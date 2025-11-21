English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • World
ஷாக் வீடியோ! கீழே விழுந்து நொறுங்கிய இந்தியாவின் தேஜஸ் விமானம் - விமானி உயிரிழப்பு!

Dubai Tejas Crash Video: துபாயில் நடந்த விமான கண்காட்சியில் இந்தியாவின் தேஜஸ் விமானம் விழுந்து விபததுக்குள்ளானது. இந்த விமான விபத்தின் வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட்டு வருகிறது. 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 21, 2025, 04:59 PM IST
  • தேஜஸ் விமானம் விபத்து
  • விமானி உயிரிழப்பு
  • துபாயில் பரபரப்பு சம்பவம்

Tejas Fighter Jet Crashes Latest News: ஐக்கிய அமீரகத்தின் துபாயில் இப்போது விமான கண்காட்சி நடந்து வருகிறது. இந்த விமான சாகச நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த விமானங்கள், போர் ஜெட்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அந்த வகையில், இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட தேஜஸ் போர் விமானம் சாகச நிகழ்ச்சியில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டது.

இந்த நிலையில், இந்தியாவில் தேஜஸ் விமானம் விபத்துக்குள்ளானது. சாகச நிகழ்ச்சிக்கு நடுவே, தேஜஸ் விமானம் விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. சாகசத்தில் ஈடுபட்டிருந்த விமானம், ஒரே நொடியில் கீழே விழுந்து வெடித்துள்ளது. இது அங்கிருந்த பார்வையாளர்களை அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்த விபத்து தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்த விமானத்தில் விமானி உயிரிழந்துள்ளார். இதனை இந்திய விமானப்படை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது

 

