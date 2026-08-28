/மீண்டும் பேரழிவு? உடையும் நிலையில் திடீர் ஏரி.. நேபாளத்திற்கு சீனா எச்சரிக்கை!

நேபால் நாட்டில் யாரும் எதிர்பார்த்திராத அளவிற்கு ஒரு மோசமான பேரழிவு நிகழ்ந்துள்ளது. கடந்த புதன்கிழமை நேபாளத்தின் ராசுவா மாவட்டம் மற்றும் சீனாவின் திபெத் பகுதியிலும் பயங்கர பேரழிவு ஏற்பட்டது. திபெத்–நேபாள எல்லைப் பகுதியில் உள்ள லெண்டே ஆற்றின் மேல்பகுதியில் திடீரென மண் மற்றும் பாறைகள் சரிந்து விழுந்ததால், ஆற்றின் போக்கில் மிகப்பெரிய அடைப்பு ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக ஆற்றில் நீர்மட்டம் வேகமாக உயர்ந்து, அதிகளவு தண்ணீர் தேங்கியது. பின்னர் இந்த இயற்கை தடுப்பு திடீரென உடைந்ததால், கட்டுக்கடங்காத வெள்ளநீர் பெருக்கெடுத்து நேபாளத்தின் ரசுவா மாவட்டத்தை நோக்கி பாய்ந்தது. அங்கிருந்து வெள்ளம் ஆற்றின் வழித்தடத்தில் கீழ்நோக்கி வேகமாக பரவியது.
பெரும் அளவு மழை இல்லாதபோதிலும், இத்தகைய மிகப்பெரிய வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதற்கான காரணம் குறித்து ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, லெண்டே ஆற்றின் மேல்பகுதியில் எவ்வளவு அளவுக்கு தண்ணீர் தேங்கி இருந்தது என்பதை கண்டறியும் பணியில் அதிகாரிகள் மற்றும் நிபுணர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இந்த வெள்ளப்பெருங்கில் இதுவரை சுமார் 500 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்தியாவை சேர்ந்த 170 பேர் மாயமாகி உள்ளனர். அதேபோல் திபெத் பகுதியிலும் நூற்றுக்கணக்கானோர் மாயமாகி இருக்கின்றனர். அவர்களை தேடும் பணியில் சீன மீட்பு குழுக்கள் ஈடுபட்டிருந்த நிலையில், தற்போது அப்பகுதியில் கனமழை பெய்து வருவதால், மீட்பு பணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. அதேசமயம் நிலச்சரிவு காரணமாக நதியின் வழியில் மிக பெரிய பாறைகள் விழுந்தன. அது இயற்கையாகவே தடுப்புகளை உருவாக்கி ஒரு ஏரியை போன்ற அமைப்பை உருவாக்கி உள்ளது. அதில் நீர்மட்டம் வேகமாக அதிகரித்து வருகிறது.
இந்த நிலையில்தான், இந்த திடீர் ஏறி உடைந்தால் மிகப்பெரிய வெள்ளபெருக்கு ஏற்படும் என அஞ்சப்படுகிறது. அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் இந்த வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படலாம் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களை ஆபத்து ஏற்படலாம் என்பதால், தற்காலிகமாக மீட்பு நடவடிக்கைகளை சீன அதிகாரிகள் நிறுத்தி உள்ளனர்.
சீனாவின் திபெத் பகுதியில் 550க்கும் அதிகமானோர் மாயமாகியுள்ளதாக அந்நாட்டு அரசு ஊடகங்கள் தெரிவித்துள்ளன. காணாமல் போனவர்களில் சுமார் 260 பேர் வெளிநாட்டவர்கள் என கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக கைலாஷ் மலைக்கு புனித யாத்திரை சென்றவர்களில் பலர் இதுவரை தொடர்பு கொள்ள முடியாத நிலையில் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இதற்கிடையில், நிலச்சரிவின்போது சரிந்து விழுந்த மண் மற்றும் பாறைகள் ஆற்றின் பாதையை பல இடங்களில் மறித்துள்ளன. இதனால் ஆற்றின் நீரோட்டம் தடைபட்டு, இயற்கையாகவே பல தற்காலிக நீர்த்தேக்கங்கள் உருவாகியுள்ளன. இந்த தடுப்புகள் எதிர்பாராத நேரத்தில் உடையும் பட்சத்தில், தேங்கியிருக்கும் நீர் பெரும் வேகத்துடன் வெளியேறி மீண்டும் திடீர் வெள்ளத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். குறிப்பாக திபெத் பகுதிகளிலும், நேபாள எல்லையோர பகுதிகளிலும் இதன் தாக்கம் ஏற்படக்கூடும் என்ற அச்சம் நிலவுகிறது.
தற்போதைய சூழலில் ஆபத்து எந்த நேரத்திலும் அதிகரிக்கலாம் என்பதால், கியிராங் துறைமுகத்தை சுற்றியுள்ள நீர்நிலைகளின் நிலவரத்தை சீன அதிகாரிகள் தீவிரமாக கண்காணித்து வருகின்றனர். மேலும், மழைப்பொழிவு தொடர்ந்து நீடித்தால் அடுத்தடுத்து நிலச்சரிவுகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பும் இருப்பதாக அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
மறுபுறம், வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நேபாளத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மீட்பு மற்றும் தேடுதல் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. திரிசூலி பகுதியில் அமைந்துள்ள நீர்மின் நிலையத்தின் சுரங்கப் பகுதிக்குள் சிக்கியிருக்கலாம் என கருதப்படும் நபர்களை தேடும் பணிக்காக நேபாள ராணுவம் இரண்டு ஹெலிகாப்டர்களை களமிறக்கியுள்ளது. ஒரு ஹெலிகாப்டரில் அதிகபட்சமாக 25 பேர் வரை பயணிக்க முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வியாழக்கிழமை நீர்மின் திட்டத்தை சுற்றியிருந்த சில தொழிலாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் மீட்கப்பட்டனர். இருப்பினும், வெள்ளத்தின் தாக்கத்தால் பல பகுதிகளில் சாலைகள் மற்றும் பாலங்கள் சேதமடைந்துள்ளன. இதனால் தரைவழியாக மீட்புப் படையினர் சம்பவ இடங்களை சென்றடைவதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக தற்போது ஹெலிகாப்டர்கள் மூலமாகவே மீட்பு மற்றும் தேடுதல் பணிகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
நேபாளம் மற்றும் திபெத் பகுதிகளில் மழை தொடர்ந்து பெய்து வருவதால், நிலச்சரிவு மற்றும் திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் அபாயம் இன்னும் நீடிக்கிறது. இதையடுத்து ஆறுகள் மற்றும் நீர்நிலைகளுக்கு அருகில் வசிக்கும் மக்கள் பாதுகாப்பான பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டும் என அதிகாரிகள் தொடர்ந்து அறிவுறுத்தி வருகின்றனர்.