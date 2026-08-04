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சிங்கப்பூரில் தனியார் வீட்டு சந்தை... நட்டத்தில் வீடுகளை விற்கும் உரிமையாளர்கள்!

2026 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் சிங்கப்பூரின் தனியார் குடியிருப்பு சந்தையில் மொத்த மறுவிற்பனைகளில் 4.7% பரிவர்த்தனைகள் நட்டத்தில் முடிந்துள்ளன. மொத்தம் 134 வீடுகள் நட்டத்தில் விற்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அவற்றில் 64% மத்திய நகரப் பகுதிகளில் அமைந்துள்ளன. வீட்டு விலை உயர்வு 0.5% மட்டுமே பதிவாகியுள்ளதால், வாங்குபவர்கள் மிகவும் கவனமாக முடிவெடுக்கும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 04, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 03:37 PM IST
சிங்கப்பூரில் தனியார் வீட்டு சந்தை... நட்டத்தில் வீடுகளை விற்கும் உரிமையாளர்கள்!
Image Credit: AI Generated | Singapore Private Property Market 2026: Resale Losses Hit 4-Year High

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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