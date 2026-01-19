English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • World
  • அதிவேக ரயில்கள் மோதி விபத்து... 21 பேர் பலி - ஸ்பெயினில் நடந்தது என்ன?

அதிவேக ரயில்கள் மோதி விபத்து... 21 பேர் பலி - ஸ்பெயினில் நடந்தது என்ன?

Spain Train Accident: ஸ்பெயில் நாட்டில் அதிவேக ரயில் தடம்புரண்டு, மற்றொரு ரயிலின் மீது மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இதில் இதுவரை 21 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 19, 2026, 09:13 AM IST
  • ஞாயிறு மாலை அன்று இச்சம்பவம் நடந்துள்ளது.
  • 70க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளனர்.
  • பலி எண்ணிக்கை உயரக்கூடும் என அச்சம்

Trending Photos

பிக்பாஸ் 9 வின்னர் திவ்யா..‘இந்த’ நடிகரின் Ex காதலி..! யார் தெரியுமா?
camera icon7
Bigg Boss 9 Tamil
பிக்பாஸ் 9 வின்னர் திவ்யா..‘இந்த’ நடிகரின் Ex காதலி..! யார் தெரியுமா?
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு ஜோடியாக 2 நாயகிகள்! ரெண்டு பேருமே ரீசண்ட் ஹிட் கொடுத்தவர்கள்..
camera icon7
Pradeep Ranganathan
பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு ஜோடியாக 2 நாயகிகள்! ரெண்டு பேருமே ரீசண்ட் ஹிட் கொடுத்தவர்கள்..
U19 மற்றும் டி20 உலகக்கோப்பையை வென்ற 4 இந்தியர்கள்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?
camera icon5
Team India
U19 மற்றும் டி20 உலகக்கோப்பையை வென்ற 4 இந்தியர்கள்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?
அதிவேக ரயில்கள் மோதி விபத்து... 21 பேர் பலி - ஸ்பெயினில் நடந்தது என்ன?

Spain Train Accident: ஸ்பெயின் நாட்டின் தெற்கு பகுதியில் உள்ள அண்டலூசியாவில் இரண்டு அதிவேக ரயில்கள் மோதிக்கொண்டதில் இதுவரை 20க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. சுமார் 70க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளனர். 

Add Zee News as a Preferred Source

Spain Train Accident: ஸ்பெயனில் நடந்த கொடூரம்

ஸ்பெயின் நாட்டு நேரப்படி நேற்று (ஜன. 18) மாலை இச்சம்பவம் நடந்துள்ளது. மலகா நகரில் இருந்து தலைநகர் மாட்ரிட் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த ரயில், அடமுஸ் நகர் அருகே தடம்புரண்டது. அந்த ரயில் தடம் புரண்டு எதிரே வந்துகொண்டிருந்த ரயில் மீது மோதியது. இதனால் எதிரே வந்த ரயிலும் தடம்புரண்டு விபத்துக்குள்ளானது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

போலீசார் அளித்த தகவலின்படி 21 பேர் தற்போது உயிரிழந்துள்ளதாக தெரிகிறது. அதேபோல், 73 பேர் காயமடைந்திருப்பதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும்,  நிலைமை மோசமாக உள்ளது என்றும் பலி எண்ணிக்கை உயர வாய்ப்புள்ளதாகவும் அஞ்சப்படுகிறது. படுகாயமடைந்த 30 பேர் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டுசெல்லப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Spain Train Accident: 300 பயணிகள் பயணம்

மலகா - மாட்ரிட் இடையேயான ரயிலில் சுமார் 300 பயணிகள் பயணம் செய்ததாக ரயில்வே அதிகாரி தகவல் தெரிவித்தார். மேலும், நேரான வழித்தடத்தில் இந்த விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும் சமீபத்தில் புதுபிக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முதலில் தடம்புரண்ட ரயிலும் புதியதுதான் என்றும் ஆனால் அது விபத்துக்குள்ளானது முற்றிலும் குழப்பத்தை உண்டாக்குகிறது என்றும் கூறப்படுகிறது.

Spain Train Accident: மீட்பு பணிகளில் சிக்கல்

ரயில் பெட்டிகள் ஒன்றோடு ஒன்று மாட்டிக்கொண்டதால், அதில் இருந்து பயணிகள் வெளியேறுவதும் சிக்கலுக்குள்ளானது என்கிறார்கள். சடலங்களை அங்கிருந்த மீட்ட பிறகே, காயமடைந்து உயிருக்கு போராடி வரும் ஒருவரை மீட்க வேண்டிய நிலை இருக்கிறது என்றும் கூறப்படுகிறது. மேலும் இது மீட்புப் பணியில் கடும் சிக்கலை ஏற்படுத்துவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சில ரயில் பெட்டிகள் நான்கு மீட்டர் ஆழமான கரையில் கவிழ்ந்து விழுந்தன. உலகத் தலைவர்கள் பலரும் இச்சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு தங்களின் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ளனர்.

Spain Train Accident: மிகப்பெரிய ரயில் நெட்வோர்க்

ஐரோப்பிய கண்டத்தில் மிகப்பெரிய அதிவேக ரயில் நெட்வோர்க்கை வைத்துள்ள நாடு ஸ்பெயின் ஆகும். முக்கிய நகரங்களான மாட்ரிட், பார்சிலோனா, செவில்லே, வலென்சியா, மலகா உள்ளிட்டவற்றை இந்த ரயில் நெட்வோர்க் இணைக்கிறது. சுமார் 3,000 கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான பிரத்யேக ரயில் பாதைகள் உள்ளன.

Spain Train Accident: 2013 ஸ்பெயின் ரயில் விபத்து

2013ஆம் ஆண்டில், ஸ்பெயின் நாட்டின் வடமேற்கில் உள்ள சாண்டியாகோ டி காம்போஸ்டெலா நகருக்கு வெளியே ஒரு அதிவேக ரயில் தடம் புரண்டு 80 பேர் கொல்லப்பட்டனர். 140க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர். 2013 ரயில் விபத்துதான் 1944ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு ஸ்பெயின் நாட்டில் நடந்த மிக மோசமான விபத்தாகும். 

மேலும் படிக்க | 75 நாடுகளுக்கான விசா சேவையை நிறுத்த ட்ரம்ப் உத்தரவு

மேலும் படிக்க | அமெரிக்கா vs ஈரான் மோதல்: இந்திய ஏற்றுமதிக்கு செம அடி...! எல்லை மீறும் டிரம்ப்!

மேலும் படிக்க | ஈரான் வன்முறைக்கு யார் காரணம்? 2000 பேர் பலி! ட்ரம்ப்பின் 25% வரி மிரட்டல் -போர் மூளுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

SpainSpain Train AccidentWorld NewsEurope news

Trending News