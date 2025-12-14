பயங்கரவாதியை மடக்கி பிடித்த நபர்... சிட்னியின் பரபரப்பு காட்சிகள் வைரல் - 11 பேர் பலி

Sydney Shootout Viral Video: ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி மாகாணத்தில் உள்ள போண்டி கடற்கரையில் இன்று இரண்டு நபர்கள் சேர்ந்து நடத்திய துப்பாக்கிச்சூட்டில் மொத்தம் 11 பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர்.
யூத மத பண்டிகையான ஹனுக்காவுக்காக நூற்றுக்கணக்கானோர் கடற்கரையில் கூடியிருந்தபோது இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது. ஆஸ்திரேலிய சிட்னி நேரப்படி மாலை 6.30 மணிக்கு (இந்திய அணியின் நேரப்படி மதியம் 1 மணிக்கு) இச்சம்பவம் நடந்துள்ளது.
Sydney Shootout: துப்பாக்கிச்சூடு நடத்திய ஒருவரும் உயிரிழப்பு
துப்பாக்கிச்சூடு நடத்திய இருவரில் ஒரு நபர் உள்பட மொத்தம் 12 இதில் உயிரிழந்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. மற்றொரு நபர் ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சையில் இருப்பதாக நியூ சௌத் வேல்ஸ் போலீசார் தரப்பில் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், 11 பேர் காயமடைந்துள்ளனர், அதில் 2 பேர் போலீஸ் அதிகாரிகள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், தற்போதைய சூழ்நிலையில் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை அதிகரிக்கலாம் என அச்சம் எழுந்துள்ளது.
Sydney Shootout: ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் இரங்கல்
துப்பாக்கிச்சூடு நடத்திய இருவரும் சுமார் 50 குண்டுகளை சுட்டதாக சம்பவத்தை நேரில் கண்டவர்கள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். இதுவரை இரண்டு பேரை போலீசார் காவலில் எடுத்திருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர். இச்சம்பவம் குறித்து ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் அந்தோணி அல்பானீஸ் வெளியிட்ட அறிக்கையில், "காவல்துறையினரும் அவசரகால உதவியாளர்களும் மக்களை காப்பாற்ற களத்தில் இறங்கி உள்ளனர். பாதிக்கப்பட்ட பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவரை பற்றியும் எனது எண்ணங்கள் உள்ளன" என உயிரிழந்தவர்களுக்கு இரங்கல் தெரிவித்தார். தகவல்கள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டவுடன் மேலும் அப்டேட்களை வழங்குவதாகவும், நியூ சௌத் வேல்ஸ் காவல்துறையின் அப்டேட்களை பின்பற்றுமாறு அருகில் உள்ள மக்களை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்றும் பிரமதர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Sydney Shootout: வைரலாகும் வீடியோ
முன்னதாக, துப்பாக்கிச் சம்பவத்தின் போது ஒரு துணிச்சலான சம்பவத்தையும் அங்கிருந்தவர் நிகழ்த்திக் காட்டியிருக்கிறார். மக்களின் உயிரை காப்பாற்ற தனது உயிரை துச்சமென நினைத்து, துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியவர்களுடன் சண்டையிட்டது அங்கிருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகி உள்ளது. அந்த வீடியோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது.
Sydney Shootout: உயிரை பணையம் வைத்த நபர்
பார்வையாளர் ஒருவர், அங்கிருந்த மரத்தின் பின்னால் மறைந்திருந்த துப்பாக்கிச்சூடு நடத்திய ஒருவரை மடக்கிப் பிடித்து, அவரது துப்பாக்கியை வைத்தே அவரை மிரட்டி அடி பணிய வைத்தார். 15 வினாடிகள் நீடித்த அந்த வீடியோவில், கையில் ஆயுதமே இல்லாமல் ஒருவர், சம்பவ இடத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த கார்களுக்குப் பின்னால் ஒளிந்திருப்பதை முதலில் காண முடிகிறது. அவர் பின்னால் இருந்து துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியவர்களை நோக்கி ஓடி, இருவரில் ஒருவரின் கழுத்தை பிடித்து, அவரது துப்பாக்கியைப் பறித்துவிடுகிறார்.
BREAKING: Video shows how bystander disarmed one of the Bondi Beach gunmen pic.twitter.com/YN9lM1Tzls
— The Spectator Index (@spectatorindex) December 14, 2025
துப்பாக்கியை எடுத்து அந்த துப்பாக்கிச்சூட்டை நடத்தியவரை நோக்கி நீட்ட, உடனே அந்த துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியவர் அடிபணிந்து தரையில் படுத்தேவிட்டார். இந்த சம்பவத்தில் பலர் உயிரிழந்தாலும் கூட, ஒரு நபர் தனது உயிரை பணையம் வைத்து பலரை காப்பாற்றியிருப்பது உலகம் முழுவதும் பாராட்டுகளை பெற்றிருக்கிறது.
