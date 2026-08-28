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மீண்டும் பேரழிவு? உடையும் நிலையில் திடீர் ஏரி.. நேபாளத்திற்கு சீனா எச்சரிக்கை!

திபெத்தில் மீண்டும் வெள்ள ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாகவும் நிலச்சரிவால் உருவான திடீர் ஏரியில் நீர்மட்டம் அதிகமாவதால், தடுப்பு உடைந்து மீண்டும் மிகப்பெரிய வெள்ளம் ஏற்படக்கூடும் என சீனா நேபால் நாட்டிற்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.  

Written ByR Balaji
Published: Aug 28, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 12:53 PM IST
மீண்டும் பேரழிவு? உடையும் நிலையில் திடீர் ஏரி.. நேபாளத்திற்கு சீனா எச்சரிக்கை!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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