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அமெரிக்கா–ஈரான் போர் நிறுத்தம் முடிவுக்கு வந்ததா? டிரம்ப் அதிரடி அறிவிப்பு | ஹார்முஸ் பதற்றம்

ஈரான் ஆன்மீகத் தலைவர் கமேனியின் இறுதிச்சடங்கிற்காக பேச்சுவார்த்தை ஒத்திவைக்கப்பட்டிருந்த நேரத்தில், ஈரான் வணிகக் கப்பல்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியதால் அதிபர் ட்ரம்ப் ஆத்திரமடைந்துள்ளார். அமெரிக்கா தனது போர்நிறுத்தத்தை ரத்து செய்துவிட்டு, ஈரான் மீது புதிய வான்வழித் தாக்குதல்களைத் தொடங்கியுள்ளது. இதனால் சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 09, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 01:30 PM IST
அமெரிக்கா–ஈரான் போர் நிறுத்தம் முடிவுக்கு வந்ததா? டிரம்ப் அதிரடி அறிவிப்பு | ஹார்முஸ் பதற்றம்
Image Credit: Reuters (Graphics - AI Generated) | US-Iran Ceasefire Deal Collapses | Donald Trump Latest Updates 2026Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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