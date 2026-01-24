English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இந்திய பெண் உள்பட 4 பேர் சுட்டுக்கொலை... கணவனின் கொடூர செயல் - அமெரிக்காவில் பரபரப்பு!

US Georgia Shootout Murder: இந்தியாவை சேர்ந்த பெண்ணும், அவரது இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த மூன்று உறவினர்களும் கணவனால் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட சம்பவம் அமெரிக்காவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 24, 2026, 03:44 PM IST
  • ஜார்ஜியா மாகாணத்தில் இச்சம்பவம் நடந்துள்ளது.
  • வெள்ளிக்கிழமை அன்று இச்சம்பவம் நடந்துள்ளது.
  • மூன்று குழந்தைகள் சம்பவ இடத்தில் இருந்து மீட்பு

US Indian Woman and Indian Orgin Relatives Murder: அமெரிக்காவில் வசித்து வரும் இந்தியாவைச் சேர்ந்த ஒரே குடும்பத்தினர் நான்கு பேர் கொலைப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இந்தியாவைச் சேர்ந்த பெண்ணும் மற்றும் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த அவரது மூன்று உறவினர்களும், அந்த பெண்ணின் கணவனால் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டுள்ளனர். இச்சம்பவம் அமெரிக்காவின் ஜார்ஜியா மாகாணத்தில் நடந்துள்ளது.

அவசர உதவி எண்ணுக்கு அழைப்பு

அமெரிக்காவின் ஜார்ஜியா மாகாணத்தின் அட்லாண்டாவின் புறநகர் பகுதியில் உள்ள லாரன்ஸ்வில்லி நகரில் அவர்களின் வீட்டிலேயே இந்த துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் நடந்தபோது குழந்தைகளும் அங்கிருந்துள்ளனர். அங்கிருந்த மூன்று சிறுவர்கள் துப்பாக்கிச் சத்தம் கேட்டு, அங்கிருந்த அலமாரியில் மறைந்து கொண்டுள்ளனர். அதில் ஒரு குழந்தை அவரச உதவி எண்ணான 911க்கு அழைத்துள்ளது. அதன் பிறகே போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்துள்ளனர். துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியவரின் பெயர் விஜய் குமார் என தெரியவந்துள்ளது. மேலும், கொல்லப்பட்ட விஜய் குமாரின் மனைவி மீனு தோக்ரா (43) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. மற்ற மூன்று கௌரவ் குமார் (33), நிதி சந்தர் (37), ஹரிஷ் சந்தர் (38)  என போலீசாரால் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.

சிறுவர்கள் மீட்பு

இச்சம்பவம் வெள்ளிக்கிழமை (நேற்று) அமெரிக்க நேரப்படி அதிகாலை 2 மணியளவில் நடந்திருக்கிறது. குழந்தை 911-க்கு அழைப்பு விடுத்ததும் உள்ளூர் போலீசார் ஒரு சில நிமிடங்களிலேயே சம்பவ இடத்திற்கு வந்துள்ளனர். அவர்கள் வந்தபோது நான்கு பேரின் உடலும் வீட்டில் குண்டுபாய்ந்த காயங்களோடு இருந்ததை பார்த்துள்ளனர். துப்பாக்கிச்சூட்டின் பயத்தால் மூன்று சிறுவர்கள் அலமாரியில் மறைந்துள்ளனர், அவர்களும் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்றபோது பயத்தில் உறைந்துள்ளனர். சிறுவர்களுக்கு எவ்வித காயமும் இல்லை, தற்போது சிறுவர்களின் குடும்ப உறுப்பினர் அவர்களை கவனித்து கொள்கிறார்.

கைதான விஜய் குமார்

விஜய் குமார் (51) மீது கடுமையான பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அட்லாண்டா நகரில் உள்ள இந்திய துணைத் தூதரகம், கொலை குற்றத்தில் சந்தேகத்திற்கு இடமான நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினருக்கு முடிந்தளவிற்கு அனைத்து உதவிகளையும் வழங்குவதாகவும் உறுதிப்பட தெரிவித்துள்ளது. உயிரிழந்தவர்களுக்கு இரங்கல் தெரிவித்த இந்திய துணைத் தூதரகம் இச்சம்பவம் குறித்து X பதிவு ஒன்றையும் பதிவிட்டுள்ளது.

குடும்பத் தகராறு 

இந்திய துணைத் தூதரகத்தின் X பதிவில், "இந்த துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்தின் பின்னணியில் குடும்பத் தகராறு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது, இது மிகுந்த வருத்தத்தை அளிக்கிறது. இதில் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் ஒருவர் இந்தியர் ஆவார். துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதாகக் கூறப்படும் நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார், மேலும் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்திற்கு அனைத்து உதவிகளும் வழங்கப்படும்" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

