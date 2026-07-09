/அமெரிக்கா–ஈரான் போர் நிறுத்தம் முடிவுக்கு வந்ததா? டிரம்ப் அதிரடி அறிவிப்பு | ஹார்முஸ் பதற்றம்

US Iran Ceasefire Deal: மத்திய கிழக்கில் கடந்த சில வாரங்களாக நிலவி வந்த தற்காலிக அமைதி, தற்போது மீண்டும் போராக மாறும் அபாயத்தை எட்டியுள்ளது. ஜூன் மாத மத்தியில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே கையெழுத்தான தற்காலிக போர்நிறுத்த ஒப்பந்தம் "முடிவுக்கு வந்துவிட்டது" "ஈரானுடன் இனி பேச்சுவார்த்தை நடத்த விருப்பமில்லை" என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார். துர்கியேவின் அங்காராவில் நடைபெற்ற நேட்டோ (NATO) மாநாட்டில் கலந்துகொண்ட ட்ரம்ப், ஈரான் தலைவர்களைக் கடுமையாக விமர்சித்துப் பேசியுள்ளார்.
இந்த அறிவிப்புக்கு முன்பும், பின்பும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி (Strait of Hormuz) பகுதியில் நடந்த ஏவுகணை தாக்குதல்கள், அமெரிக்காவின் பதிலடி நடவடிக்கைகள் மற்றும் உலகளாவிய எண்ணெய் சந்தையில் ஏற்பட்ட அதிர்வுகள் சர்வதேச கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன.
அமெரிக்கா - ஈரான் இடையேயான இந்த திடீர் மோதலுக்கு, உலகளவில் முக்கிய எண்ணெய் போக்குவரத்து பாதையாகக் கருதப்படும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் (Strait of Hormuz) நடந்த தாக்குதல்கள்தான் முக்கிய காரணம்.
திரவமாக்கப்பட்ட இயற்கை எரிவாயு (LNG) ஏற்றிச் சென்ற டாங்கர் கப்பல் உட்பட மூன்று வணிகக் கப்பல்கள் மீது ஈரான் குரூஸ் ஏவுகணைகள் மற்றும் ட்ரோன்கள் மூலம் அண்மையில் தாக்குதல் நடத்தியது.
ஈரான் நாட்டின் ஆன்மீகத் தலைவர் அயதுல்லா அலி கமேனியின் இறுதிச்சடங்கு நிகழ்வுகளுக்காக அமெரிக்கா பேச்சுவார்த்தைகளை ஒரு வாரம் ஒத்திவைத்திருந்தது. "நாங்கள் அவர்களுக்கு அவகாசம் கொடுத்தால், அவர்கள் கப்பல்கள் மீது ஏவுகணைகளை வீசுகிறார்கள்" என்று ட்ரம்ப் குற்றம்சாட்டினார். எனக்கு அந்த ஒப்பந்தம் முடிந்துவிட்டதாகவே தெரிகிறது. இனி அவர்களுடன் பேச விருப்பமில்லை. அவர்கள் பொய்யர்கள், ஏமாற்றுபவர்கள் என டிரம்ப் தனது ஆத்திரத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
இந்தத் தாக்குதலைத் தொடர்ந்து, பதிலளிக்கும் வகையில் அமெரிக்கா உடனடியாக பல நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது. ஈரானுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த எண்ணெய் விற்பனைக்கான தற்காலிக உரிமத்தை அமெரிக்கா உடனடியாக ரத்து செய்ததுடன், ஈரானின் ராணுவ இலக்குகள் மீது தொடர் வான்வழித் தாக்குதல்களையும் நடத்தியுள்ளது.
அண்மையில் வணிகக் கப்பல்கள் மீது ஈரான் குரூஸ் ஏவுகணைகள் மற்றும் ட்ரோன்கள் மூலம் தாக்குதல் நடத்தியதாழ், "ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் கப்பல் போக்குவரத்துக்கு அச்சுறுத்தலாக இருக்கும் ஈரானின் திறனை குறைப்பதே இந்த நடவடிக்கையின் நோக்கம்" என தெரிவித்துள்ளது.
அமெரிக்காவின் குற்றச்சாட்டை ஈரான் மறுத்துள்ளது. இதற்கு விளக்கத் ஈரான் தரப்பில் இருந்து, "புதிய கடல் போக்குவரத்து வழித்தடத்தை உருவாக்கும் முன் அமெரிக்கா எந்த ஆலோசனையும் நடத்தவில்லை. அது அமைதி ஒப்பந்த மீறலாகும். அதனால் அந்த வழித்தடத்தில் சென்ற கப்பல்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது" என்று ஈரான் தூதரக அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
ஹார்முஸ் ஜலசந்தி உலகின் மிக முக்கியமான எண்ணெய் போக்குவரத்து வழித்தடங்களில் ஒன்றாகும். உலகளவில் கடல் வழியாக ஏற்றுமதி செய்யப்படும் கச்சா எண்ணெயில் சுமார் 20% அளவு இந்த வழித்தடம் வழியாகவே செல்கிறது.
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தாக்கம்
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தற்போதைய நிலை
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உலகளாவிய தாக்கம்
|கச்சா எண்ணெய் விலை
|ஒரே நாளில் 6%-க்கும் மேல் அதிகரிப்பு.
|உலக நாடுகளில் எரிபொருள் விலை உயரும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
|ஹார்முஸ் ஜலசந்தி
|அமெரிக்க கடற்படையின் தீவிர கண்காணிப்பு மற்றும் ஈரானின் அச்சுறுத்தல்.
|உலகின் 20% எண்ணெய் போக்குவரத்து தடைபடும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.
|இந்திய கப்பல்கள்
|பல இந்திய டாங்கர் கப்பல்கள் ஹார்முஸ் ஜலசந்திக்கு அருகே பாதுகாப்பற்ற சூழலில் சிக்கியுள்ளன.
|இந்தியாவின் கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி மற்றும் வர்த்தகத்தில் சுணக்கம் ஏற்படலாம்.
இந்தியா தனது கச்சா எண்ணெய் தேவையின் பெரும்பகுதியை வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்கிறது. ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாகவே இந்தியாவுக்கு பெருமளவில் எண்ணெய் வருகிறது.
2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்து அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையே நிலவி வரும் பதற்றத்தின் முக்கிய கட்டங்கள் பற்றி அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
பிப்ரவரி 2026: அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் நாடுகள் ஈரான் மீது திடீர் வான்வழித் தாக்குதல்களைத் தொடங்கின. இதில் ஈரானின் முக்கிய ராணுவ நிலைகள் இலக்காக்கப்பட்டன.
ஏப்ரல் 2026: ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் முடக்கியதைத் தொடர்ந்து, அமெரிக்கா ஈரானிய துறைமுகங்களுக்குச் செல்லும் கப்பல்களுக்கு எதிராகக் கடுமையான கடற்படை முற்றுகையை (Naval Blockade) விதித்தது.
ஜூன் 17, 2026: இஸ்லாமாபாத் பேச்சுவார்த்தையின் அடிப்படையில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே 14 அம்ச தற்காலிக போர்நிறுத்த ஒப்பந்தம் (MOU) கையெழுத்தானது.
ஜூலை 7-8, 2026: வணிகக் கப்பல்கள் மீது ஈரான் தாக்குதல் நடத்தியதால், ஒப்பந்தம் முறிவடைந்ததாக ட்ரம்ப் அறிவித்தார். அமெரிக்கா மீண்டும் ஈரானில் உள்ள 80-க்கும் மேற்பட்ட இலக்குகள் மீது குண்டுமழை பொழிந்தது.
அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையேயான போர் நிறுத்த புரிந்துணர்வு முறிந்திருப்பது மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் மீண்டும் பதற்றத்தை அதிகரித்துள்ளது. ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் தொடரும் தாக்குதல்கள் உலகளாவிய எரிசக்தி பாதுகாப்பு, கடல் வர்த்தகம் மற்றும் எண்ணெய் விலைகளில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. அடுத்த சில நாட்களில் இரு நாடுகளும் எடுக்கும் ராணுவ மற்றும் தூதரக நடவடிக்கைகளே இந்த நெருக்கடி முழுமையான போராக மாறுமா அல்லது மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை மேசைக்கு திரும்புமா என்ற எதிர்பார்ப்பில் உலக நாடுகள் உள்ளன.