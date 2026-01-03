யூ-ட்யூபர்கள் உள்பட 7 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை... பாகிஸ்தானில் நடப்பது என்ன?

Life Imprisonment To Youtubers, Journalist In Pakistan: பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமரும், முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரருமான இம்ரான் கான் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இருந்து சிறை தண்டனையை அனுபவித்து வருகிறார். 190 மில்லியன் யூரோ மதிப்பிலான ஊழல் வழக்கில் அவர் அடியாலா சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.
Pakistan News: இம்ரான் கான் நிலை என்ன?
மேலும் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 9ஆம் தேதி நடந்த போராட்டம் தொடர்பாக இவர் மீது பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு வழக்கு விசாரணையும் நடைபெற்றது. இந்தச் சூழலில் அவர் சிறையிலேயே மரணமடைந்துவிட்டதாக சில வாரங்களுக்கு முன் தகவல்கள் பரவின. இருப்பினும் அவை முற்றிலும் வதந்தி என அந்நாட்டின் அரசு சார்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
இருப்பினும் இம்ரான் கானின் பாகிஸ்தான் தெஹ்ரீக்-இ-இன்சாஃப் (PTI) இம்ரான் கான் மற்றும் அவரது மனைவியின் உடல்நிலை குறித்து தொடர்ந்து கவலை எழுப்பி வருகிறது. அக்கட்சியின் தலைவர்களும், இம்ரான் கானின் சகோதரிகளும் தொடர்ச்சியாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
Pakistan News: 7 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை
இது ஒருபுறம், இருக்க பாகிஸ்தானின் பயங்கரவாத தடுப்பு நீதிமன்றம், நேற்றைய தினம் (ஜனவரி 2) 2023ஆம் ஆண்டில் இம்ரான் கான் கைதானபோது ஏற்பட்ட தடியடியில் கலவரத்தை தூண்டியதாக 7 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கின் விசாரணை நிறைவு பெற்றதை தொடர்ந்து, பயங்கரவாத தடுப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி தாஹிர் அப்பாஸ் சிப்ரா இந்த தீர்ப்பை வழங்கினார்.
Pakistan News: அந்த 7 பேர் யார் யார்?
இந்த வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட பத்திரிகையாளர்கள், யூ-ட்யூபர்கள், முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பில் குறிப்பிடப்பட்டதன் அடிப்படையில், தண்டனை பெற்றவர்கள் முன்னாள் இராணுவ அதிகாரிகள், தற்போது யூ-ட்யூபர்களாக மாறியுள்ளனர். அடில் ராஜா மற்றும் சையத் அக்பர் உசேன், ஊடகவியலாளர் வஜாஹத் சயீத் கான், ஊடகவியலாளர் சபீர் ஷாகிர், ஊடகவியலாளர் ஷாஹீன் செஹ்பாய், அரசியல் ஆய்வாளர் மொயீத் பிர்சாடா, ஹைதர் ராசா மெஹ்தி ஆகியோருக்கு ஆயுள் தண்டனை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Pakistan News: யாருமே பாகிஸ்தானில் இல்லை
தற்போது இந்த வழக்கின் குற்றவாளிகள் யாரும் பாகிஸ்தானில் இல்லை, அனைவரும் பாகிஸ்தானுக்கு வெளியே வசிக்கிறார்கள் என்பதால் அவர்களில் ஒருவர் கூட நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகவில்லை என கூறப்படுகிறது. ஊழல் வழக்கில் இம்ரான் கான் சிக்கியதை தொடர்ந்து கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு மே மாதம், அவரது ஆதரவாளர்கள் ராணுவ முகாம்களை குறிவைத்தும், அரசு சொத்துக்களை சேதப்படுத்தியதன் மூலமும் இம்ரான் கான் 2023ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் கைது செய்யப்பட்டார்.
