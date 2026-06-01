/டிரம்ப் எடுத்த அதிரடி முடிவு? ஈரானுக்கு 300 பில்லியன் டாலர் கொடுக்க சம்மதமா? உண்மை என்ன?

Donald Trump Iran Policy: சர்வதேச அரசியலில் தற்போது மிக முக்கியமான ஒரு திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. வல்லரசு நாடான அமெரிக்கா, ஈரானின் கடுமையான நிபந்தனைகளுக்குப் பணிந்து போக வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளதாக வெளியாகும் தகவல்கள் உலக நாடுகளை உற்று நோக்க வைத்துள்ளன. ஈரானின் உள்கட்டமைப்பு சேதங்களுக்கு இழப்பீடாக சுமார் 300 பில்லியன் டாலர் (சுமார் 30,000 கோடி டாலர்) நிதியை முதலீட்டு நிதியமாக (Investment Fund) வழங்க டொனால்ட் டிரம்ப் தயாராகி வருவதாக 'நியூயார்க் டைம்ஸ்' மற்றும் 'கோபெசி லெட்டர்' (Kobeissi Letter) ஆகிய ஊடகங்களின் தகவல்களை மேற்கோள் காட்டி செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.
அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் கூட்டுப் படைகளால் ஈரானில் உள்ள மருத்துவமனைகள், பள்ளிகள் மற்றும் யுனெஸ்கோ உலக பாரம்பரிய சின்னங்கள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல்களுக்கு ஈடுசெய்யும் வகையில் இந்த பிரம்மாண்ட தொகை ஈரானுக்குள் சர்வதேச முதலீடாக வரவுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் தங்களுடைய 6 முக்கிய நிபந்தனைகளை அமெரிக்கா ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்பதில் ஈரான் பிடிவாதமாக இருந்தது. அதில் மிக முக்கியமானது, போரினால் ஏற்பட்ட உள்கட்டமைப்பு சேதங்களுக்கான முழு இழப்பீடு.
நேரடியாகப் பணமாகக் கொடுத்தால் அமெரிக்க மக்களுக்குள்ளேயே கடுமையான எதிர்ப்பு கிளம்பும் என்பதால், டிரம்ப் நிர்வாகம் இதற்கு ஒரு புதிய வழியைக் கையாண்டுள்ளது. அதுதான் 'சர்வதேச முதலீட்டு நிதி' (International Investment Fund). இதன் மூலம் ஈரானின் மறுசீரமைப்புப் பணிகளுக்காக (Reconstruction) இந்த நிதி பயன்படுத்தப்படும்.
|
முக்கிய அம்சங்கள்
|
விபரங்கள்
|பரிந்துரைக்கப்பட்ட நிதி
|$300 பில்லியன் டாலர்
|நிதி வழங்கப்படும் முறை
|சர்வதேச முதலீட்டு நிதியம் (International Investment Fund)
|ஈரானின் முதன்மை நிபந்தனை
|ஹார்முஸ் நீரிணைப்பு (Strait of Hormuz) முழுமையான திறப்பு
|
தற்போதைய நிலை
|இறுதி ஒப்பந்தம் இன்னும் எட்டப்படவில்லை
முன்னாள் அதிபர் பராக் ஒபாமா 2015-ல் ஈரானுடன் JCPOA அணுசக்தி ஒப்பந்தம் செய்தபோது, ஈரானுக்குச் சொந்தமான மற்றும் 1979 முதல் முடக்கப்பட்டிருந்த 1.7 பில்லியன் டாலர் பணத்தைத் திருப்பித் தந்தார். இதற்காக டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் அவரது 'மேக் அமெரிக்கா கிரேட் அகைன்' (MAGA) ஆதரவாளர்கள் பல வருடங்களாக ஓபாமாவைக் கடுமையாக விமர்சித்து வந்தனர்.
ஆனால், இன்று அதே டிரம்ப் வெறும் 'ஹார்முஸ் நீரிணைப்பை' மீண்டும் திறப்பதற்காகவும், அமெரிக்கப் பொருளாதாரப் பாதிப்புகளைத் தடுப்பதற்காகவும் 300 பில்லியன் டாலர் நிதியை ஈரானுக்கு மறைமுகமாக வழங்கச் சம்மதித்துள்ளது அமெரிக்க அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நிதிக்கான சுமையை இறுதியில் அமெரிக்க வரி செலுத்துவோரே சுமக்க வேண்டியிருக்கும் என கிரிப்டோ ரோவர் (Crypto Rover) போன்ற சர்வதேச அரசியல் விமர்சகர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.
இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், இந்த பேச்சுவார்த்தைகளில் ஈரான் தனது அணுசக்தி திட்டங்கள் குறித்தோ அல்லது யுரேனியம் செறிவூட்டல் குறித்தோ பேசவே இல்லை. அவர்களின் முழுக் கவனமும் ஹார்முஸ் நீரிணைப்பில் தங்களின் மீதான பொருளாதாரத் தடைகளை நீக்குவது மற்றும் வரி விதிப்பு அதிகாரத்தைத் தக்கவைப்பது மட்டுமே ஆகும்.
உலகளாவிய கச்சா எண்ணெய் போக்குவரத்தில் ஹார்முஸ் நீரிணை மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. தற்போது இந்த பகுதியில் ஈரானின் ஆதிக்கமே மேலோங்கியுள்ளது. ஈரானின் அனுமதியோடு மட்டுமே பல கப்பல்கள் அங்கிருந்து பாதுகாப்பாக வெளியேற முடிகிறது.
அமெரிக்கா ராணுவ ரீதியாக ஈரானை ஒடுக்க நினைத்தாலும், ஈரானின் வான் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் அமெரிக்க போர் விமானங்களைச் சுட்டு வீழ்த்துவது டிரம்ப் நிர்வாகத்திற்குப் பின்னடைவாக உள்ளது. மேலும் தொடர் போரினால் அமெரிக்காவிற்குள் உள்நாட்டுக் கலவரங்கள் வெடிக்கும் அபாயமும் உள்ளது. இதனால் உலக நாடுகள் அனைத்தும் ஹார்முஸ் பகுதியைத் திறந்துவிட அமெரிக்காவிற்கு அழுத்தம் கொடுத்து வருகின்றன.
தற்போது வரை இரு நாடுகளுக்கும் இடையே இறுதி ஒப்பந்தம் (Final Agreement) கையெழுத்தாகவில்லை. டொனால்ட் டிரம்ப் தனது சமூக வலைத்தள பக்கங்களில், ஒருபுறம் "ஒப்பந்தத்திற்கு வரவில்லை என்றால் குண்டு வீசுவோம்" என மிரட்டுவதும், மறுபுறம் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதுமாக சர்வதேச சந்தையை (Market Manipulation) தன்வசப்படுத்த முயல்வதாகக் குற்றம் சாட்டப்படுகிறது.
சமீபத்தில் கூட அமெரிக்கப் படைகள் ஹார்முஸ் பகுதியில் உள்ள கண்ணிவெடிகளை அகற்றுவதற்காகப் புதிய ராணுவ நடவடிக்கையைத் (Military Operation) தொடங்கியுள்ளன. இதனால் மீண்டும் அங்கு பதற்றமான சூழல் உருவாகியுள்ளது.
இராஜதந்திர ரீதியாக அமெரிக்கா இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையை எப்படிக் கையாளப் போகிறது, டிரம்ப் ஈரானின் பிடியில் இருந்து தப்பிப்பாரா அல்லது 300 பில்லியன் டாலரை வாரி வழங்குவாரா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.