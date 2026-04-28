டிரம்ப் விரித்த வலையில் ஈரானா? அல்லது ஈரானின் வலையில் டிரம்பா? ஆட்டத்தை மாற்றிய 3 பேர்

ஈரானில் ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் நோக்கில், ஒரு சதிப்புரட்சியை அரங்கேற்ற டிரம்ப் திட்டமிட்டிருந்த ஒரு காலம் இருந்தது. ஆனால் இன்றோ, டிரம்ப் தானே ஈரானின் வலையில் சிக்கிக்கொள்வது போன்ற ஒரு சூழல் நிலவுகிறது. சர்வதேச அரசியலில் இன்று ஒரு மிகப்பெரிய திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஈரான் ஆட்சியை கவிழ்க்கப் போவதாக சூளுரைத்த அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், இன்று அதே ஈரானின் நிபந்தனைகளுக்கு அடிபணிய வேண்டிய நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளார். இதனை டிரம்பின் "வீரம்" என்பதா அல்லது ஈரானின் "விவேகம்" என்பதா என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் விவாதித்து வருகின்றனர். ஈரானின் இந்த அதிரடி மாற்றத்திற்கு பின்னால் ரஷ்யா மற்றும் சீனா ஆகிய இரு பெரும் சக்திகள் இருப்பதுதான் உலகையே உலுக்கிய செய்தியாக உள்ளது.
ஈரானின் புதிய மாஸ்டர் பிளான்: பாகிஸ்தான் வழியாக அமெரிக்காவிற்கு சென்ற கடிதம்
ஈரான் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் அப்பாஸ் அராச்சி, சமீபத்தில் பாகிஸ்தான் மற்றும் ஓமன் நாடுகளுக்கு மேற்கொண்ட பயணம் வெறும் நட்பு ரீதியானது மட்டுமல்ல, அது அமெரிக்காவிற்கான ஒரு வலுவான எச்சரிக்கை மற்றும் புதிய ஒப்பந்தம். டிரம்ப் முன்னதாக முன்வைத்த போர் ஒப்பந்தத்தை ஈரான் கிழித்து எறிந்துவிட்டு, பாகிஸ்தான் மூலமாக ஒரு புதிய முன்மொழிவை (Proposal) அமெரிக்காவிடம் ஒப்படைத்துள்ளது.
அதாவது ஈரானின் வெளியுறவுத் துறை துணை அமைச்சரான அப்பாஸ் அராக்ச்சி முதலில் பாகிஸ்தானிற்குப் பயணம் மேற்கொண்டார். அதைத் தொடர்ந்து ஓமானில் அவர் சில கலந்தாய்வுகளை நடத்தினார். அங்கிருந்து ரஷ்யாவிற்குச் சென்று புதினைச் சந்தித்தார். அதன்பிறகு அங்கிருந்து அந்த முன்மொழிவு அமெரிக்காவிற்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டது.
இந்த ஒப்பந்தத்திற்குப் பின்னால் ஈரான் அதிபர் முஸ்தபா காமேனிக்கு ஆதரவாக ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடின் மற்றும் சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங் ஆகிய இருவர் நங்கூரமாக நின்று செயல்படுகின்றனர். இதனால் டிரம்ப் அதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கக் கட்டாயப்படுத்தப்படுவார் எனத் தெரிகிறது. அவர் அதை ஏற்றுக்கொண்டே ஆகவேண்டும் என்ற சூழல் நிலவுகிறது.
இந்த மோதலைத் தொடங்கி வைத்தவரும், இந்தப் போருக்குத் தீப்பொறி மூட்டியவருமான நெதன்யாகுவோ இந்த விவகாரத்தில் முற்றிலுமாக மறைந்து விட்டார். அவரை எங்கும் காணவில்லை. இந்த விவகாரத்தின் இறுதி முடிவை அயத்துல்லா கமேனி, விளாடிமிர் புதின் மற்றும் ஜி ஜின்பிங் ஆகியோரே எடுப்பார்கள் என்பது தான் தற்போதைய உண்மையாக இருக்கிறது. மேலும் இந்தச் செயல்முறையில் இஸ்ரேலும் அமெரிக்காவும் மிகக் குறைந்த அளவிலான பங்கையே வகிக்கக்கூடும் என்பதும் சாத்தியமே.
ஓமன் நாட்டுடன் கைகோர்த்த ஈரான்: ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் ஏற்பட்ட திருப்பம்
ஈரானின் மிக முக்கியமான அற்புதமான ராஜதந்திர நகர்வு (மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக்) என்பது ஹார்முஸ் ஜலசந்தி (Strait of Hormuz) விவகாரத்தில் ஓமன் நாட்டைத் தனது பங்காளியாக மாற்றியதுதான். இந்த கடல் வழி வழியாகச் செல்லும் கப்பல்களுக்கு வசூலிக்கப்படும் சேவை வரியில் (Service Tax) ஓமனுக்கும் பங்கு அளிக்க ஈரான் சம்மதித்துள்ளது. இதன்மூலம் பொருளாதார ரீதியாக ஓமன் பயனடையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
ஈரான் மிகத் தந்திரமாக ஓமான் நாட்டைத் தன் பக்கம் ஈர்த்திருக்கிறது. தற்போது ஓமானைத் தன் கூட்டணியில் இணைத்துக்கொண்டதன் மூலம், ஒட்டுமொத்த சுன்னி அரபு உலகமும் ஈரானுடன் அணிதிரண்டுவிட்டது என்பதே அர்த்தமாகும்.
அதுமட்டுமில்லாமல் ஈரான் ஒரு ஷியா பிரிவு நாடு, ஓமன் ஒரு சுன்னி பிரிவு நாடு. இந்த இரு நாடுகளும் கைகோர்த்திருப்பது, அரசியல் ரீதியாக வளைகுடா நாடுகளில் அமெரிக்கா ஏற்படுத்தி வைத்திருந்த பிளவை உடைத்து எறிந்துள்ளது. சவூதி அரேபியாவும் தனது ஆதரவைத் திரும்பப் பெற்றது. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் பின்வாங்கியது. கத்தாரும் கூட அனுதாபத்தை வெளிப்படுத்துவதை மட்டுமே தொடர்ந்தது.
அரபு உலகம் தனக்கே சொந்தமானது என்றும், அதைத் தனது உள்ளங்கையில் உறுதியாகப் பிடித்து வைத்திருப்பதாகவும் ட்ரம்ப் மிகுந்த பெருமையுடன் தற்பெருமை பேசி வந்தார். அவர் அந்த நாடுகளை நோக்கி இழிவான சொற்களைக்கூடப் பயன்படுத்தினார். ஆனால் அந்த அரபு உலகம் அவரது பிடியிலிருந்து நழுவிச் சென்றுவிட்டது. அரபு உலகம் இப்போது ஈரானுடன் துணை நிற்கிறது.
டிரம்பிற்கு ஈரான் விதித்துள்ள மூன்று முக்கிய நிபந்தனைகள்
ஈரான் தனது புதிய ஒப்பந்தத்தில் மிகத்தெளிவான நிபந்தனைகளை அமெரிக்காவிற்கு விதித்துள்ளது. அவை ஏற்கப்பட்டால் மட்டுமே அணு ஆயுதப் பேச்சுவார்த்தை தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது ஈரான் மீது விதிக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து பொருளாதாரத் தடைகளையும், கடற்படை முற்றுகைகளையும் டிரம்ப் உடனடியாக விலக்க வேண்டும். எதிர்காலத்தில் ஈரான் அல்லது லெபனான் மீது அமெரிக்கா தாக்குதல் நடத்தாது என்பதற்கான சர்வதேச உத்தரவாதத்தை வழங்க வேண்டும். வளைகுடா பிராந்தியத்தில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள அமெரிக்கப் போர்க்கப்பல்கள் உடனடியாகத் திரும்பப் பெறப்பட வேண்டும் போன்ற முக்கிய நிபந்தனைகள் ஈரான் வைத்துள்ளது.
சீனாவில் முடியப்போகும் இறுதி ஒப்பந்தம்?
மே 14 மற்றும் 15 ஆகிய தேதிகளில் டொனால்ட் டிரம்ப் சீனாவிற்குப் பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளார். தற்போதைய சூழலில் அமெரிக்காவின் உள்நாட்டு அரசியல் நெருக்கடிகள் மற்றும் பொருளாதார தேக்க நிலை காரணமாக டிரம்ப் சீன அதிபரிடம் உதவி கோர வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறார். இறுதி ஒப்பந்தம் சீனாவிலேயே நடைபெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம்.
இது மிகவும் சிக்கலான ஒரு விவகாரம். இது புவிசார் அரசியல் (Geopolitics) சார்ந்த ஒரு விஷயம். ஏனெனில் மோதல் ஈரானில் அரங்கேறிக்கொண்டிருக்க, அதற்கான தீர்வுக்கான பேச்சுவார்த்தைகள் இஸ்லாமாபாத்தில் நடைபெறுகின்றன. இந்த ஒப்பந்தத்திற்கான இறுதி ஒப்புதல் முத்திரை மாஸ்கோவிலும் பெய்ஜிங்கிலும் இடப்படுகிறது. இறுதி முடிவு இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்காவின் கைகளிலேயே தங்கியுள்ளது.
நிபுணர்களின் கணிப்புப்படி, ஈரானுக்கும் அமெரிக்காவிற்கும் இடையிலான இறுதி அமைதி ஒப்பந்தம் பெய்ஜிங்கில் வைத்து ஷி ஜின்பிங் முன்னிலையில் கையெழுத்தாக வாய்ப்புள்ளது. இதில் ரஷ்யா மற்றும் சீனா ஆகிய இரு நாடுகளும் "உத்தரவாததாரர்களாக" (Guarantors) செயல்படும் என செய்திகள் அடிபடுகிறது.
குறிப்பாக இந்த விவகாரத்தில் முடிவுகளை எடுக்கும் அதிகாரம் சீனாவிடமே இருக்கும். அவர்கள் மிக எளிமையாக, "பாருங்கள், இதைத்தான் செய்ய வேண்டும்," என்று கூறுவார்கள். இதற்குக் காரணம் என்னவென்றால், ட்ரம்ப் சீனாவிடம் சென்று ஏராளமான விஷயங்களைக் கோர இருக்கிறார். அவர் ஏன் சீனா செல்கிறார்? பல்வேறு சலுகைகளைப் பெறுவதற்காகவே அவர் அங்கு செல்கிறார். தற்போது உலகம் முழுவதும் பரவி வரும் 'நான்காம் தொழிற்புரட்சி'க்கு (Fourth Industrial Revolution) பின்னால் உள்ள உந்துசக்தி சீனா தான். அதை முன்னின்று நடத்துவது யார்? சீனா தான். எனவே அதில் ஒரு பங்கை அமெரிக்காவும் பெற விரும்புகிறது.
அமெரிக்கா அதிபர் சீனப் பயணம்
ஈரான், ரஷ்யா மற்றும் சீனா ஆகிய மூன்று நாடுகளும் ஒரு 'கூட்டணியாக' இணைந்து அமெரிக்காவின் ஆதிக்கத்தை மத்திய கிழக்கில் சவாலுக்கு உட்படுத்தியுள்ளன. இந்த மூன்று சக்திகளின் பிடியில் டிரம்ப் சிக்கியிருப்பதாகவே தெரிகிறது. போர் முனையில் தொடங்கிய இந்த மோதல், இப்போது ராஜதந்திர மேஜையில் ஈரானின் கையை ஓங்கச் செய்துள்ளது. மே மாதம் நடைபெற உள்ள சீனப் பயணம், உலக அரசியலின் போக்கை மாற்றியமைக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ