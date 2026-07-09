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மனைவியை கொன்று கள்ளக்காதலிக்கு போட்டோ! அமெரிக்காவில் இந்தியர் செய்த கொடூரம்! நடந்தது என்ன?

தெலுங்கானாவை சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் தனது மனைவியை கொன்று கள்ளக்காதலிக்கு போட்டோ அனுப்பிய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Jul 09, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 12:12 PM IST
மனைவியை கொன்று கள்ளக்காதலிக்கு போட்டோ! அமெரிக்காவில் இந்தியர் செய்த கொடூரம்! நடந்தது என்ன?
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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