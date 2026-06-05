/எவரெஸ்ட்டில் மரண போராட்டம்! 6 நாட்களுக்குப் பின் உயிருடன் மீட்கப்பட்ட ஷெர்பா..

பூமியின் மிக உயரமான மலை சிகரம் என சொல்லப்படுகிறது, எவரெஸ்ட் சிகரம். இது, இமயமலைத்தொடரில், நேபாளம் மற்றும் சீனாவின் எல்லைப்பகுதியில் அமைந்திருக்கிறது. இதன் உயரம், கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் 29 ஆயிரம் அடிகளுக்கு மேல் இருக்கும் என சொல்லப்படுகிறது.
எவரெஸ்ட் சிகரத்தில் இதுவரை பலர் காணாமல் போன சம்பவங்கள் நடந்திருக்கிறது. அப்படி, சமீஅத்தில் தவா ஷெர்பா என்கிற வழிகாட்டி, போலாந்து நாட்டை சேர்ந்த மலையேற்ற வீரர் ஒருவருடன் இணைந்து, 29 ஆயிரம் அடி உயரம் இருக்கும் எவரெஸ் சிகரத்தை அடைய முயற்சி செய்திருக்கிறார். ஆனால், இந்த முயற்சி தோல்வியில் முடிந்துள்ளது. இலக்கை எட்ட முடியாததால் இருவரும் கீழே இறங்க திரும்பிக்கொண்டிருந்தனர். ஆனால், கேம்ப் 3 மற்றும் கேம்ப் 4 ஆகிய பகுதிகளுக்கு இடையே தவா ஷெர்பா காணாமல் போஇயிருக்கிறார். இவர், கடைசியாக மே 29ஆம் தேதியன்று பார்க்கப்பட்டதாகவும், அவருடன் சென்ற மலையேற்ற வீரர் முகாமிற்கு திருமியதை அடுத்து, மலையேறிய பெரும்பாலான மலையேற்ற வீரர்கள் வெளியேற தொடங்கிவிட்டனர். ஆனால், ஷெர்பா மட்டும் வரவில்லை.
உயிருடன் வந்தார்..
வழக்கமாக, எவரெஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறுபவர்களில் யாரேனும் காணாமல் போய்விட்டால், அவர்கள் உயிரிழந்து விடுவர் என அர்த்தமாக இருந்தது. ஒவ்வொரு நாள் முடியும் போதும், தவாவிற்கும் இதுதான் நேர்ந்திருக்குமோ என்கிற கேள்வி எழுந்தது.
6 நாட்கள் ஆகியும், காணாமல் போன ஷெர்பா கிடைக்காததால், அவர் இறந்து விட்டதாக அவரது உறவினர் நம்பினர். இதையடுத்து, அவருக்கு பாரம்பரிய முறையில் இறுதி சடங்குகளையும் செய்ய தொடங்கினர்.
எவரெஸ்ட் பகுதியின் கீழ் சரிவுகளில், சிலர் தூய்மை பணிகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தனர். அதில் ஒரு குழுவினர், ஆபத்தான கும்பு பனிப்பாறை பகுதிக்கு மேலே, பனியில் ஒரு மனித உருவம் சிரமப்பட்டு நகர்வதை கண்டிருக்கின்றனர். பின்னர், அந்த நகரும் உருவம் செர்பா என்பதை அவர்கள் உணர்ந்திருக்கின்றனர். ஷெர்பா, கடுமையான சோர்வு, காயங்கள் மற்றும் உடல் வலுவிழந்த நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார். அவரை மலையிலிருந்து கீழே கொண்டு வந்துள்ளனர். பின்னர், அவரை அவசர சிகிச்சைக்காக ஹெலிகாப்டர் மூலம் காத்மாண்டுவுக்கு அழைத்து சென்றனர்.
இது குறித்து பேசிய நேபாள மவுண்ட் எவரெஸ்ட் ஹைக்கிங் நிறுவனம், காணாமல் போன ஷெர்பா, உணவு, தண்ணீர், போதுமான ஆக்சிஜென் எதுவும் இன்றி, ஆபத்தான கும்பு பனிப்பாறை பகுதியை தனிஅயக கடந்து, கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் உயிர் பிழைத்திருப்பதாக கூறியிருக்கின்றனர். இது ஒரு அதிசயம் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளனர். காணாமல் போய் உயிருடன் கிடைத்த ஷெர்பா குறித்த செய்திகளை பலரும் பரவலாக ஷேர் செய்து வருகின்றனர்.
காணாமல் போன வழிகாட்டி: போலாந்து நாட்டை சேர்ந்த மலையேற்ற வீரருடன் எவரெஸ்ட் சிகரத்தை அடைய முயன்ற 'தவா ஷெர்பா' என்ற நேபாள வழிகாட்டி, இலக்கை எட்ட முடியாமல் கீழே திரும்பும்போது (கேம்ப் 3 மற்றும் கேம்ப் 4 இடையே) காணாமல் போனார்.
இறுதிச் சடங்கு வரை சென்ற சோகம்: மே 29 முதல் சுமார் 6 நாட்களாகியும் தவா ஷெர்பா கிடைக்காததால், அவர் பனியில் உறைந்து இறந்திருக்கலாம் என எண்ணி அவரது குடும்பத்தினர் பாரம்பரிய முறைப்படி இறுதிச் சடங்குகளைச் செய்யத் தொடங்கினர்.
மீட்பு: எவரெஸ்ட் பகுதியின் கீழ் சரிவுகளில் தூய்மைப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ஒரு குழுவினர், ஆபத்தான 'கும்பு பனிப்பாறை' (Khumbu Icefall) பகுதிக்கு மேலே பனியில் ஒரு மனித உருவம் நகர்வதைக் கண்டு, அது தவா ஷெர்பா என்பதை உறுதி செய்து மீட்டனர்.