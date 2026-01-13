English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஈரானுடன் வர்த்தகம் செய்தால் 25% கூடுதல் வரி! டிரம்ப் எச்சரிக்கை.. இந்தியாவுக்கு பாதிப்பா?

ஈரானுடன் வர்த்தகம் செய்தால் 25% கூடுதல் வரி! டிரம்ப் எச்சரிக்கை.. இந்தியாவுக்கு பாதிப்பா?

New Tariff Affect India-US Bilateral Trade Relations?: ஈரானைப் பொருளாதார ரீதியாகத் தனிமைப்படுத்தவும், அந்நாட்டு அரசுக்கு நெருக்கடி கொடுக்கவும் டிரம்ப் இந்த "டாரிஃப்" ஆயுதத்தைக் கையில் எடுத்துள்ளார். ஈரானுடன் வணிகம் செய்யும் நாடுகள் மீது 25% வரி விதிக்கப்படும் என அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் அறிவித்துள்ளார்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Jan 13, 2026, 03:27 PM IST

ஈரானுடன் வர்த்தகம் செய்தால் 25% கூடுதல் வரி! டிரம்ப் எச்சரிக்கை.. இந்தியாவுக்கு பாதிப்பா?

Why Trump Imposed 25% Tariff On Iran's Trading Partners: அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், ஈரான் மீது கடுமையான பொருளாதார அழுத்தத்தை உருவாக்கும் வகையில் அதிரடியான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். இது ஈரானுக்கு மட்டுமல்ல, ஈரானுடன் வர்த்தகம் செய்யும் நாடுகளுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய அடியாகும். ஈரானுடன் வர்த்தகம் செய்யும் நாடுகள் மீது அமெரிக்கா வரிகளை அதிகரிக்கும் என்று அதிபர் டிரம்ப் கூறியுள்ளார். இதன் காரணமாக இந்தியாவுக்கு என்ன பாதிப்பு இருக்கும்?, கூடுதல் வரி விதிக்க காரனம என்ன? போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.

டொனால்ட் டிரம்ப்  எச்சரிக்கை

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், ஈரானுடன் வர்த்தகம் செய்யும் அனைத்து நாடுகளுக்கும் 25% கூடுதல் இறக்குமதி வரி (Tariff) விதிக்கப்படும் என்று அறிவித்துள்ளார். இது ஈரானுக்கு மட்டுமல்லாமல், ஈரானுடன் வணிகத் தொடர்பில் இருக்கும் இந்தியா, சீனா போன்ற நாடுகளுக்கும் ஒரு பெரிய எச்சரிக்கையாகப் பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் டிரம்பின் இந்த நடவடிக்கை ஈரானின் மீது பொருளாதார அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும் முயற்சியாகக் கருதப்படுகிறது

ஈரான் நாட்டில் தொடரும் வன்முறை

ஈரானில் இரண்டு வாரங்களுக்கும் மேலாக வன்முறை போராட்டங்கள் நடந்து வருகின்றன. பல இடங்களில் தீ வைப்பு சம்பவங்கள் அரங்கேறி வருகிறது. மக்கள் கொல்லப்படுகிறார்கள், அரசாங்கத்திற்கு எதிராக போராட்டங்கள் நாளுக்கு நாள் வலுப்பெற்று வருகிறது. இதன் காரணமாக போராட்டங்களை முடிவுக்கு கொண்டுவருமாறு ஈரானிய அரசாங்கத்தை டொனால்ட் டிரம்ப் மீண்டும் மீண்டும் எச்சரித்து வருகிறார். அதேநேரம் போராட்டக்காரர்கள் மீது ஈரான் அரசு தாக்குதல் நடத்தினால், அமெரிக்கா தலையிடும் என டிரம்ப் ஏற்கனவே எச்சரித்திருந்தார்.

25% கூடுதல் வரி டொனால்ட் டிரம்ப் அதிரடி

ஈரானுடன் வர்த்தகம் செய்யும் நாடுகள், அமெரிக்காவிற்கு அனுப்பும் பொருட்களுக்கு 25% கூடுதல் வரி செலுத்த வேண்டியிருக்கும். இது உடனடியாக நடைமுறைக்கு வரும் என டிரம்ப் தனது 'ட்ரூத் சோஷியல்' (Truth Social) தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். ஈரான் இஸ்லாமிய குடியரசுடன் வர்த்தகம் செய்யும் எந்தவொரு நாடும் அமெரிக்காவுடனான வர்த்தகத்தில் 25% வரியை எதிர்கொள்ளும் என்றும், இந்த உத்தரவு இறுதியானது மற்றும் தீர்க்கமானது என்றும் டொனால்ட் டிரம்ப் கூறியுள்ளார். மேலும் இந்த வரி கொள்கையை எப்படி அல்லது எப்போது செயல்படுத்துவார் என்பதை டிரம்ப் குறிப்பிடவில்லை. இதன் காரணமாக இந்த உத்தரவு உலகின் பெரும்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஈரானுடன் வர்த்தகம் செய்யும் நாடுகளுக்கு டிரம்ப் விதித்த 25 சதவீத வரி

அதாவது மறைமுகமாக ஈரான் மீது தடைகளை விதிக்கிறார்கள். இதன் பொருள் யாரும் அவர்களுடன் (ஈரான்) வர்த்தகம் செய்யக்கூடாது. இந்த கூடுதல் வரி விதிப்பு என்பது ஈரானையும் மற்ற நாடுகளையும் எச்சரிக்கும் முயற்சியாகும். இதன் பொருள், அவர்கள் ஈரானுடன் வர்த்தகம் செய்யாவிட்டால், ஈரானின் நிதி நிலைமை மோசமடையும். பொருளாதார நிலைமை மேலும் மோசமடையும். எனவே இது டிரம்பின் முக்கிய முடிவாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

கூடுதல் வரி விதிப்பால் யாருக்கு பாதிப்பு அதிகம்?

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் கூடுதல் வரி விதிப்பால் அதிகம் பாதிக்கப்படும் நாடுகளில் இந்தியாவும் சீனாவும் முதலிடத்தில் உள்ளன. இந்த புதிய வரி அமெரிக்கா - இந்தியா மற்றும் அமெரிக்கா - சீனா உறவுகளிலும் மோதலை ஏற்படுத்தலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இரு நாடுகளும் இரானுடன் அதிக வர்த்தகம் கொண்டுள்ளன. அமெரிக்கா, ரஷ்யா, சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு எதிராகவும் பொருளாதார தடை மற்றும் வரி விதிப்புகளை தொடர்ந்து அமெரிக்கா அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் உலகளவில் பொருளாதார மற்றும் அரசியல் நிலவரங்களில் பதட்டம் உண்டாகி உள்ளது.

இந்தியா - அமெரிக்கா இடையே அதிகரிக்கும் பதட்டம்

ஈரானுடன் அதிக வணிகம் செய்யும் நாடுகளில் இந்தியாவும் சீனாவும் முதன்மையானவை. அமெரிக்கா ஏற்கனவே இந்தியா மீது 50% வரி விதித்துள்ளது. மேலும் 500% வரி விதிப்பது பற்றி தொடர்ந்து பேசி வருகிறது. இப்போது நீங்கள் ஈரானுடன் வர்த்தகம் செய்தால், உங்கள் பொருட்களுக்கு கூடுதலாக 25% வரி விதிப்போம் என்று அமெரிக்கா கூறுகிறது. புதிய வரி இந்தியாவிற்கும் அமெரிக்காவிற்கும் இடையே பதட்டங்களை அதிகரிக்கக்கூடும்.

ஈரான் குறித்து வெள்ளை மாளிகை சொன்னது என்ன?

இதற்கிடையில், ஈரானுடனான பேச்சுவார்த்தை அமெரிக்காவின் முதல் தேர்வாகும் என்று வெள்ளை மாளிகை பத்திரிகை செயலாளர் கரோலின் லெவெட் கூறினார். அமெரிக்கா பேச்சுவார்த்தைக்கான கதவைத் திறந்து வைத்திருக்கிறது. இராணுவத் தாக்குதல்கள் அல்ல, ராஜதந்திர முன்முயற்சிகள்தான் ஜனாதிபதி டிரம்பின் விருப்பமாக இருக்கிறது எனவும் லெவெட் விளக்கம் அளித்துள்ளார். ஈரானுடனான பேச்சுவார்த்தைக்கான கதவு திறந்திருக்கும் என்று வெள்ளை மாளிகை அறிக்கையை மூலம், இரான் சமாதானத்தை விரும்புகிறது என்றும், இரு நாடுகளும் பேச்சுவார்த்தை மூலம் பிரச்சனைகளை தீர்க்கவேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஈரானின் எதிர்வினை என்ன?

ஈரான் அரசு தற்போது சற்று மென்மையான போக்கை எடுத்துள்ளது. ஈரானிய வெளியுறவு அமைச்சர் அப்பாஸ் அராக்ஷி (Abbas Araghchi), அமெரிக்காவின் சிறப்பு தூதர் ஸ்டீவ் விட்காஃப் உடன் பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருவதாகவும், ஈரான் எப்போதும் போரை விரும்புவதில்லை, அமைதியையே விரும்புகிறது என்றும் கூறியுள்ளார். மேலும் ஈரான் மீது ஏராளமான தடைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. ஈரானில் அமைதியின்மை சூழல் நிலவுகிறது, இப்போது டிரம்ப் ஈரானுடன் வர்த்தகம் செய்யும் நாடுகள் மீது 25% வரி விதிப்பது பற்றிப் பேசுகிறார். நாங்கள் அமைதியை ஆதரிக்கிறோம் என்றும், அனைத்து பிரச்சினைகளையும் அமைதியான முறையில் தீர்ப்பதே எங்கள் முயற்சி என்றும் அப்பாஸ் அரக்ஷி கூறினார்.

அமெரிக்கா - ஈரான் பேச்சுவார்த்தை தொடருமா?

அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையே பேச்சுவார்த்தைகள் எப்படி தொடரும்? என்ற கேள்வியும் எழுகிறது. ஈரான் மீது பொருளாதாரத் தடைகளை விதிக்க தொடர்ச்சியான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. ஈரானில் தற்போதைய சூழ்நிலையைக் கருத்தில் கொண்டு, டிரம்ப் ஏற்கனவே தாக்குதல் நடத்தும் திட்டத்தை அறிவித்துள்ளார். ஈரான் அங்கு போராட்டக்காரர்களைத் தொடர்ந்து தாக்கினால், ஈரான் மீது முழு அழுத்தத்தையும் செலுத்த முயற்சி மேற்கொள்ளப்படும் எனவும் எச்சரித்து வருகிறார். மேலும் ஈரானுடன் வணிகம் செய்பவர்கள் மீது டிரம்பின் அழுத்தமும் அதிகரித்து வருகிறது. அமெரிக்கா தொடர்ந்து வரிகள் மற்றும் தடைகள் பற்றி பேசி வருகிறது. ஆனால் இது உலகளாவிய கொந்தளிப்பை உருவாக்கியுள்ளது.

