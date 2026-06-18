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சிறுவர்கள் சமூக வலைதளங்களை உபயோகிக்க தடை! UAE புது ரூல்ஸ்..

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில், 15 வயதுக்கு கீழ் உள்ளவர்கள், சமூக வலைதளங்களை உபயோகிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். 

Written ByYuvashree
Published: Jun 18, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:36 PM IST
சிறுவர்கள் சமூக வலைதளங்களை உபயோகிக்க தடை! UAE புது ரூல்ஸ்..
Image Credit: UAE Social Media Ban | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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சிறுவர்கள் சமூக வலைதளங்களை உபயோகிக்க தடை! UAE புது ரூல்ஸ்..
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