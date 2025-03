இனி நடப்பதே கஷ்டம்... பூமிக்கு வந்த பின் சுனிதா வில்லியம்ஸிற்கு வரும் பிரச்னைகள்?

Sunita Williams: இரண்டு அமெரிக்க விண்வெளி வீரர்களான சுனிதா வில்லியம்ஸ் மற்றும் புட்ச் வில்மோர் இருவரும் சுமார் 9 மாதங்களுக்கு மேல் விண்வெளியில் சிக்கியிருக்கும் நிலையில், அடுத்த வராம் அவர் பூமிக்கு திரும்ப இருக்கிறார்.

Sunita Williams: பூமிக்கு திரும்பும் சுனிதா வில்லியம்ஸ்

வெறும் 8 நாள்கள் மட்டும் பயணம் செய்ய திட்டமிட்டு சுனிதாவும், புட்சும் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கு சென்றனர். ஆனால், அவர்கள் சென்ற Starliner விண்கலத்தில் ஹீலியம் கசிவு உள்ளிட்ட சில தொழில்நுட்ப பிரச்னை காரணமாக அவர்கள் 9 மாதக்காலம் விண்வெளியிலேயே சிக்கித் தவித்து வருகின்றனர்.

அவர்களை பூமிக்கு அழைத்துவர நாசாவின் Crew-10 விண்கலம் நேற்று முன்தினம் (மார்ச் 14) அமெரிக்காவின் புளோரிடா மாகாணத்தில் உள்ள கென்னடி விண்வெளி தளத்தில் இருந்து பால்கன் 9 ராக்கெட் மூலம் ஏவப்பட்டது. அந்த Crew-10 விண்கலம் இன்று சர்வதேச விண்வெளி மையத்தை அடைந்துவிடட்து. அடுத்த வாரம் சுனிதா வில்லியம்ஸ் மற்றும் புட்ச் வில்மோர் இருவரும் பூமிக்கு வருவார்கள் எனலாம்.

#WATCH | Stranded for 9 months at International Space Station (ISS), astronauts Butch Wilmore and Sunita Williams to return to earth

A SpaceX rocket carrying a new crew has docked at the International Space Station (ISS) as part of a plan to bring astronauts home. The astronauts… pic.twitter.com/rb38BeCEQ6

