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எவரெஸ்ட்டில் மரண போராட்டம்! 6 நாட்களுக்குப் பின் உயிருடன் மீட்கப்பட்ட ஷெர்பா..

எவரெஸ்ட் சிகரத்தில் காணாமல் ஓன வழிகாட்டி ஒருவர், ஆறு நாட்களுக்கு பின்னர் உயிருடன் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சம்பவம் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 05, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 04:06 PM IST
எவரெஸ்ட்டில் மரண போராட்டம்! 6 நாட்களுக்குப் பின் உயிருடன் மீட்கப்பட்ட ஷெர்பா..
Image Credit: Mount Everest Sherpa | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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