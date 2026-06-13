/முடிவுக்கு வருகிறது போர்... ஹார்முஸ் நீரிணை உடனே திறக்கப்படும் - டிரம்ப் அதிரடி அறிவிப்பு

US Iran Deal, Donald Trump Announcement : மத்திய கிழக்கில் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 28ஆம் தேதியில் இருந்து நீடித்து வரும் போர் பதற்றத்தை ஒருவழியாக முடிவுக்கு கொண்டுவர அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் முடிவெடுத்துவிட்டார் என்றே சொல்லலாம்.
சனிக்கிழமையான இன்று (ஜூன் 13) அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், உலகமே எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூன் 14) கையெழுத்திட இருப்பதாக டிரம்ப் அறிவித்துள்ளார்.
அதேநேரத்தில் ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடப்பட்ட உடனே ஹார்முஸ் ஜலசந்தி அனைவருக்கும் திறந்துவிடப்படும் என்றும் அறிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் அவரது Truth Social சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
டிரம்ப் அவரது பதிவில், "இந்த ஒப்பந்தம் நாளை கையெழுத்திடப்பட உள்ளது. கையெழுத்தான உடனேயே ஹார்முஸ் ஜலசந்தி அனைவரின் பயன்பாட்டுக்கும் திறக்கப்படும்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், 2016ஆம் ஆண்டில் அப்போதைய அமெரிக்க அதிபர் பாரக் ஒபாமா, ஈரான் உடன் மேற்கொண்ட ஒப்பந்தத்திற்கு இது நேர் எதிரானது என்றும்; ஒபாமா செய்துகொண்ட ஒப்பந்தம் என்பது ஈரான் அதன் அணு ஆயுதம் கனவை நோக்கி வேகமாக்கும் என்றும் அவரது பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும் அவரது பதிவில், "JCPOA என்ற கடந்த ஆண்டுகளுக்கு முன் ஈரான் உடனான பராக் ஹுசைன் ஒபாமாவின் ஒப்பந்தம் என்பது மிக எளிதான, அழகான, அணு ஆயுதத்திற்கான எலிய வழியாகும். இதை வெகு காலத்திற்கு முன்பே பயன்படுத்தியிருப்பேன். ஈரான் உடனான எனது ஒப்பந்தம் இதற்கு முற்றிலும் நேர்மாறானது. அணு ஆயுதங்கள் இல்லாத நிலைக்கு ஒரு சுவர் என்பதே இந்த ஒப்பந்தம்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஈரான் இனி அணு ஆயுதத்தை விரும்பவில்லை என்றும் எதிர்காலத்தில் கொள்முதல், மேம்பாடு அல்லது பிற நாடுகளில் இருந்து மூலம் அணு ஆயுதத்தைப் பெறாது என்றும் டிரம்ப் தெரிவித்தார். அதுமட்டுமின்றி, ஈரானிடம் உள்ள செறிவூட்டப்பட்ட யூரேனியம் இருப்பை அமெரிக்கா கைப்பற்றி அழிக்கும் என்றும் டிரம்ப் அவரது பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும் அவரது பதிவில்,"சரியான நேரத்தில் எல்லாம் அமைதியான சூழலுக்கு திரும்பிய பின்னர், அழகான பி-2 குண்டுவீச்சு விமானங்கள் மற்றும் அவற்றின் திறமையான விமானிகளின் உதவியால், சக்திவாய்ந்த கிரானைட் மலைகளுக்கு அடியில் ஆழமாகப் புதைந்துள்ள அணுத்தூளை நாம் உள்ளே சென்று எடுத்து, அதை ஈரானிலோ அல்லது அமெரிக்காவிலோ அதனை அழிப்போம்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், "இந்த செயல்முறை அனைத்தும் விரைவாகவும் எளிதாகவும் சுமுகமாகவும் நடக்கும் என்று நம்புகிறோம். அப்படி நடக்கவில்லை என்றால், நம்மிடம் ஒரு மிகச்சிறந்த மாற்று வழி உள்ளது. அது மீண்டும் ஒருபோதும் பயன்படுத்தப்படாது என்று நம்புகிறேன்" என்றும் ஈரானை எச்சரிக்கும் தொனியில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.