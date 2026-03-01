அமெரிக்காவை தூண்டிவிட்ட சௌதி அரேபியா... ஈரான் மீதான தாக்குதலின் பின்னணி!

Saudi Arabia Behind Attack On Iran: மத்திய கிழக்கில் பெரும் பதற்றம் தற்போது நிலவி வருகிறது. இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா நாடுகள் இணைந்து ஈரான் மீது நேற்று (பிப். 28) தாக்குதலை தொடங்கியது. இது தங்கள் நாடுகளுக்கு எதிரான பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கைக்காக நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் என அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் இருநாடுகளும் தெரிவித்தன.
ஈரான் பதிலடி
இதைத் தொடர்ந்து, ஈரானும் பதிலடி கொடுக்க தொடங்கியது. இஸ்ரேல் மீது தாக்குதல் தொடுத்தது மட்டுமின்றி, மத்திய கிழக்கில் உள்ள அமெரிக்காவின் ராணுவ தளங்களையும் குறிவைத்து தாக்குதல் தொடுத்தது. ஐக்கிய அரபு அமீரகம், கத்தார், சௌதி அரேபியா, குவைத், பஹ்ரைன் உள்ளிட்ட மத்திய கிழக்கு நாடுகள் மீது தாக்குதல் தொடுத்தது.
அயத்துலா அலி காமேனி உயிரிழப்பு
அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் தாக்குதலில், ஈரான் நாட்டின் உச்ச தலைவரான அயத்துலா அலி காமேனி உயிரிழந்தார் என அறிவிக்கப்பட்டது. இதனால் ஈரானில் 40 நாள்கள் துக்கம் அனுசரிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. அயத்துலா அலி காமேனி உயிரிழந்தது ஈரானுக்கு பெரும் பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது. அதேநேரத்தில், ஈரானிய மக்கள் இந்த சந்தர்பத்தை பயன்படுத்தி ஈரானை கைப்பற்ற வேண்டும் என்றும் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் பேசியிருந்தார்.
தாக்குதல் தொடரும்...
அயத்துலா அலி காமேனியின் படுகொலைக்கு காரணமானவர்களுக்கு பலமான பதிலடி கொடுக்கப்படும் என ஈரானின் IRGC கடும் எச்சரிக்கையை விடுத்தது. தொடர்ந்து இன்று தனது பதிலடி தாக்குதலை மேற்கொண்டது. ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் அபுதாபி மற்றும் துபாய், கத்தாரின் தோஹா, சௌதி அரேபியாவின் ரியாத் ஆகிய நகரங்களில் இன்று குண்டுவெடிப்பு சத்தம் கேட்டதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் அடுத்த ஒரு வாரக் காலத்திற்கோ அல்லது தேவைப்படும் காலம் வரை ஈரான் மீது கடுமையான மற்றும் துல்லியமான குண்டுவீச்சு தாக்குதல் தொடரும் என்றும் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தெரிவித்தார்.
பின்னணியில் சௌதி அரேபியா?
ஜெனீவாவில் உள்ள ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே அணுசக்தி ஒப்பந்தம் தொடர்பாக 3ஆம் கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது. இந்த பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்த நிலையில், அடுத்த ஓரிரு தினங்களில் ஈரானை இஸ்ரேல் - அமெரிக்க நாடுகள் குறிவைத்துள்ளன. இந்த தாக்குதலின் பின்னணியில் சௌதி அரேபியாவும் இருக்கிறது என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
வெளியான தகவல்
ஈரான் உடனான பேச்சுவார்த்தையை பொதுவெளியில் ஆதரித்துவிட்டு, ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்துவதை வலியுறுத்தி அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்பிடம், சௌதி அரேபியாவின் இளவரசர் முகமது பின் சல்மான் கடந்த ஒரு மாதக்காலமாக பலமுறை தொலைப்பேசியில் அழைத்து வலியுறுத்தியிருக்கிறார் என Washington Post ஊடகம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.
இளவரசர் ஜனவரியில் பேசியது...
கடந்த ஜனவரி மாதம் சௌதி இளவரசர், தனது நாட்டின் வான்வெளியையோ அல்லது நிலப்பரப்பையோ ஈரான் மீதான தாக்குதலுக்குப் பயன்படுத்த அனுமதிக்க மாட்டேன் என் பேசியிருந்தார். ஈரானின் இறையாண்மையை சௌதி அரேபியா மதிக்கும் என்ரும் அமெரிக்கா - ஈரான் பேச்சுவார்த்தை மூலம் பிரச்னைகளை தீர்க்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தி இருந்தார்.
நியாயப்படுத்த முடியாது
மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் மீது ஈரான் நடத்திவரும் தாக்குதல்களை சௌதி அரேபியா கடுமையாக கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. ஈரானின் தாக்குதலை எந்த சாக்குபோக்கு சொல்லியும், எந்த வகையிலும் நியாயப்படுத்த முடியாது. மேலும், ஈரான் தாக்க தனது வான்வெளி மற்றும் நிலப்பரப்பை பயன்படுத்த சௌதி அரேபியா அனுமதிக்காது என்பது ஈரானிய அதிகாரிகளுக்கு தெரிந்திருந்தும் இந்த தாக்குதல் நடந்தது என்றும் சௌதி அரேபியா வெளியுறவு அமைச்சகம் அதன் அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
உறுதியளித்த அரேபியாவின் இளவரசர்
ஈரான் தாக்குதல்களுக்கு பிறகு, ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் அதிபர், பஹ்ரைன் மன்னர், கத்தார் அமீர் ஷேக், குவைத் அமீர் ஷேக், ஜோர்டன் மன்னர் ஆகியோரிடம் சௌதி அரேபியாவின் இளவரசர் ஆகியோரிடம் தொலைபேசியில் பேசியிருக்கிறார். பிராந்தியத்தின் பாதுகாப்பு மற்றும் ஸ்திரத்தன்மையை பலவீனப்படுத்தும் கொடூரமான ஈரானிய தாக்குதல்களுக்கு பதிலடி கொடுப்பதில் அவர்களுக்கு உதவ சௌதி அரேபியா தனது அனைத்து வளங்களையும் திரட்ட தயாராக உள்ளது என அந்த நாடுகளிடம் தொலைபேசியில் உறுதியளித்துள்ளார்.
