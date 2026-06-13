Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /World
  • /முடிவுக்கு வருகிறது போர்... ஹார்முஸ் நீரிணை உடனே திறக்கப்படும் - டிரம்ப் அதிரடி அறிவிப்பு

முடிவுக்கு வருகிறது போர்... ஹார்முஸ் நீரிணை உடனே திறக்கப்படும் - டிரம்ப் அதிரடி அறிவிப்பு

US Iran Deal : உலகமே எதிர்பார்த்துக் காத்துக்கொண்டிருக்கும் ஈரான் - அமெரிக்கா போர் நிறுத்தம் ஒப்பந்தம் குறித்து அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் இன்று முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். நாளை ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடப்படும் என அறிவித்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 13, 2026, 11:23 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 12:58 AM IST
முடிவுக்கு வருகிறது போர்... ஹார்முஸ் நீரிணை உடனே திறக்கப்படும் - டிரம்ப் அதிரடி அறிவிப்பு
Image Credit: Image Credits : Donald Trump | Image Source : X/@WhiteHouse

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
விஜய் அரசுக்கு 6 மாதம் டைம் கொடுக்க வேண்டும்... துரை வைகோ சொல்வது என்ன?
Durai Vaiko3 min ago
2
Donald Trump1 hr ago
3
Tamilnadu Police2 hrs ago
4
FIFA3:27 PM IST
5
Bihar1:55 PM IST