/விண்வெளியில் ஒரு சுனாமி... பூமியை தாக்கும் சக்திவாய்ந்த சூரியப் புயல் - மக்களுக்கு ஆபத்தா?

Aurora Lights In India: சூரியனில் ஏற்பட்ட ஒரு சக்திவாய்ந்த வெடிப்பு காரணமாக, நடப்பு ஆண்டின் மிகக் கடுமையான காந்தப் புயல் (Geomagnetic Storm) ஜூன் 8 (திங்கள்) பூமியைத் தாக்கக்கூடும் என்று விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் கடும் எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளன.
இதனை G3 (Strong) பிரிவைச் சேர்ந்த கடுமையான காந்தப் புயல் என்று விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் வகைப்படுத்துகின்றனர். இதனால், வான்வெளியில் ஒரு விசித்திரமான அதிசய நிகழ்வை காண முடியும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த புயலின் தாக்கத்தால் வட இந்திய மலைப் பகுதிகளிலும், ஐரோப்பா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகளிலும் வானத்தில் அரிய வகை வண்ணமயமான ஒளிரும் விளக்கம் போன்ற தோற்றம் (Aurora - அரோரா)ஏற்படும் என விஞ்ஞானிகள் கணித்துள்ளனர். அந்த வகையில், காந்தப் புயல் என்றால் என்ன?; இதனால் பூமிக்கு ஆபத்தா? என்பதை இங்கு காணலாம்.
சூரியனின் மேற்பரப்பில் 'Active Region 4461' என்ற மிகத் தீவிரமான பகுதி ஒன்று இருக்கிறது. இங்கு கடந்த ஜூன் 6ஆம் தேதி அன்று 'M 1.8' பிரிவைச் சேர்ந்த ஒரு சக்திவாய்ந்த சூரியச் சுடர் (Solar Fare) வெடித்துக் கிளம்பியது. சூரியனில் இருந்து காந்த ஆற்றல் திடீரென வெளியாகும் போது இத்தகைய கதிர்வீச்சு வெடிப்புகள் ஏற்படுவதாக விஞ்ஞானிகள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த வெடிப்பின் காரணமாக, அடர்த்தியான மறறும் அதிவேகமாக நகரக்கூடிய ஒரு காந்தப் படலமும், Coronal Mass Ejection (CME) எனப்படும் சூரிய துகளின் மேகமும் பூமியை நோக்கி வீசப்பட்டுள்ளது.
இந்த காந்த மேகமானது விண்வெளியில் விநாடிக்கு 1400 கிலோமீட்டர் வேகத்தில், அதாவது நினைத்துப் பார்க்க முடியாத அசுர வேகத்தில் பூமியை நோக்கிப் பயணித்து வருகிறது. இது இன்று பூமியை வந்தடையும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
சூரியனில் இருந்து வரும் இந்த துகள்கள் பூமியின் காந்தப்புலத்துடன் எவ்வாறு இணைகிறது என்பதைப் பொறுத்து இந்த புயலின் வீரியும் மேலும் அதிகரிக்கலாம் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதைவிட விண்வெளி ஆராய்ச்சிகள் மற்றொரு எச்சரிக்கை ஒன்றையும் விடுத்துள்ளனர். இதற்கு முன்பு, Active Region 4455 எனப்படும் சூரியனின் மற்றொரு பகுதியில் இருந்து உருவான சில சிறிய மறறும் வேகம் குறைந்த சூரியப் புயல்கள் ஏற்கனவே விண்வெளியில் நகர்ந்துகொண்டிருக்கின்றன.
தற்போது புதிதாகப் புறப்பட்டுள்ள அதிவேக சூரியப் புயலானது, முன்னால் செல்லும் மெதுவான புயல்களை முந்திச் சென்றால், அவை ஒன்றோடு ஒன்றாடு இணைந்து கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. இதனை அறிவியல் வட்டாரத்தில், Cannibal CME என்றழைக்கின்றனர். இப்படி நடக்கும்பட்சத்தில் இந்த புயல் பூமிக்கு வருவதற்குள் இன்னும் பல மடங்கு சக்திவாய்ந்ததாக மாறிவிடும்.
இந்த சூரியப் புயலால் பூமியில் வாழும் மனிதர்களுக்கு நேரடியாக எந்தவித ஆபத்தும் ஏற்படாது. உடலியல் பாதிப்பும் கூட ஏற்படாது.
ஆனால், இத்தகைய கடுமையான காந்தப் புயல்கள் பூமியின் வளிமண்டலத்தை தாக்கும்போது, செயற்கைக்கோள் செயல்பாடுகள், ஜிபிஎஸ் வழிகாட்டுதல், ரேடியோ தகவல் தொடர்புகள், மின்சார விநியோகக் கட்டமைப்புகள் சில நேரங்களில் சிறிய அளவிலான தடங்கல்களை ஏற்படுத்தலாம். விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் இந்த நிகழ்வை தொடர்ந்து கூர்ந்து கவனித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.