/சிங்கப்பூரில் தனியார் வீட்டு சந்தை... நட்டத்தில் வீடுகளை விற்கும் உரிமையாளர்கள்!

Singapore Real Estate 2026: சிங்கப்பூரின் தனியார் குடியிருப்புச் சொத்து (Private Residential Property) சந்தையில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து காணப்பட்ட விலை உயர்வு தற்போது மெல்ல மந்தமடையும் அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. இதன் தாக்கமாக நட்டத்தில் மறுவிற்பனை (Loss-making Resale) செய்யப்படும் வீடுகளின் எண்ணிக்கையும் விகிதமும் 2026ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் (Q2) கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது.
சொத்து சந்தை ஆய்வாளர்கள் கூறுவதாவது, இது வீட்டு சந்தை சரிவடைந்துவிட்டது என்பதற்கான அறிகுறி அல்ல. மாறாக, அதிக விலையில் வாங்கிய சில முதலீட்டாளர்கள் தற்போது குறைந்த லாபம் அல்லது நட்டத்தை ஏற்றுக்கொண்டு விற்பனை செய்யும் நிலை உருவாகியுள்ளது.
சொத்துச் சந்தையில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த மாற்றத்திற்குப் பின்னால் பல பொருளாதாரக் காரணிகளும் வாங்குபவர்களின் மனநிலையும் உள்ளன
'குஷ்மேன் அண்ட் வேக்ஃபீல்ட்' நிறுவனத்தின் ஆய்வுப் பிரிவுத் தலைவர் வோங் சியான் யாங் கூறுகையில், "தனியார் வீடுகளின் விலை ஏற்றம் கட்டுக்குள் வந்துள்ளதால், சொத்துகளை வாங்குபவர்கள் அவசரப்படாமல் மிகவும் கவனத்துடனும், ஒப்பிட்டுப் பார்த்துத் தேர்வுசெய்தும் வாங்கும் போக்கைக் கடைப்பிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளனர்" எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
2026ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் ஒட்டுமொத்த தனியார் வீட்டு விலைக் குறியீடு (Private Property Price Index) 0.5% மட்டுமே உயர்ந்துள்ளது. இது முந்தைய காலாண்டுகளின் வளர்ச்சியோடு ஒப்பிடும்போது மிகவும் குறைவு.
உலகளாவிய பொருளாதார நிச்சயமற்ற சூழல் மற்றும் நகரில் அதிகரிக்கும் புதிய வீடுகளின் சப்ளை ஆகியவை சொத்து உரிமையாளர்களைச் சில சமயங்களில் குறைந்த விலைக்கு விற்கக் கட்டாயப்படுத்துகின்றன.
நட்டத்தில் விற்கப்பட்ட வீடுகளின் பகிர்வை ஆய்வு செய்தபோது, அதிகபட்சமாக 64% பரிவர்த்தனைகள் மத்திய நகர மைய (Core Central Region - CCR) பகுதிகளில் நடைபெற்றுள்ளன. மேலும் கீழே உள்ள அட்டவணை விவரங்களை வைத்து பார்த்தால், உயர்ந்த விலையில் வாங்கப்பட்ட சொத்துகளே தற்போது அதிகளவில் நட்டத்தில் விற்கப்படுகின்றன என்பது தெளிவாகிறது.
|
பகுதி
|
சதவீதம்
|மத்திய நகர மையம் (CCR)
|64%
|நகர மையத்திற்கு அருகிலுள்ள பகுதி (RCR)
|18%
|பிற பகுதிகள் (OCR)
|18%
குஷ்மேன் மற்றும் வேக்ஃபீல்டின் ஆய்வுப் பிரிவுத் தலைவர் வோங் சியான் யாங் கூறுகையில்,
"கடந்த சில ஆண்டுகளில் வேகமாக உயர்ந்த வீட்டு விலைகள் தற்போது நிலையான கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. இதனால் வாங்குபவர்கள் மிகவும் கவனமாக முடிவெடுக்கின்றனர். அதனால் விற்பனையாளர்கள் முன்பு எதிர்பார்த்த விலையைப் பெற முடியாமல், சிலர் நட்டத்தையும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள்."
போன்ற காரணிகளும் இந்த மாற்றத்திற்கு முக்கிய காரணமாக உள்ளன.
|
காலம்
|
நட்டத்தில் முடிந்த பரிவர்த்தனைகள்
|2020 Q2 (கொரோனா காலம்)
|21.8%
|2021–2025 சராசரி
|5.3%
|2026 Q1
|3.7%
|2026 Q2
|4.7%
இந்த புள்ளிவிவரங்களைப் பார்க்கும்போது, தற்போதைய நிலை 2020ஆம் ஆண்டு கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் ஏற்பட்ட சந்தை நெருக்கடியுடன் ஒப்பிடும்போது மிகவும் குறைவான பாதிப்பையே காட்டுகிறது.
சிங்கப்பூர் அரசின் வீட்டு சந்தையை கட்டுப்படுத்தும் பல்வேறு நடவடிக்கைகள், குறிப்பாக கூடுதல் வாங்குபவர் முத்திரை வரி (Additional Buyer's Stamp Duty - ABSD) மற்றும் கடன் கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகள் ஆகியவை கடந்த சில ஆண்டுகளாக முதலீட்டு வாங்குதல்களை ஓரளவு குறைத்துள்ளன.
இரண்டாம் காலாண்டில் மட்டும் 3,813 மறுவிற்பனைப் பரிவர்த்தனைகள் நடந்துள்ளன. இது ஒட்டுமொத்த தனியார் வீட்டு விற்பனையில் 62% ஆகும். புதிய திட்டங்களை விட முடிவடைந்த/தயாராக உள்ள வீடுகளை வாங்குவதில் மக்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டுகின்றனர்.
நிலம் சார்ந்த வீடுகளின் விலை இக்காலாண்டில் 2.5% அதிகரித்துள்ளது. ஆனால் நிலம் சாராத அபார்ட்மெண்ட்/காண்டோமினியம் வீடுகளின் விலை 0.1% சரிவைக் கண்டுள்ளது.
தனியார் வீடுகளின் வாடகை குறியீடு இரண்டாம் காலாண்டில் 0.7% மிதமான உயர்வைப் பதிவு செய்துள்ளது.
சிங்கப்பூரின் தனியார் சொத்துச் சந்தை தற்போது ஒரு சீரான, மிதமான நிலையை (Market Moderation) நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. மத்திய நகர மையப் பகுதிகளில் (CCR) அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்ட சொத்துகளை உடனடித் தேவைகளுக்காகச் சிலர் நட்டத்தில் விற்க நேரிட்டாலும், ஒட்டுமொத்த சிங்கப்பூர் குடியிருப்புச் சந்தை இன்னும் வலுவான அடித்தளத்துடனேயே இயங்கி வருகிறது.