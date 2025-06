சர்வதேச விண்வெளி மையத்தில் கால்வைத்த... முதல் இந்தியர் சுபான்ஷு சுக்லா

Axiom-4 மிஷனில் இந்தியாவின் சுபான்ஷு சுக்லா உள்பட 4 விண்வெளி வீரர்கள் சென்ற SpaceX டிராகன் விண்கலம் வெற்றிகரமாக சர்வதேச விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்தில் இணைந்தது. தற்போது இந்த நால்வரும் சர்வதேச விண்வெளி மையத்திற்குள் நுழைந்தனர். இதன்மூலம் முதல்முறையாக சர்வதேச விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்தில் கால் பதித்தவர் என்ற பெருமையை சுபான்ஷு சுக்லா பெற்றுள்ளார்.

1984ஆம் ஆண்டில் முதல்முறையாக இந்தியாவைச் சேர்ந்த ராகேஷ் சர்மா என்பவர் விண்வெளிக்கு பயணம் மேற்கொண்டார். அவர் சோவியத் யூனியனின் மிஷனில் விண்வெளிக்கு பயணம் மேற்கொண்டார்.

Axiom Mission 4 aboard the @SpaceX Dragon docked to the station at 6:31am ET today. Soon the Ax-4 astronauts will open the hatch and greet the Exp 73 crew live on @NASA+. More... https://t.co/XmWYPa4BhT pic.twitter.com/LjjMd7DfmW

