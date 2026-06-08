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விண்வெளியில் ஒரு சுனாமி... பூமியை தாக்கும் சக்திவாய்ந்த சூரியப் புயல் - மக்களுக்கு ஆபத்தா?

Aurora Lights In India: சூரியனில் ஏற்பட்ட சக்திவாய்ந்த வெடிப்பு காரணமாக, கடுமையான காந்தப் புயல் இன்று (ஜூன் 6, 2026) பூமியை தாக்க உள்ளது என விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இதனால், வட இந்தியாவின் மலைப் பகுதிகளில் அரிய அரோரா ஒளிகள் தோன்ற வாய்ப்புள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 08, 2026, 06:41 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:41 AM IST
விண்வெளியில் ஒரு சுனாமி... பூமியை தாக்கும் சக்திவாய்ந்த சூரியப் புயல் - மக்களுக்கு ஆபத்தா?
Image Credit: Image Credit : Aurora Lights In India (Image Source : Bureau)

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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