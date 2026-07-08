/ஈரானில் 80 இலக்குகள் மீது அட்டாக், வெறிகொண்டு தாக்கிய அமெரிக்கா: டிரம்ப் ஆட்டம் மீண்டும் ஆரம்பம்!

US Bombs Iran: மத்திய கிழக்கில் மீண்டும் பதற்றமான சூழல் திரும்பிவிட்டது. ஹார்முஸ் நீரிணையில் மூன்று எண்ணெய் கப்பல்கள் மீது ஈரான் நடத்திய தாக்குதல்களுக்குப் பதிலடியாக, அமெரிக்கா செவ்வாய்க்கிழமையன்று ஈரான் மீது புதிய தாக்குதல்களை நடத்தியது. ஈரானின் வான் பாதுகாப்பு அமைப்புகள், கடலோர ரேடார் தளங்கள், கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகள் மற்றும் ஹார்முஸ் பகுதிக்குள்ளும் அருகிலும் இருந்த 60 IRGC (இஸ்லாமிய புரட்சிகர காவலர் படை) சிறிய படகுகள் உட்பட 80-க்கும் மேற்பட்ட இலக்குகளைத் தாக்கியதாக அமெரிக்க மத்திய கட்டளை மையம் (Centcom) ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
10 நாட்களுக்கு முன்பு அமெரிக்கா நடத்திய முந்தைய தாக்குதல்களை விட, இந்த இரவு நேர நடவடிக்கை "அளவிலும் ஆற்றலிலும் நான்கு அல்லது ஐந்து மடங்கு பெரியது" என்று அமெரிக்க அதிகாரி ஒருவர் 'ஆக்சியோஸ்' (Axios) ஊடகத்திடம் தெரிவித்தார். இந்த சூழல் உலக நாடுகளிடையே மீண்டும் பதற்றத்தை அதிகரித்துள்ளது.
இதற்கிடையில், அமெரிக்காவின் இரவு நேர பயங்கர தாக்குதலுக்கு பிறகு, ஈரானுக்கு எதிரான அனைத்து வழக்கமான இராணுவ நடவடிக்கைகளையும் அமெரிக்கா ஏற்கனவே பயன்படுத்தி முடித்துவிட்டதாகவும், வாஷிங்டனுக்கு எஞ்சியிருக்கும் ஒரே வழி அணு ஆயுதத் தாக்குதல் மட்டுமே என்றும் தெஹ்ரான் துணை மேயர் ஹமித்ரேசா கோலம்சாதே கூறினார்.
தெஹ்ரானின் தகவல் தொடர்பு மற்றும் சர்வதேச உறவுகளுக்கான மையத்தின் பொறுப்பாளராக இருக்கும் கோலம்சாதே, மீண்டும் இராணுவ நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டாலும் ஈரான் தொடர்ந்து போராடும் என்று உறுதியளித்ததாக ஊடக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. "இப்போது எங்களுக்கு எதிராக அமெரிக்கர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரே வழி அணு குண்டுவீச்சு மட்டுமே. இதைத் தாண்டி அவர்களால் எதுவும் செய்ய முடியாது. நாங்கள் தொடர்ந்து போராடுவோம்," என்று அவர் கூறியுள்ளார்.
உலகளாவிய எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு வர்த்தகத்தில் கிட்டத்தட்ட ஐந்தில் ஒரு பங்கை வகிக்கும் ஹார்முஸ் நீரிணை தொடர்ந்து திறந்திருக்கும் அதே வேளையில், 60 நாட்களுக்குப் பிறகு அந்த நீர்வழிப்பாதை வழியாகச் செல்லும் கப்பல் போக்குவரத்தின் மீது ஈரான் வரி விதிக்கவுள்ளதாக தெஹ்ரான் துணை மேயர் தெரிவித்தார். ஹார்முஸ் நீரிணைக்கு சர்வதேச சட்டம் பொருந்தாது என்று, அவர் மேலும் கூறினார்.
'இந்தியா டுடே'விடம் பேசிய கோலம்சாதே, அமெரிக்கா மீது ஒரு பகீர் குற்றச்சாட்டையும் முன்வைத்துள்ளார். ஈரானின் மறைந்த உயரிய தலைவர் அயதுல்லா அலி கமேனியின் இறுதிச் சடங்கிற்கு இடையூறு விளைவிக்க அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் பரிசீலித்ததாகவும், ஆனால் மக்கள் பங்கேற்பின் அளவையும் சர்வதேச பிரமுகர்களின் வருகையையும் கண்டு அந்தத் திட்டத்தைக் கைவிட்டதாகவும் குற்றம் சாட்டினார். "அவர்கள் மறைந்த தலைவர் கமேனினியின் இறுதிச் சடங்குக்கு இடையூறு விளைவிக்கத் திட்டமிட்டிருந்தனர், ஆனால் பெருந்திரளான மக்கள் கூட்டத்தையும் சர்வதேச விருந்தினர்களின் வருகையையும் பார்த்த பிறகு பின்வாங்கினர்," என்று மேயர் கூறினார்.
பிராந்தியத்தில் பதற்றங்கள் அதிகரித்து வரும் சூழலில், ஈரான் நாடாளுமன்ற சபாநாயகரும் அந்நாட்டின் முக்கியப் பேச்சுவார்த்தையாளருமான முகமது பாகர் காலிபாஃப், இருதரப்பு ஒப்பந்தங்களை அமெரிக்கா பலமுறை மீறியுள்ளதைச் சுட்டிக்காட்டி வாஷிங்டனுக்கு எதிராகக் கடுமையான பதிலடியைக் கொடுத்துள்ளார்.
வாஷிங்டனின் கடுமையான அணுகுமுறைக்கு எதிராக உறுதியான எச்சரிக்கையை விடுத்தும், தீவிரமான ராணுவ மற்றும் பொருளாதார அழுத்தங்களுக்கு மத்தியிலும் பின்வாங்கப்போவதில்லை என்பதைத் தெளிவுபடுத்தியும், காலிபாஃப் தனது அறிக்கையை ஒரு சவாலான தொனியில் நிறைவு செய்தார்.
"அச்சுறுத்திப் பணியவைக்கும் மற்றும் மிரட்டிப் பறிக்கும் காலம் முடிந்துவிட்டது. அது எந்தப் பலனையும் அளிக்காது," என்று அவர் 'எக்ஸ்' (X) தளத்தில் பதிவிட்டார்.
"நாங்கள் ஒருபோதும் பணியமாட்டோம்." கடல்சார்ந்த புதிய சம்பவங்களைத் தொடர்ந்து, ஈரானிய இலக்குகள் மீது அமெரிக்கா விரிவான ராணுவ நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டதன் மூலம் மோதல்கள் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், அதற்கு நேரடிப் பதிலடியாக தெஹ்ரானிடமிருந்து இந்த ஆவேசமான மற்றும் உறுதியான கருத்து வெளிவந்துள்ளது.