்கும் சாதனம்
டிரோன் தாக்குதல்கள் தற்போதைய நவீன காலகட்டத்தில் மிக முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது. டிரோனை முறியடிக்கும் விதமான சாதனம் அவரது பாதுகாவலர் ஒருவரால் எப்போதும் எடுத்து வரப்படும் என கூறப்படுகிறது.
7. 35 வயதில் ஓய்வுபெறும் பாதுகாவலர்கள்
இவரது பாதுகாவலர்கள் ராணுவத்தை விட மிகவும் கட்டுப்பாட்டுடன் இருப்பவர்கள், அதேநேரத்தில் இவர்கள் மீதான கண்காணிப்பும் அதிகமாக இருக்கும். ரஷ்யாவின் ஃபெடரால் பாதுகாப்பு சேவை அகாடமியில் இருந்துதான் இவரது பாதுகாவலர்கள் தேர்வு செய்யப்படுகிறார்கள். நேர்முகத்தேர்வு, பாலிகிராப் பரிசோதனை போன்று அவர் குறித்த அனைத்தையும் சரிபார்த்த பின்னரே தேர்வு செய்வார்களாம்.
புதினின் பாதுகாவலர்கள் 5.8 அடி அல்லது 6.2 அடி உயரம் இருக்க வேண்டும், 75 கிலோவில் இருந்து 90 கிலோ வரை மட்டுமே இருக்க வேண்டும். இவர்களுக்கு வேறு மொழிகளும் தெரிந்திருக்க வேண்டும். கடினமான சூழ்நிலையிலும், வானிலையிலும் இவர்கள் பயிற்சி பெற்றிருப்பார்கள். மேலும் இவர்களுக்கு 35 வயதானால் ஓய்வளிக்கப்படுவார்களாம். இந்தக் காவலர்கள் உயர்மட்ட கூட்டங்களில் கூட தலையிட்டுள்ளனர், இந்தாண்டில் கிம் ஜாங்-உன் புதினுடன் மிக நெருக்கமாக வந்தபோது, அவரை தடுத்ததை உதாரணமாக சொல்லலாம்.
8. நான்கு டயர் பஞ்சரானாலும் பிரச்னையில்லை
புதின் அவரது விமானத்தில் இருந்து ஒரு நாட்டில் இறங்கிவிட்டால், அவருடன் Aurus Senat என்ற உயர் பாதுகாப்புகள் அடங்கிய காரும் அந்நாட்டில் இறங்கும். Aurus Motors நிறுவனமும், ரஷ்யாவின் NAMI நிறுவனமும் சேர்ந்து இந்த பாதுகாப்பு காரை தயாரித்துள்ளது. துப்பாக்கி குண்டுகளால் மட்டுமில்லை, வெடிகுண்டால் கூட பாதிக்கப்படாத அளவிற்கு இந்த கார் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த காரில் தீ வைக்க முடியாது. அவசரத் தேவைக்கான ஆக்ஸிஜன் வசதிகள் இதிலேயே உள்ளன. இந்த காரின் நான்கு டயர்கள் பஞ்சரானாலும் எந்த பிரச்னையும் இல்லை, தொடர்ந்து அது செல்லுமாம். இது மணிக்கு 249 கி.மீ., வேகத்தில் செல்லுமாம். அனைத்து உயர் தர வசதிகளும் இதில் இருக்கிறது.
9. பரிசோதனையகம்
புதின் செல்லும் இடங்களில் எல்லாம் இந்த சின்ன லேப்பும் செல்லுமாம். அதாவது இது அவர் சாப்பிட இருக்கும் உணவை பரிசோதனை செய்யுமாம். அதில் விஷம் இருக்கிறதா என்பது சோதனை செய்யப்படுமாம். ஹோட்டலில் சாப்பிடுவதை தவிர்த்து தனித்து சமையல் கலைஞரையும், பணியாளர்களையும் ரஷ்யாவில் இருந்தே தனியாக அழைத்து வருவாராம். ஒரு மாதத்திற்கு முன்னரே, புதின் தங்கும் ஹோட்டலுக்கு வந்து பரிசோதனை செய்து அங்கு மாஸ்கோவில் இருந்து கொண்டுவரும் பொருள்களை அங்கு நிரப்புவார்களாம். மேலும், அவர்கள் அழைத்து வரும் சமையல் கலைஞர்கள் கூட ராணுவ பயிற்சி பெற்றவர்களாம்.
10. மனித கேடயம்
ஏதாவது ஆபத்து காலங்களில், புதினை பாதுகாப்பாக அவரது காருக்கு அழைத்துச் செல்ல அவரைச் சுற்றி மனித கேடயம் உருவாகுமாம். தொடர்ந்து அவரை பாதுகாப்பாக ரஷ்ய அனுப்பி வைக்கவும் அவர்கள் திட்டமிடுவார்களாம்.
