அதிவேக ரயில்கள் மோதி விபத்து... 21 பேர் பலி - ஸ்பெயினில் நடந்தது என்ன?

Spain Train Accident: ஸ்பெயின் நாட்டின் தெற்கு பகுதியில் உள்ள அண்டலூசியாவில் இரண்டு அதிவேக ரயில்கள் மோதிக்கொண்டதில் இதுவரை 20க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. சுமார் 70க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளனர்.
Spain Train Accident: ஸ்பெயனில் நடந்த கொடூரம்
ஸ்பெயின் நாட்டு நேரப்படி நேற்று (ஜன. 18) மாலை இச்சம்பவம் நடந்துள்ளது. மலகா நகரில் இருந்து தலைநகர் மாட்ரிட் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த ரயில், அடமுஸ் நகர் அருகே தடம்புரண்டது. அந்த ரயில் தடம் புரண்டு எதிரே வந்துகொண்டிருந்த ரயில் மீது மோதியது. இதனால் எதிரே வந்த ரயிலும் தடம்புரண்டு விபத்துக்குள்ளானது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
போலீசார் அளித்த தகவலின்படி 21 பேர் தற்போது உயிரிழந்துள்ளதாக தெரிகிறது. அதேபோல், 73 பேர் காயமடைந்திருப்பதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், நிலைமை மோசமாக உள்ளது என்றும் பலி எண்ணிக்கை உயர வாய்ப்புள்ளதாகவும் அஞ்சப்படுகிறது. படுகாயமடைந்த 30 பேர் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டுசெல்லப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Spain Train Accident: 300 பயணிகள் பயணம்
மலகா - மாட்ரிட் இடையேயான ரயிலில் சுமார் 300 பயணிகள் பயணம் செய்ததாக ரயில்வே அதிகாரி தகவல் தெரிவித்தார். மேலும், நேரான வழித்தடத்தில் இந்த விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும் சமீபத்தில் புதுபிக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முதலில் தடம்புரண்ட ரயிலும் புதியதுதான் என்றும் ஆனால் அது விபத்துக்குள்ளானது முற்றிலும் குழப்பத்தை உண்டாக்குகிறது என்றும் கூறப்படுகிறது.
Spain Train Accident: மீட்பு பணிகளில் சிக்கல்
ரயில் பெட்டிகள் ஒன்றோடு ஒன்று மாட்டிக்கொண்டதால், அதில் இருந்து பயணிகள் வெளியேறுவதும் சிக்கலுக்குள்ளானது என்கிறார்கள். சடலங்களை அங்கிருந்த மீட்ட பிறகே, காயமடைந்து உயிருக்கு போராடி வரும் ஒருவரை மீட்க வேண்டிய நிலை இருக்கிறது என்றும் கூறப்படுகிறது. மேலும் இது மீட்புப் பணியில் கடும் சிக்கலை ஏற்படுத்துவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சில ரயில் பெட்டிகள் நான்கு மீட்டர் ஆழமான கரையில் கவிழ்ந்து விழுந்தன. உலகத் தலைவர்கள் பலரும் இச்சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு தங்களின் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ளனர்.
Spain Train Accident: மிகப்பெரிய ரயில் நெட்வோர்க்
ஐரோப்பிய கண்டத்தில் மிகப்பெரிய அதிவேக ரயில் நெட்வோர்க்கை வைத்துள்ள நாடு ஸ்பெயின் ஆகும். முக்கிய நகரங்களான மாட்ரிட், பார்சிலோனா, செவில்லே, வலென்சியா, மலகா உள்ளிட்டவற்றை இந்த ரயில் நெட்வோர்க் இணைக்கிறது. சுமார் 3,000 கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான பிரத்யேக ரயில் பாதைகள் உள்ளன.
Spain Train Accident: 2013 ஸ்பெயின் ரயில் விபத்து
2013ஆம் ஆண்டில், ஸ்பெயின் நாட்டின் வடமேற்கில் உள்ள சாண்டியாகோ டி காம்போஸ்டெலா நகருக்கு வெளியே ஒரு அதிவேக ரயில் தடம் புரண்டு 80 பேர் கொல்லப்பட்டனர். 140க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர். 2013 ரயில் விபத்துதான் 1944ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு ஸ்பெயின் நாட்டில் நடந்த மிக மோசமான விபத்தாகும்.
