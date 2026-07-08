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ஈரானில் 80 இலக்குகள் மீது அட்டாக், வெறிகொண்டு தாக்கிய அமெரிக்கா: டிரம்ப் ஆட்டம் மீண்டும் ஆரம்பம்!

US Bombs Iran: மத்திய கிழக்கில் மீண்டும் போர்!! 10 நாட்களுக்கு முன்பு அமெரிக்கா நடத்திய முந்தைய தாக்குதல்களை விட, நேற்று நடந்த இரவு நேர தாக்குதல் நடவடிக்கை "அளவிலும் ஆற்றலிலும் நான்கு அல்லது ஐந்து மடங்கு பெரியது" என்று அமெரிக்க அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 08, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:47 AM IST
ஈரானில் 80 இலக்குகள் மீது அட்டாக், வெறிகொண்டு தாக்கிய அமெரிக்கா: டிரம்ப் ஆட்டம் மீண்டும் ஆரம்பம்!
Image Credit: US Bombs 80 American Targets (Photo: Social Media)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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