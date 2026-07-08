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மீண்டும் வெடித்தது போர்! ஈரான் மீது அமெரிக்கா வான்வழி தாக்குதல்! மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்!

ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் 3 வர்த்தகக் கப்பல்கள் தாக்கப்பட்டதற்குப் பதிலடியாக ஈரான் மீது அமெரிக்கா வான்வழித் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளதால், இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான தற்காலிக அமைதி ஒப்பந்தம் முறிந்து மீண்டும் போர் வெடித்துள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jul 08, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:39 AM IST
மீண்டும் வெடித்தது போர்! ஈரான் மீது அமெரிக்கா வான்வழி தாக்குதல்! மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்!
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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