  • 40 பேர் பலி... சுவிஸ் பாரில் வெடிவிபத்து... புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் சோகம்

40 பேர் பலி... சுவிஸ் பாரில் வெடிவிபத்து... புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் சோகம்

Switzerland Bar Blast: சுவிட்ஸர்லாந்தின் கிரான்ஸ்-மொன்டானா நகரில் உள்ள பாரில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின்போது ஏற்பட்ட வெடிவிபத்தில் 40 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 1, 2026, 03:04 PM IST
  • அங்கு 100க்கும் மேற்பட்டோர் இருந்ததாக தகவல்
  • இதனால் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை அதிகரிக்கலாம் என அஞ்சப்படுகிறது
  • சுவிட்ஸர்லாந்தில் காட்டுத்தீ ஏற்படுவது வழக்கமாக உள்ளது.

Switzerland Bar Blast: சுவிட்ஸர்லாந்து நாட்டில் சொகுசு பார் ஒன்றில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின்போது, வெடிவிபத்தால் கட்டடம் முழுவதும் நெருப்பு பரவியதில் 40 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. நூற்றுக்கணக்கானோர் காயமடைந்திருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

Switzerland Bar Blast: சம்பவ இடத்தில் 100+ பேர்

சுவிட்ஸர்லாந்தின் கிரான்ஸ்-மொன்டானா நகரில் உள்ள லீ கான்ஸ்டெல்லேஷன் பாரில் இந்த வெடிவிபத்து சம்பவம் நடந்துள்ளது. வெடிவிபத்து நடந்தபோது சுமார் 100க்கும் மேற்பட்டோர் அந்த பாரில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால், காயமடைந்தோர், உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை அதிகமாகலாம் என அஞ்சப்படுகிறது.

Switzerland Bar Blast: வெடிவிபத்துக்கான காரணம் 

பாரில் திடீரென வெடிவிபத்து ஏற்பட்டதற்கான காரணம் என்பது இன்னும் உறுதிசெய்யப்படவில்லை. பாரில் நடந்த இசை நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பட்டாசு வெடித்தபோது இந்த வெடிவிபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், அதுதான் காரணமா என உறுதியாகவில்லை என காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பாரின் கீழ்தளத்தில்தான் தீ விபத்து ஏற்பட்டிருக்கிறது. அந்நகரின் மருத்துவமனைகளில் தீக்காயங்களால் பாதிக்கப்பட்டோர் பல தற்போது சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். சுவிட்சர்லாந்தில் தற்போது அசாதாரண வறட்சி நிலவுகிறது, அங்கு தற்போது காட்டுத் தீயால் கடுமையான பாதிப்பு ஏற்பட்டு வரும் நிலையில் இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது நினைவுக்கூரத்தக்கது.

Switzerland Bar Blast: விமானம் பறக்க தடை

அந்த பாரில் இருந்து இராட்சத புகைகள் மேலெழுந்து வருவதை பலரும் வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வருகின்றனர். இந்த வீடியோக்களும் சமூக வலைதளங்களில் அதிகம் பரவி வருகின்றன. ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய காவல்துறை செய்தித்தொடர்பாளர் ஒருவர், "என்னவென்று தெரியாத கடும் வெடிவிபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. பலரும் காயமடைந்திருக்கிறார்கள், பலரும் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள்" என தகவல் அளித்தார். பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினருக்காக உதவி எண்கள் அரிவிக்கப்பட்டுள்ளன. கிரான்ஸ்-மொன்டானா நகரத்தில் தற்சமயம் விமானம், டிரோன் பறக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

Switzerland Bar Blast: புகழ்பெற்ற சுற்றுலா தலம்

சுவிட்ஸர்லாந்தின் மிக பிரபலமான சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்று கிரான்ஸ்-மொன்டானா. பனி அடர்ந்த அழகிய மலைகளுக்கு நடுவே அமைந்துள்ள நகரம் இதுவாகும். சுவிட்ஸர்லாந்து தலைநகர் பெர்னில் இருந்து கிரான்ஸ்-மொன்டானாவுக்கும் வெறும் 2 மணிநேர பயணத்தில் சென்றுவிடலாம். இங்கு பனிச்சறுக்கு, கோல்ஃப் போன்ற விளையாட்டுகள் அதிக சுற்றுலா பயணிகளை இங்கு ஈர்க்கின்றன. 

சமீபத்தில் சுவிட்ஸர்லாந்தின் ஜெனீவா நகரத்தின் மையத்தில் அமைந்துள்ள ஃபோர் சீசன்ஸ் ஹோட்டல் டெஸ் பெர்குஸில் கடும் தீ விபத்து ஏற்பட்டு பலர் காயமடைந்துள்ளனர். நாட்டின் பழமையான சொகுசு ஹோட்டல்களில் அதுவும் ஒன்றாகும். 1834ஆம் ஆண்டில் திறக்கப்பட்ட 191 ஆண்டுகள் பாரம்பரியம் கொண்ட ஹோட்டலாகும். அங்கு தீ விபத்து நடந்த சில நாள்களிலேயே இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. 

சுவிட்ஸர்லாந்தில் வெப்பமான மற்றும் வறண்ட காலகட்டங்களில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் காட்டுத்தீ ஏற்படுகிறது. 2001ஆம் ஆண்டு முதல் 2024ஆம் ஆண்டு வரை ஏற்பட்ட காட்டுத்தீ சம்பவங்கள் காரணமாக, அந்நாட்டின் வனப்பகுதியில் 3 சதவீத காடுகள் முற்றிலும் எரிந்து நாசமாகின.

SwitzerlandCrans MontanaSki ResortWorld NewsSwitzerland Bar Blast

